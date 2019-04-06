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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
İHA
06 Nisan 2019 - 10:35,

Lezzeti benzersiz bu balık sadece Van Gölü'nde yaşayabiliyor

Van Gölü’nde yaşayan inci kefali hem bölgeye hem de batı illerine gönderiliyor.

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Türkiye’de sadece Van Gölü’nde yaşayan inci kefali hem bölgeye hem de batı illerine gönderiliyor.

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Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyü sakinleri "Akdamar" ve "Narin" adlı tekneleriyle yıllardır Van Gölü'nde inci kefali avlayarak ekmek mücadelesi veriyor.

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Van Gölü kıyı şeridinde bulunan Sarıkum köylüleri, inci kefalini Bitlis ve ilçeleri haricinde Batman, Siirt ve Diyarbakır gibi illerin yanı sıra batıya gönderiyor.

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Bir gece önceden yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki 8-9 adet ağı göle atan köylüler, sabah saatlerinde ise çekerek balıkları topluyor.

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Köyde balıkçılık yapan Ümit Allahverdi, babasının 45, kendisinin ise 11 yıldır inci kefali avladığını söyledi.

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Bu yılki balık bereketinin satıcının yüzünü pek güldürmediğini ifade eden Allahverdi, Karadeniz'den aldıkları eski bir tekne ile başladıkları balıkçılık işini ailece sürdürdüklerini kaydetti.

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Geçimlerini de bu yolla temin ettiklerini dile getiren Allahverdi, “Bizim köyde arazimiz yok. Yıllarca çobanlık yaptık. Genelde av yasağının olmadığı kış aylarında avlanıyoruz. Yaz aylarında ya batıda çalışıyoruz ya da kendi bahçemizde çalışıyoruz” dedi.

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İnci kefali balığının lezzetinden ve yeme şekillerinden bahseden Ümit Allahverdi şöyle devam etti:

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"Bu balık çok lezzetli bir balık. Mangalda ve tandırda pişirilip yenildiği gibi tuza basılıp birkaç ay tuzda kaldıktan sonra da yenilebilir. Kış aylarında her ağımızda yaklaşık 400-500 kilo balık avlıyoruz. Yaz aylarında balık üreme yaptığı için hiçbir şekilde avlanma yapmıyoruz. Yavaş yavaş avlanma sezonumuz bitiyor. Nisan ayının 15’inde yasak geliyor. Tekneleri bağlayıp tarla işleri ile uğraşacağız” diye konuştu.

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Balıkçılar, inci kefali balığından kendi geçimlerini sağladıkları gibi ava çıkarken misafirleri olan martıları da unutmayıp onlara balık ziyafeti çekiyorlar.

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Sabahın erken saatlerinde ağlarını tek tek çeken balıkçılar, Van Gölü’nde bulunan koyların birine giderek günün yorgunluğunu ise mangalda tuttukları balıkları pişirip yiyerek atıyor.

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