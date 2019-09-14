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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
14 Eylül 2019 - 13:05,

Her gün yüzlerce kişi yiyor! Başka yerde böylesi yok çünkü...

Şanlıurfa'da, coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Birecik patlıcanı, kebabıyla damaklarda unutulmayan bir lezzet bırakıyor.

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Türk Patent ve Marka Kurumunca "Birecik patlıcanı" ismiyle coğrafi işaret belgesiyle tescillenen yöresel ürün, Fırat Nehri kenarında bulunan ilçenin mikro klima özelliği sayesinde ortaya çıkan lezzetiyle biliniyor.

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Birecik patlıcanı, yuvarlak olarak kesildikten sonra parçalarının arasına zırhlanmış kuzu eti konularak yapılan kebabıyla damaklarda ayrı bir tat bırakıyor. Patlıcanlı kebabı yiyenler, unutamadıkları bu lezzeti yeniden tatmak için bölgeye tekrar geliyor.

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Yılın sıcak aylarında yetişen patlıcandan yapılan kebaplar, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

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Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yörede yetişen patlıcanın lezzetiyle ilçenin tanıtımına büyük katkı sağladığını söyledi. Türkiye'nin birçok yerine gönderilen bu patlıcanın, "Birecik patlıcanı" adıyla satışa sunulduğunu ifade eden Mirkelam, "Patlıcanımız 35 çeşit yemeğe lezzet katmasının yanında kebabıyla da dünyada ve ülkemizde büyük bir üne kavuşmuştur. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde birçok lokantada Birecik patlıcanı ile patlıcanlı kebap yapılmaktadır" dedi.

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35 yıllık kebap ustası Kadir Gülbaba da Birecik patlıcanının lezzetini yörenin iklim şartlarından aldığını belirtti. Yörede yetiştirilen patlıcanın büyük bir kısmının kebap olarak tüketildiğini vurgulayan Gülbaba, şöyle devam etti:

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"Patlıcanları yuvarlak kestikten sonra aralarına zırh ile çekilmiş içinde biraz kuyruk yağı olan kuzu eti gelecek şekilde şişlere yerleştirilir. Daha sonra şişler, közlenmiş ateş üstüne konulur ve patlıcan kebabı güzelce pişirilir. Pişirme işleminden sonra patlıcan kebabı, servis tabağında yanında lavaş ekmek, közde pişirilmiş biber, domates ve soğan ile servis edilir. Gerçekten patlıcan kebabının tadına baktığınızda böyle bir lezzetin hiçbir yerde olmadığını anlayacaksınız."

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Gülbaba, Birecik patlıcanının belli dönemlerde yetişmesinden dolayı kebabının tadına bakmak isteyenlerin bu dönemde yoğunluk oluşturduğunu ifade etti. Patlıcan kebabını yemek için en ideal dönemin ağustos-kasım ayları olduğunu vurgulayan Gülbaba, şunları kaydetti:

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"Birecik patlıcanı mevsimi ağustos ayında başlar kasım ayında son bulur. Bu aylar içerisinde müşterimizin çoğunluğu yerli ve yabancı turistlerden oluşuyor. Daha önce yiyenlerin mutlaka bir kez daha patlıcan kebabı yemek için yöremizi tercih ettiklerini görüyoruz. Yoğunluk yaşadığımız hafta sonu günlerinde günlük yaklaşık 500 ile 700 kişiye patlıcan kebabı çıkarıyoruz. Müşterilerimizin memnuniyeti için elimizden geldiğince çok titiz ve ilçemize yakışır şekilde davranıyoruz. Müşterilerimiz de lezzetimizden memnun bir şekilde ilçemizden ayrılıyor."

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