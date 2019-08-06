'Kurban Bayramı'nda ne pişirsem?' diye düşünmek yerine nefis tariflerimize bir göz atın

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Türk kahvesini sanatla buluşturarak tanıtmayı amaçlayan Gezici Türk Kahvesi Evi projesi, eylülde yeni bir tanıtım turuna hazırlanıyor.
Mevsiminde alınan veya toplanan domateslerde yapılan domates çorbası, büyük küçük herkesin severek tükettiği lezzetlerden biri. Üzerine ekstra krema, fesleğen de eklenebilen domates çorbası rendelenmiş kaşarla servis edilince ise tadına doyum olmuyor. İşte, kaşık kaşık tüketmek isteyeceğiniz domates çorbası tarifi