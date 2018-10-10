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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Fotoğraflar: Foursquare
10 Ekim 2018 - 09:44,

Lezzetli Boşnak yemeklerini yiyebileceğiniz en güzel mekanlar

Boşnak mutfağı, özellikle börekleri, köftesi ve et yemekleriyle ünlü. Son dönemde popülaritesi artan bu mutfağın örneklerini tatmak isteyenler için Türkiye'nin dört bir yanında mekanlar açıldı. Meraklıları için bunların en güzellerini derledik. Buralarda yemek yerken Balkan havası almış gibi olacaksınız.

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Boşnak mutfağı, özellikle börekleri, köftesi ve et yemekleriyle ünlü. Son dönemde popülaritesi artan bu mutfağın örneklerini tatmak isteyenler için Türkiye'nin dört bir yanında mekanlar açıldı. Meraklıları için bunların en güzellerini derledik. Buralarda yemek yerken Balkan havası almış gibi olacaksınız.

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Boşnjak Mutfak

İsminden de anlaşıldığı üzere Boşnak lezzetlerini deneyimleyeceğiniz bu mekan, İstanbul'un Karaköy ilçesinde bulunuyor. Fiyatları da gayet makul olan Boşnjak’ta özellikle Boşnak mantısını denemelisiniz. Oturma alanı biraz küçük olduğundan özellikle hafta sonları yer bulma sıkıntısı çekebileceğinizi unutmayın.
Adres: Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokak, No 11/A, Beyoğlu, İstanbul
Telefon: 02122430552

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Lipa

Gerçek Boşnak lezzetlerini tatmak isteyenler için en uygun adreslerden biri Lipa. En çok beğenilen yemeği ise kuru et! İçki servisi de olan Lipa’ya gitmeden önce rezervasyon yaptırmanızı öneriyoruz.
Adres: Sapanbağları Mahallesi, Yeni Pazar Caddesi, No 25, Pendik, İstanbul
Telefon: 02163542181

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Mama's Bojniak

Müdavimi çok olan Mama's Bojniak, Ankara Çankaya'da bulunuyor. Ispanaklı boşnak böreği oldukça sevilen mekanın sunumları da oldukça hoş.
Adres: Güvenevler Mahallesi, Hoşdere Caddesi No: 61/C Çankaya/Ankara
Telefon: 0312 428 28 48

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Avliya Boşnak Mutfağı

İstanbul'da bulunan bu Avliya, Boşnak lezzetleri arayanların yüzünü güldürüyor. Özellikle güzel bir Boşnak böreği yemek istiyorum derseniz, doğru yerdesiniz.
Adres: Kocatepe Mahallesi, Avasköy Yolu Caddesi, No 83, Bayrampaşa, İstanbul
Telefon: 02124932404

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Bosanska Pita

Küçükköy meydanda hizmet veren Bosanska Pita, börekleri, pideleri ve özellikle trileçe tatlısıyla oldukça iddialı. Samimi ve güleryüzlü mekan sahipleri ve düşük fiyatlı menüsü burayı güzel kılan detaylardan.
Adres: Küçükköy, Ayvalık, Balıkesir

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Pembe Panter Restaurant

Balkan mutfağını, sizlere otantik lezzetlerle sunan bir diğer mekan da Pembe Panter. Burada en çok tercih edilen tatlardan biri pleskavitsa, yani o kocaman Balkan köfteleri!
Adres: Yenimahalle, Yeni Pazar Caddesi, Pendik, İstanbul
Telefon: 02163907909

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Balkan Kafana Restaurant

Şile'de bulunan bu şık restoranın menüsü oldukça zengin ve lezzetli. Tereddüt etmeden gidebileceğiniz Balkan Kafana Restaurant, Boşnak lezzetlerini kusursuzca sunuyor. Mekanda içki de servis ediliyor.
Adres: Balibey Mahallesi, Ağlayankaya Caddesi, No 36, Şile, İstanbul
Telefon: 05324975875

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Sandzak Balkan Mutfağı

Tuzla ve Pendik’te iki şubesi bulunan Sandzak Balkan Mutfağı, 1974’ten beri İstanbulluları Balkan lezzetleriyle buluşturuyor. Hem kuru hem de pişmiş et konusunda iddialı olan Sandzak’ın manzarası da keyfinize keyif katacak.
Adres: Viaport Marina Outlet (Cami Mah. Balıkçılar Sok. No:20), Tuzla, İstanbul
Telefon: 02165042824

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Ayşa Boşnak Börekçisi

İzmir Kemeraltı’nda bulunan Ayşa’nın adı börekçi olsa da aslında çeşit çeşit açık büfe zeytinyağlılar da yiyebileceğiniz bir Boşnak lokantası. Şık dekorasyonu ve keyifli avlusuyla da sizi mutlu edecek Ayşa’nın tatlıları da meşhur.
Adres: Abacıoğlu Pasajı, Kemeraltı, İzmir
Telefon: 02324841525

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Mirza Köftecisi

Bayrampaşa Yıldırım mahallesinde bulunan Mirza Köftecisi, Türkiye’nin en iyi Balkan köftelerini yapıyor desek yanlış olmaz. Pleskavitsa’nın yanı sıra sucuk ve soka da denemeniz gereken lezzetler. Salaş fakat temiz bir mekan olan Mirza Köftecisi’nde pişman olmazsınız.
Adres: Yıldırım Mahallesi, Şehit Kamil Balkan Caddesi No: 34, Bayrampaşa, İstanbul
Telefon: 02124970233

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Mini Türk Mutfağı - Mini İskender

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