Lezzetli Boşnak yemeklerini yiyebileceğiniz en güzel mekanlar
Boşnak mutfağı, özellikle börekleri, köftesi ve et yemekleriyle ünlü. Son dönemde popülaritesi artan bu mutfağın örneklerini tatmak isteyenler için Türkiye'nin dört bir yanında mekanlar açıldı. Meraklıları için bunların en güzellerini derledik. Buralarda yemek yerken Balkan havası almış gibi olacaksınız.
Boşnak mutfağı, özellikle börekleri, köftesi ve et yemekleriyle ünlü. Son dönemde popülaritesi artan bu mutfağın örneklerini tatmak isteyenler için Türkiye'nin dört bir yanında mekanlar açıldı. Meraklıları için bunların en güzellerini derledik. Buralarda yemek yerken Balkan havası almış gibi olacaksınız.
Boşnjak Mutfakİsminden de anlaşıldığı üzere Boşnak lezzetlerini deneyimleyeceğiniz bu mekan, İstanbul'un Karaköy ilçesinde bulunuyor. Fiyatları da gayet makul olan Boşnjak’ta özellikle Boşnak mantısını denemelisiniz. Oturma alanı biraz küçük olduğundan özellikle hafta sonları yer bulma sıkıntısı çekebileceğinizi unutmayın.
Adres: Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokak, No 11/A, Beyoğlu, İstanbul
Telefon: 02122430552
LipaGerçek Boşnak lezzetlerini tatmak isteyenler için en uygun adreslerden biri Lipa. En çok beğenilen yemeği ise kuru et! İçki servisi de olan Lipa’ya gitmeden önce rezervasyon yaptırmanızı öneriyoruz.
Adres: Sapanbağları Mahallesi, Yeni Pazar Caddesi, No 25, Pendik, İstanbul
Telefon: 02163542181
Mama's BojniakMüdavimi çok olan Mama's Bojniak, Ankara Çankaya'da bulunuyor. Ispanaklı boşnak böreği oldukça sevilen mekanın sunumları da oldukça hoş.
Adres: Güvenevler Mahallesi, Hoşdere Caddesi No: 61/C Çankaya/Ankara
Telefon: 0312 428 28 48
Avliya Boşnak Mutfağıİstanbul'da bulunan bu Avliya, Boşnak lezzetleri arayanların yüzünü güldürüyor. Özellikle güzel bir Boşnak böreği yemek istiyorum derseniz, doğru yerdesiniz.
Adres: Kocatepe Mahallesi, Avasköy Yolu Caddesi, No 83, Bayrampaşa, İstanbul
Telefon: 02124932404
Pembe Panter RestaurantBalkan mutfağını, sizlere otantik lezzetlerle sunan bir diğer mekan da Pembe Panter. Burada en çok tercih edilen tatlardan biri pleskavitsa, yani o kocaman Balkan köfteleri!
Adres: Yenimahalle, Yeni Pazar Caddesi, Pendik, İstanbul
Telefon: 02163907909
Balkan Kafana RestaurantŞile'de bulunan bu şık restoranın menüsü oldukça zengin ve lezzetli. Tereddüt etmeden gidebileceğiniz Balkan Kafana Restaurant, Boşnak lezzetlerini kusursuzca sunuyor. Mekanda içki de servis ediliyor.
Adres: Balibey Mahallesi, Ağlayankaya Caddesi, No 36, Şile, İstanbul
Telefon: 05324975875
Sandzak Balkan MutfağıTuzla ve Pendik’te iki şubesi bulunan Sandzak Balkan Mutfağı, 1974’ten beri İstanbulluları Balkan lezzetleriyle buluşturuyor. Hem kuru hem de pişmiş et konusunda iddialı olan Sandzak’ın manzarası da keyfinize keyif katacak.
Adres: Viaport Marina Outlet (Cami Mah. Balıkçılar Sok. No:20), Tuzla, İstanbul
Telefon: 02165042824
Ayşa Boşnak Börekçisiİzmir Kemeraltı’nda bulunan Ayşa’nın adı börekçi olsa da aslında çeşit çeşit açık büfe zeytinyağlılar da yiyebileceğiniz bir Boşnak lokantası. Şık dekorasyonu ve keyifli avlusuyla da sizi mutlu edecek Ayşa’nın tatlıları da meşhur.
Adres: Abacıoğlu Pasajı, Kemeraltı, İzmir
Telefon: 02324841525
Mirza KöftecisiBayrampaşa Yıldırım mahallesinde bulunan Mirza Köftecisi, Türkiye’nin en iyi Balkan köftelerini yapıyor desek yanlış olmaz. Pleskavitsa’nın yanı sıra sucuk ve soka da denemeniz gereken lezzetler. Salaş fakat temiz bir mekan olan Mirza Köftecisi’nde pişman olmazsınız.
Adres: Yıldırım Mahallesi, Şehit Kamil Balkan Caddesi No: 34, Bayrampaşa, İstanbul
Telefon: 02124970233