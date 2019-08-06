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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
06 Ağustos 2019 - 13:17,

'Kurban Bayramı'nda ne pişirsem?' diye düşünmek yerine nefis tariflerimize bir göz atın

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayramda kurban kesecekler için de et telaşı başladı. Etleri sağlıklı bir biçimde tüketmek çok önemli elbette ancak bu sırada lezzetten de vazgeçmemek gerekiyor. Sizin için kurban etlerinizle yapabileceğiniz çeşit çeşit tarifler derledik. İşte işkembe çorbasından kaburga dolmasına nefis bayram lezzetleri...

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1Sura tarifi

Sura tarifi

Ege mutfağının lezzet çeşitliliğini herkes bilir. Sizin için Ege'nin güzel şehri Manisa mutfağına ait bir bir Kurban Bayramı klasiği olan suranın tarifini hazırladık. Kaburgayla yapılan ve kendi pilavıyla birlikte servis edilen suranın görüntüsü de lezzeti de benzersiz. Mutlaka siz de denemelisiniz.

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2Kuzu kavurma tarifi

Kuzu kavurma tarifi

Kavurma genellikle Kurban Bayramı ile özdeşleştirilen bir yemektir ancak bu lezzetin tadına varmak için bayramı bekleyeceksiniz diye bir kural da yok. Özellikle kuzu etiyle yapacağınız kavurma, yılın her günü et severler için doyumsuz bir tat olacaktır. Kuzu kavurma tarifimizi aşağı bırakıyoruz, yanına hangi pilavı yapacağınız konusunu ise size bırakıyoruz. Afiyet olsun…

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3Hünkar beğendi tarifi

Hünkar beğendi tarifi

Et yemeklerine en çok yakışan sebzelerin başında hiç şüphesiz patlıcan geliyor. Patlıcan-et ikilisinin en muhteşem eseri de hünkar beğendi olmalı. Beşamel sosuyla karışmış közlenmiş patlıcanın üzerindeki kuşbaşı etlerin damağınızda bırakacağı iz ve sizde yaratacağı mutluluk vazgeçilmezlerinizden olacak. Mutlaka deneyin!

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4Fırında kuzu kol tarifi

Fırında kuzu kol tarifi

Çok sayıda kişi önyargılı olsa da kuzu eti mutfağımızın geleneksel malzemelerinden biri ve doğru şekilde pişirildiğinde lezzetine doyum olmuyor. Bunların başında da kuzu kolla yapılan tandır geliyor. Tandır deyince “Kuyu mu kazacağız?” diye düşünmeyin. Fırında da çok nefis kuzu kol tandır yapabilirsiniz. İşte nefis tarifimiz…

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5Sac kavurma tarifi

Sac kavurma tarifi

Etin domates ve sivri biberle en güzel birlikteliklerinden biri muhtemelen sac kavurmadır. Özellikle yanında pilavla çok leziz olan bu yemeği yapmak da çok basit. Kısa sürede hazırlayıp servis edebilirsiniz.

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6Kuzu külbastı tarifi

Kuzu külbastı tarifi

Kuzu etinin lezzeti tartışılmaz. Hele bir de etin doğru parçaları doğru şekilde pişirilirse lokum gibi lezzetine doyum olmaz. Sizin için etin en güzel hallerinden biri olan kuzu külbastının tarifini hazırladık. Yanında közlenmiş soğan, domates ve biberlerle servis ettiğinizde kimsenin hayır diyemeyeceği kuzu külbastı tarifi huzurlarınızda…

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7Kelle paça çorbası tarifi

Kelle paça çorbası tarifi

Kelle paça çorbası genellikle çorbacılarda içilir ama Kurban Bayramı gibi zamanlar, bu enfes lezzeti mutfağınızda misafir etmek için uygun bir fırsat olabilir. Biraz zahmetli bir süreç ama denediğinizde pişman olmayacağınızı düşünüyoruz.

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8Kral tacı tarifi

Kral tacı tarifi

Görüntüsü nedeniyle “kral tacı” diye adlandırılan enfes kuzu kaburga yemeğinin tarifini mi aramıştınız? İşte en şık sofralarda bile sizi utandırmayacak lezzet deposu kral tacı tarifi…

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9Şarmula soslu Arnavut ciğeri tarifi

Şarmula soslu Arnavut ciğeri tarifi

Şarmula sosu Arnavut ciğerinin üzerine dökülen baharatlı ve sirkeli sosun ismi. Ciğerin lezzetini birkaç katına çıkaran şarmula sosunun yapılışı da oldukça kolay. İşte ciğer sevmeyenlere bile ciğer yedirecek şarmula soslu Arnavut ciğeri tarifi…

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10Kokoreç tarifi

Kokoreç tarifi

Sokak lezzeti denince Türkiye’de akla ilk gelenlerden biri olan kokoreci çok seviyor fakat temizlik kaygıları nedeniyle bu enfes lezzetten uzak duruyorsanız sizin için güzel bir haberimiz var. Kokoreci evde kendiniz yapabilir, gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. İşte işinizi kolaylaştıracak püf noktalarıyla kokoreç tarifi...

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11Kekikli pirzola tarifi

Kekikli pirzola tarifi

Pirzola kuzu etinin en lezzetli parçalarından biridir. Çocukların da çok sevdiği pirzola tavada, ızgarada ya da fırında kısa sürede pişirilebilir. Özellikle kekikle bir araya geldiğinde tadına doyum olmayan pirzolayı aşağıda yer alan tarifimizle yaptığınızda kısa süre içinde çok doyurucu ve protein deposu bir yemek elde edeceksiniz. Mutlaka deneyin!

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12Mutancana tarifi

Mutancana tarifi

Osmanlı mutfağı denince ilk akla gelen et yemeği tariflerinden biri olan mutancana, lezzeti ve bol malzemesiyle göz dolduran lezzetlerden. Biz bu tarifimizde kuzu eti kullandık ancak dana ya da tavukla da muhteşem bir mutancana yapabilirsiniz. İşte adım adım mutancana tarifi…

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13Kuzu rosto tarifi

Kuzu rosto tarifi

Pişirmesi biraz uzun ve zahmetli, dolayısıyla her gün yapılacak bir yemek değil kuzu rosto. Ancak lezzeti öylesine benzersiz ki özel günlerde mükellef bir sofra kurmak isteyenler için çok uygun. Üstelik görüntüsü de muhteşem. Masaya getirdiğinizde alkışlarla karşılanmamanız için hiçbir sebep yok. Öyleyse gelsin enfes kuzu rosto tarifi...

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14İşkembe çorbası tarifi

İşkembe çorbası tarifi

İşkembe çorbası mutfağımızın en benzersiz lezzetlerinden biridir. Kimilerinin hiç sevmediği kimilerinin de bayıldığı bir çorbadır. Eğer siz de seven taraftaysanız, biraz zahmetli olsa da bu çorbayı evde yapmayı mutlaka deneyin. Çünkü tarifimiz ilk kez yapanların bile başa çıkabileceği kadar pratik...

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15Ciğer şiş tarifi

Ciğer şiş tarifi

Ciğer en yaygın tüketilen ve en besleyici sakatatların başında geliyor. Arnavut ciğeri, ciğer kavurma, Edirne ciğeri gibi çok çeşitli tariflerde kullanabileceğiniz ciğeri, şişte kebap gibi de pişirebilirsiniz. Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi illerimizde kahvaltıda tüketilen bu kebabı mutlaka deneyin.

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16Elma soslu antrikot tarifi

Elma soslu antrikot tarifi

Yemek yapmak için çok fazla zamanınızın olmaması, çok nefis lezzetlerden mahrum kalacaksınız, farklı tarifler denemeyeceksiniz anlamına gelmiyor. Buna örnek olarak sizi aşçılıkta farklı bir noktaya ulaşmanızı sağlayacak, kendinize güveninizi getirecek bu tarifi gösterebiliriz. Elma sosuyla birleşen antrikota bayılacaksınız. Hele etinizi önceden marine soruna yatırırsanız lezzeti daha da katlanacak. Mutlaka deneyin...

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Haber: AA Fotoğraf: Ingimage /
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Domates çorbası nasıl yapılır? Adım adım domates çorbası tarifi

Mevsiminde alınan veya toplanan domateslerde yapılan domates çorbası, büyük küçük herkesin severek tükettiği lezzetlerden biri. Üzerine ekstra krema, fesleğen de eklenebilen domates çorbası rendelenmiş kaşarla servis edilince ise tadına doyum olmuyor. İşte, kaşık kaşık tüketmek isteyeceğiniz domates çorbası tarifi

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