Kuzu ve oğlak derileri içinde 5 ay boyunca mağaralarda saklanıyor

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Türk mutfağında en çok tüketilen çorbalar arasında yer alan mercimek çorbası, sebzeli olarak hazırlandığı zaman adeta vitamin deposuna dönüşüyor. Sebze sevmeyen çocukların bile tüketebileceği sebzeli mercimek çorbası, kolay yapımı ile de ev hanımları tarafından ilgi görüyor. Peki, sebzeli mercimek çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi ve hazırlanışı.
Doyurucu olması ve lezzeti ile diğer köfte çeşitleri arasında en çok tercih edilen dalyan köfte, Türk mutfağının demirbaş tarifleri arasında yer tutuyor. Küçük büyük herkesin tercih ettiği dalyan köfte, ev hanımları tarafından da ana yemek olarak servis ediliyor. Peki, dalyan köfte nasıl yapılır? İşte, dalyan köfte tarifi ve malzemeleri.