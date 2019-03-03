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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
DHA
03 Mart 2019 - 12:06,

Bol fıstıklı, kaymaklı, dondurmalı... Böylesini hiç yemediniz

Bursa’da künefeye yeni bir yorum getirme arayışına giren Hasan Mermer, tatlıya hamburger şeklini vererek ‘burger künefe’ yaptı.

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Bursa’da künefeye yeni bir yorum getirme arayışına giren Hasan Mermer, tatlıya hamburger şeklini vererek ‘burger künefe’ yaptı.

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Mermer, arasına dondurma ve kaymak konularak 3 kat şeklinde servis edilen burger künefenin müşteriler tarafından beğenildiğini söyledi.

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Şanlıurfa’da uzun yıllar künefe ustalığı yapan Hasan Mermer, Bursa’da açtığı işyerinde yaptığı künefeye yeni bir yorum getirdi.

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Mermer, künefeye hamburger şeklini verdi.

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İzmir’de ortaya çıkardığı farklı lezzeti Bursalıların hizmetine sunan Mermer, sürekli yeni ürün arayışı içerisinde olduklarını belirtti.

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Künefenin sunumunu müşterilerin önünde yaptığını belirten Hasan Mermer şunları söyledi:

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"1,5 yıl önce İzmir’de böyle bir farklılık düşündük. Denedik güzel oldu. Bu yüzden de ismine burger künefe dedik."

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"Ürün tek kişilikten başlıyor, üç kişiliğe kadar çıkıyor. Burger künefemiz 3 kattan oluşuyor. Arasına dondurma ve kaymak gibi ürünler koyarak servisimizi yapıyoruz."

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"Sunumumuzu müşterilerimizin önünde yapıyoruz. Müşterilerimiz ilk geldiğinde 5 çeşit meyve ile çerez ikramımız oluyor. Bize özel olan burger künefeyi bu şekilde müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz."

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Müşterilerden olumlu dönüşler aldıklarını belirten Mermer, "Burger künefe görsel olarak farklı olduğu için fotoğrafını gören insanlar denemek istiyorlar. Denediklerinde de memnun kalıyorlar. Özellikler burger künefe yemeye gelen müşterimiz çok fazla. Her zaman yeni ürünler arayışındayız" diye konuştu.

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