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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
21 Mart 2019 - 11:02,

Lezzeti de görüntüsü de çok güzel değişik kurabiye tarifleri

Çay saatlerinde, molalarda kahvenin yanında, canınız ufak bir tatlı çektiğinde başvurulacak ilk adrestir kurabiyeler. Ancak hep aynı kurabiyeleri yapmaktan sıkılmış olabilirsiniz. Sizin için arşivimizden güzel değişik kurabiye tarifleri derledik. Afiyet olsun...

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Misafirlerine farklı ikramlarda bulunmak isteyenlerin vazgeçemeyeceği bir tarif olacak, pudingli kurabiye tarifi. Çeşit çeşit pudingler kullanarak bambaşka aromalar katabileceğiniz bu kurabiyeleri yapmak oldukça kolay. Çay ve kahvelerinizin yanına pek yakışacak olan pudingli kurabiye tarifimiz denemek isteyenler için bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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Çok kolay ama çok nefis mantar kurabiye tarifi mi aramıştınız? O halde çok doğru bir yere geldiniz. Görüntüsüyle de lezzetiyle de küçük büyük herkesin sevgilisi olan mantar kurabiyeyi çay saatlerinde misafirlerinize zevkle ikram edebilirsiniz. İşte tüm detaylarıyla mantar kurabiye tarifi...

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Bir tür İtalyan kurabiyesi olan biscotti'nin diğer kurabiyelerden en önemli farkı iki kere pişirilerek hazırlanıyor olması. Zaten biscotti kelimesi de İtalyanca "iki kere pişirilmiş" anlamına geliyor. Çok lezzetli ve gevrek olan biscotti'yi siz de evinizde denemek isterseniz tarifi hemen aşağıda…

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Bu kurabiyeleri yaparken ayrı, tadına bakarken ayrı eğleneceksiniz. Günün her anında yemeye doyamayacaksınız. Enfes boncuklu kurabiyeleri siz de denemek isterseniz, tarifimiz hemen aşağıda…

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Lezzeti ile tadına bakan herkesi büyüleyecek, iç harcındaki malzemeler sayesinde de adının hakkını verecek olan atom kurabiye çocuklarınızın vazgeçilmez kurabiyesi olmaya aday. Enerji bombası olan atom kurabiyesinin tarifi denemek isteyenler için hemen aşağıda…

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Ağızda dağılan kıyır kıyır un kurabiyesi sevenler ama nişastasız un kurabiyesi nasıl yapılır diye merak edenler için nişastasız tarifimizi açıklıyoruz. İşte enfes, lezzetinden hiçbir şey eksilmeyen nişastasız un kurabiyesi tarifi...

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Çay saati için farklı bir kurabiye tarifi mi aramıştınız? O zaman size ıslak kurabiyeyi önerelim. Evet yanlış okumadınız, ıslak kek değil, ıslak kurabiye. Ağızda dağılan bu kakaolu kurabiyeler misafir sofralarında vazgeçilmeziniz olacak. Çocukların da bayılacağı kakaolu ıslak kurabiyenin yapılışı ve tarifi hemen aşağıda…

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Çay saatlerinde insanın canı içeceğinin yanında hafif bir şeyler kıtırdatmak istiyor. Böyle durumlarda derdinize derman olacak nefis bir kurabiye tarifimiz var: Tahinli kurabiye. Tadı helvayı andıran, içinde hiçbir hayvansal ürün bulunmayan bu cevizli kurabiyenin yapılışı o kadar pratik ki bundan sonra ne zaman kurabiye yapacak olsanız eliniz bu tarife gidecek. Öyleyse gelsin tahinli kurabiye tarifi…

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İncir en besleyici meyvelerden biri. Üstelik şeker oranı da oldukça yüksek olduğu için, şeker tüketmeden beslenmek isteyenlerin tatlı ihtiyacını karşılama konusunda çok başarılı bir meyve. Biz de bu şahane meyveyle enfes bir kurabiye yapalım dedik. Çok tatlı sevenler içine az miktarda şeker de ekleyebilir tabii ama şekersiz incirli kurabiyenin tarifi hemen aşağıda.

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Aynı anda hem kuruyemiş hem de kurabiye keyfi yapmak isteyenler için leblebili kurabiye çok uygun bir tarif. Leblebileri toz haline getirdikten sonra diğer malzemelerle birlikte karıştırarak kolayca yapabileceğiniz leblebili kurabiye çayla da kahveyle de çok güzel gidiyor. İşte nefis leblebili kurabiyenin tarifi...

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Köri soslu tavuk nasıl yapılır? Köri soslu tavuk tarifi

İçerisinde, başlıca zerdeçal ve sumak olmak üzere birçok baharat yer alan köri, makarna, kırmızı ve beyaz et yemeklerine bambaşka bir lezzet katıyor. Özellikle köri soslu tavuk yemeğinin kokusu sık sık mutfaklardan yayılıyor. Peki, köri soslu tavuk nasıl yapılır? Köri soslu tavuk tarifi

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Azerbaycan'da Nevruz'un sembolü "semeni"

Türk dünyasının en önemli bayramlarından, baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı'nı çeşitli geleneklerle kutlayan Azerbaycan'da, bir kaba konularak ıslatılan buğdayların yeşermesi sonucu oluşan "semeni", nevruzun en önemli sembolü olarak kabul ediliyor.

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