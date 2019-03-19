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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
19 Mart 2019 - 13:47,

Kutunun dışına çıkmak isteyenler için nefis pizza tarifleri

İtalyan mutfağının dünyanın her yerinde en sevilen lezzetidir pizza. Son dönemde Türkiye’de de çeşit çeşit pizzalar yapan çok sayıda mekan açıldı. Ancak siz evde pizza yapmanın keyfini çıkarmak istiyor olabilirsiniz. Bu durumda aşağıda yer alan pizza tariflerimize çok ihtiyacınız olacak. İşte kimi zor kimi kolay, çeşit çeşit pizza tarifleri

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Pizza sevmeyen insan neredeyse yok denilecek kadar az. Tahminen siz de pizzaya bayılıyorsunuz. Evinizdeki malzemelerle, dilediğiniz her an yapabileceğiniz mini pizzaların tadı leziz, yapılışı ise oldukça pratik. Siz de ailenizi oldukça sevindirecek olan mini pizzaları yapmak isterseniz tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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Balık sevenler için ton balığı ve sebzelerle hazırlanmış bir ev yapımı pizza tarifimiz var. Dışarıda yediğiniz pizzalardan eksiği olmayan, hatta fazlası olan bu ton balıklı pizza tarifini herkes çok sevecek. Balık yemek istemeyen çocukları da bu pizzayla kolayca ikna edebilirsiniz, aklınızda olsun...

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Pizza her yaştan herkesin zevkle tükettiği bir lezzet. Genellikle et ve şarküteri ürünleriyle yapılan pizzayı sebzeyle süslemek de gayet başarılı sonuçlar yaratabiliyor. Örneğin ıspanaklı bu pizza, en sebze sevmezleri bile mutlu edebilecek kadar lezzetli. İşte tarifi...

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Ansızın gelen misafirlere kolayca pizza hazırlamak ister misiniz? Çok kısa süre içinde yapıp dilediğiniz malzemelerle süsleyerek lezzetlendirebileceğiniz bu pizzanın tarifi kısa süre içinde favorileriniz arasına girecek. İşte tadına doyamayacağınız pratik pizza tarifi...

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Ege'nin otları yemeklere çok yakıştığı gibi pizzalara da çok yakışıyor. Roka, fesleğen ve kuzukulağıyla süslenmiş bu pizzanın keçi peynirleri de Ege'den. İşte enfes bir pizza tarifi...

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Lezzeti bildiğiniz pizza ama görüntüsü çok farklı... Dümdüz yuvarlak pizza yemeklerden sıkılanlara tavsiyemiz rulo pizza. Ana yemeklerin yanı sıra çay saatlerinde de servis edebileceğiniz rulo pizzanın malzemelerini de dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun!

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İtalyanların meşhur lezzeti pizza genelde dışarıda yenen ya da eve sipariş edilen bir yemek ama aslında evde pizza yapmak çok kolay. Üstelik öyle bir sürü alete edevata da gerek yok. Düzgün bir tava bu iş için yeter de artar bile. Bu fikir sizi heyecanlandırdıysa tarifimize mutlaka bir göz atmalısınız. Çok beğeneceğinizden eminiz.

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İşten, okuldan yorgun argın geldiniz ve çok açsınız. Böyle durumlarda insanlar kendilerini genelde dışarıdan siparişe ya da çok basit yemeklere mahkûm eder. Ancak şimdi vereceğimiz leziz tarifi beş dakikada hazırlayıp, afiyetle yiyebilirsiniz.

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Fotoğraf: Alamy /

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