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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
AA
12 Eylül 2019 - 10:09,

Küçücük bir seyyar araçla başladı, şimdi şehir dışından bile yemeye geliyorlar

Kırklareli'nde aşçı olan eşi ile yaptığı pilavı "emektar" adını verdiği seyyar araçla satan Faruk Gökkayrak, banka kredisiyle başladığı işinde müşterilerinin sayısını artırıp, ününü daha geniş kitlelere duyurmaya çalışıyor.

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Kırklareli'nde aşçı olan eşi ile yaptığı pilavı "emektar" adını verdiği seyyar araçla satan Faruk Gökkayrak, banka kredisiyle başladığı işinde müşterilerinin sayısını artırıp, ününü daha geniş kitlelere duyurmaya çalışıyor.

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Pınarhisar ilçesinde yaşayan Faruk Usta, İstanbul'da çeşitli işlerde çalıştıktan sonra döndüğü baba ocağında bir markette çalıştı. Giderler artınca ek gelir niyetiyle iş ararken, aklına aşçı eşine pilav yaptırıp satmak geldi.

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Banka kredisiyle önce bir camekanlı bir el arabası alan Gökkayrak, seyyar aracın adını da "emektar" koydu. Gündüzleri markette çalışan Faruk Gökkayrak, geceleri de pilav satmaya başladı. Müşterileri çoğalınca geliri de artan Faruk Usta marketteki işinden ayrıldı ve pilav satış işine ağırlık verdi.

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Her sabah eşiyle büyük bir özenle hazırladığı pilavı doldurduğu arabasıyla satışa çıkan Gökkayrak, nohutlu ve tavuklu pilavın tabağını 7 liradan müşterilerinin beğenisine sunuyor. Akşama kadar ilçeyi dolaşan Faruk Usta, günde ortalama 10 kilogram pilav satıyor.

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Faruk Gökkayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı yemek kültüründe önemli bir yere sahip olan sokakta pilavcılığını ilçede yeniden canlandırdığını söyledi.

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İşini severek yaptığı anlatan Gökkayrak, "Pilavın lezzeti ve kültürü sokakta yenmesidir. Biz de o kültürü korumak adına bu şekilde dışarıda satışımızı yapıyoruz. Anlık yemek, sıcak ve taze yemek insanların hoşuna gidiyor. Pilavımı seven oluyor. Güzel bir talep var. Severek yiyorlar." diye konuştu.

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Sokakta pilavcılığın keyfi yanında zorlukları da olduğunu anlatan Faruk Gökkayrak, şunları kaydetti: "Hava şartları bazen zorluyor. Rüzgarlı havalarda çok zor oluyor. Bu işe gönül vererek başladım. Tek gelir kaynağım pilav oldu. Bir gün hava rüzgarlıydı, cebimdeki son parayla da malzeme almıştım. Sanayiye çıkmıştım satış için. Rüzgara doğru bıraktım arabamı ve esnafa selam vereyim dedim. Arkamı döndüğümde pilav arabası devrilmiş, bütün pilavlar yerdeydi. O gün bir tabak pilav satmıştım."

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"Arabam devrildiğinde oturdum ağladım, çünkü çok üzüldüm. Esnafın yardımıyla arabayı kaldırdım, camlarını zar zor yaptırdım. Sonraki gün de rüzgar nedeniyle tüpün altını yakmıştım oda basınç yapmış. Pilavı evden alarak arabaya koydum. Ateşin söndüğünü fark ettim ve eğilerek çakmağı yakmam ile yüzüm vücudum olduğu gibi yandı. O gün işe hiç çıkamadım. Tezgaha koyduğum pilavı da hayrına öğrencilere dağıttık."

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Pilavın kalitesinden hiç bir zaman taviz vermediğini aktaran Gökkayrak, "Lezzetim ilçenin sınırlarını aşmış durumda. Pilavımı yemek için Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nden geliyorlar" dedi.

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