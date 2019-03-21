Lezzeti de görüntüsü de çok güzel değişik kurabiye tarifleri

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
İçerisinde, başlıca zerdeçal ve sumak olmak üzere birçok baharat yer alan köri, makarna, kırmızı ve beyaz et yemeklerine bambaşka bir lezzet katıyor. Özellikle köri soslu tavuk yemeğinin kokusu sık sık mutfaklardan yayılıyor. Peki, köri soslu tavuk nasıl yapılır? Köri soslu tavuk tarifi
Türk dünyasının en önemli bayramlarından, baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı'nı çeşitli geleneklerle kutlayan Azerbaycan'da, bir kaba konularak ıslatılan buğdayların yeşermesi sonucu oluşan "semeni", nevruzun en önemli sembolü olarak kabul ediliyor.