Lezzet avcılarına özel Erzurum'un en iyi 10 cağ kebapçısı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Erzurum'un en ünlü yemeklerinin başında cağ kebabı geliyor. İşte eşsiz cağ kebabını yiyebileceğiniz en iyi 10 adres...
Fotoğraflar: Zomato
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Gelgör Cağ Kebap
Erzurum'da ''En iyi cağ kebabı nerede yenilir?'' sorusunu sorduğunuzda alacağınız ilk cevaplardan biri Gelgör olacaktır. Güler yüzlü servisi ile de müdavimi olacağınız mekanda kebabınızı yedikten sonra tahinli kabak tatlısını ve kadayıf sarmasını da denemeyi unutmayın.
Fotoğraflar: Zomato
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Koç Cağ Kebap
Yılların tecrübesini cağ kebabının lezzetiyle birleştiren Koç Cağ Kebap ayağınızı bağlayacak yerlerden. Erzurum'a her gittiğinizde yumuşacık eti lezzetli mezelerle tatlandıran bu mekana tekrar uğramak isteyeceksiniz.
Fotoğraflar: Zomato
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Kadayıfçı Muammer Usta
Her ne kadar kadayıfçı olsa da, cağ kebabının da lezzet olarak aşağı kalır bir yanı olmadığını ilk lokmada anlayacaksınız. Odun ateşinde pişirilen etin kokusu bile buraya gitmek için başlı başına bir sebep. Kalabalık gruplar için özel salonları da mevcut.
Fotoğraflar: Zomato
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Çağın Meşhur Cağ Kebapçısı
Cağ kebabının hakkını veren Erzurum'un bu temiz ve nezih mekanının müdavimi de çok. Ama kebabın tadına baktıktan sonra etrafınızdaki kalabalığı unutup sadece yemeğinize odaklanacaksınız.
Fotoğraflar: Zomato
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Çınar Cağ Kebap
Özel marinelenmiş etini tam kıvamında bir yağla pişiren mekan, Erzurum'un merkezindeki en büyük lokantalardan da biri. Yemek sonrasında yiyeceğiniz pekmezli baklavasıyla da sizi lezzet yolculuğuna çıkaracak.
Fotoğraflar: Zomato
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Şenyurt Cağ Kebap
Salaş, ucuz ama kaliteli bir mekan arıyorsanız burası tam size göre. Tam kıvamında servis edilen bu kebabın müdavimi de çok. Buradan et anlayışınız değişmiş olarak ayrılacaksınız.
Fotoğraflar: Zomato
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Muammer Usta'nın Yeri
Cağ kebabını pişirmekte ustalaşmış bu mekan, suyunu kaybetmemiş tam kıvamında eti size sundukları nezaketle tatlandırıyor. İçinde attıkları baharatlarla da lezzetine lezzet katlan bu kebabı yedikten sonra bir daha aklınızdan çıkaramayacaksınız. Ünlü isimlerin de tercih ettiği cağ kebapçılardan biri Muammer Usta’nın Yeri…
Fotoğraflar: Zomato
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Dadaş Cağ Kebap
Dışarıdan bakıldığında gösterişsiz bir mekan gibi görünse de, cağ kebabını yemeye başladığınız anda bırakmak istemeyeceğiniz bir yer. Üstelik bu lezzete ödeyeceğiniz makul hesap da başka bir tercih nedeni.
Fotoğraflar: Zomato
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Ye Gör Cağ Kebap
Az pişmiş ve dolgun olarak servis ettikleri etiyle cağ kebabı deneyimini size tam anlamıyla yaşatacak bu mekana Erzurum'a her geldiğinizde uğramak isteyeceksiniz.
Fotoğraflar: Zomato
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Mehmet Usta Cağ Kebap
Bir gelenin bir daha ayrılmak istemediği bu kebapçı, popüler diğer yerlere göre daha az bilindik ama lezzet bakımından aşağı kalır hiçbir yanı yok. Üstelik fiyatları da cep yakmayan cinsten.