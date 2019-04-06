Lezzeti benzersiz bu balık sadece Van Gölü'nde yaşayabiliyor

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Balıkesir’in yöresel peynirlerinin kayıt altına alındığı ‘50 Peynirli Şehir Balıkesir’ kitabı, Frankfurt’ta düzenlenen Dünya Yemek Kitapları Yarışması’nda 3 finalist arasına girdi. Kitap, Hong Kong’da yapılacak finalde Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.
Tart tariflerinize bir yenisini eklemeye ne dersiniz? Beş çaylarının en sevilen lezzetlerinden tart, limon sosuyla lezzetini katlıyor, tadına doyum olmuyor. İşte, özellikle yazın damağınızda serin bir esinti bırakacak olan limonlu tartın yapılış aşamaları