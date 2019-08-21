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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
Fotoğraflar. Instagram
21 Ağustos 2019 - 12:12,

Küçücük bir dükkan ama en iyiler arasında... En güzeli de Raci Amca'nın sohbeti

Travel and Leisure ve Food and Wine dergileri bir araya gelip, 2019 yılında dünyanın en iyi restoranlarını seçti.

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Travel and Leisure ve Food and Wine dergileri bir araya gelip, 2019 yılında dünyanın en iyi restoranlarını seçti. Listedeki mekanların bazıları oldukça lüks, bazıları ise sokak aralarında bulunan küçücük aile mekanları. Dünyanın dört bir yanında bir lezzet turuna çıkmanızı sağlayacak bu listede çok yakınımızda olan, sizin de beğeneceğiniz çok yer var. Mutlaka bir göz atın.

24Roomed The Restaurant, Cape Town, Güney Afrika

4Roomed The Restaurant, Cape Town, Güney Afrika

Cape Town, Avrupa ve Asya mutfaklarından etkilenmiş şık restoranlarla dolu bir ülke. Ama burası Afrika ve 4Roomed da Afrika’nın özellikle de Güney Afrika’nın mutfağını tatmak için en uygun adres.

3Alfonsina, Oaxaca, Meksika

Alfonsina, Oaxaca, Meksika

Bir anne ve oğlunun el ele çalıştığı ve yıllardır popülerliğini koruyan bu sıcak mekanda bir yandan geleneklere saygı gösterilirken bir yandan da yeni şeylere şans veriliyor.

4Burnt Ends, Singapur

Burnt Ends, Singapur

Hemen hemen her şeyi fırında ve ızgarada pişirilen Burnt Ends’in geleneksel bir yapısı var. Çok ucuz bir yer değil belki ama fiyat politikası ve menüsü esnek. Yani geçerken uğrayıp, 15 dolara da karnınızı doyurmanız mümkün.

5Ganbara, San Sebastián, İspanya

Ganbara, San Sebastián, İspanya

San Sebastian çevresinde yemek yiyebileceğiniz mekan çok ancak genellikle en kalabalık ve mutlu grubu Ganbara’nın önünde bulabilirsiniz. Dünyanın en iyi deniz ürünlerini servis eden Ganbara, küçücük bir alanda yola çıkıp kısa sürede San Sebastian’ın parmakla gösterilen mekanlarının arasına girdi.

6Hiša Franko, Kobarid, Slovenya

Hiša Franko, Kobarid, Slovenya

“Neden Slovenya Avrupa’nın en iyi yemek noktalarından biridir?” sorusunun en iyi cevabı burası. İlkbaharda dağlarda zıplayan kuzular ve uçuşan kelebeklerin arasında 19’uncu yüzyıldan kalmış taştan bir ev düşünün. Çiftliği andıran bu evde şef Ana Ros ve ekibi misafirlerinin kalbine taht kuruyor.

7La Mar, Lima, Peru

La Mar, Lima, Peru

La Mar, kalabalık bir arkadaş grubuyla gidip, çılgınca sipariş vermeniz, planladığınızdan üç kokteyl daha fazla içmeniz ve planladığınızdan daha uzun süre kalmanız gereken restoranlardan. Özetle, iyi vakit geçireceğiniz garantili…

8Mani, São Paulo, Brezilya

Mani, São Paulo, Brezilya

Helena Rizzo’nun sıra dışı restoranı Mani, Brezilya denince aklınıza gelen her şeyi içeriyor. Renkli, hareketli, canlı… Hem dekoru hem de menüsü bunu yansıtan Mani özellikle deniz ürünleri yemekleriyle öne çıkıyor.

9Mariscos Ruben, Tijuana, Meksika

Mariscos Ruben, Tijuana, Meksika

Mariscos Ruben bir restoran değil, bir yemek kamyonu. Deniz ürünleri enfes, özellikle yengeç kaçırılmamalı. Dev istiridyelerin queso blanco sürülüp folyoya sarıldıktan sonra ızgarada pişirilen hali de benzersiz bir graten tatmanızı sağlayacak.

10Mil, Moray, Peru

Mil, Moray, Peru

Antik İnka arkeolojik alanı olan Moray'ın kenarında bulunan Mil, için önce Cuzco'ya kadar uçakla gitmeniz, ardından bir buçuk saatlik bir yolculukla Kutsal Vadi’ye ulaşmanız gerekiyor. Peki değer mi? Kesinlikle değer…

11Nang Loeng Çarşısı, Bangkok, Tayland

Nang Loeng Çarşısı, Bangkok, Tayland

Bangkok’ta harika lezzetler tatmak için şık restoranlara gitmeniz gerekmiyor. Tek yapmanız gereken sokağa çıkmak ve kendinizi sokağın ritmine bırakmak. Belki de gözünüze acıkmış bir aile çarpar ve onları takip ettiğinizde sizi sokak lezzetlerinin en iyilerinin bir arada bulunduğu Nang Loeng Çarşısı’na ulaşabilirsiniz.

12Noma, Kopenhag, Danimarka

Noma, Kopenhag, Danimarka

Noma hâlâ çok iyi. Herkesin dediği kadar iyi, hatta daha bile iyi. Defalarca kitaplara, filmlere, makalelere ve televizyon programlarına konu olmuş olmasına rağmen Rene Redzepi’nin restoran/laboratuvar/bahçe şeklinde çalışan kurumuna gitmek bugün bile mucizelerle dolu bir keşif gibi.

13Saturne, Paris, Fransa

Saturne, Paris, Fransa

Ne modaya göre hareket eden ne de geleneğe bağlı bir restoran Saturne ancak bir şekilde her ikisini de sergileyen sürprizlerle dolu aynı zamanda. Mevsimlere göre değişen menü, ağırlıklı olarak deniz ürünleri ve yeşilliklerde oluşuyor.

14Jose Enrique, San Juan, Porto Riko, ABD

Jose Enrique, San Juan, Porto Riko, ABD

Kapılarını 2007 yılında açan bu restoran, kısa süre içinde Porto Riko mutfağının inceliklerini sergileyen menüsüyle takipçi topladı. Jose Enrique'nin en özel tarafı bu adanın geleneklerine, insanlarına ve yemeklerine olan bağlılığı.

15Blue Hill at Stone Barns, New York, ABD

Blue Hill at Stone Barns, New York, ABD

Ortaçağ evlerini andıran bu çiftlik evinde yemek yerken karşınıza çiftlik hayvanları çıkabilir. Özellikle New York’ta popüler bir düğün mekanı olan bu restoranın Şef Dan Barber imzasını taşıyan menüsü sürekli yenileniyor.

16Masque, Mumbai, Hindistan

Masque, Mumbai, Hindistan

Masque, Mumbai'nin eski bir sanayi mahallesinde derinlere gizlenmiş, eskiden pamuk değirmeni olan bir binada servis veriyor. Dışarıdan bakıldığında koyu renk çelik ve çakıl taşları görüyorsunuz, içeri girdiğinizde isi sizi muhtemelen Hindistan’ın en hırslı restoranı karşılıyor.

17Shree Thaker Bhojanalay, Mumbai, Hindistan

Shree Thaker Bhojanalay, Mumbai, Hindistan

Duvarında “Lütfen yemek israf etmeyin” yazıyor. Sadece yiyebileceğiniz kadarını sipariş etmenizi ve tabağınızı bitirmenizi tavsiye ediyorlar. Ama bir yandan da mekan sahipleri sürekli “Bunu da deneyin, lütfen” diye çeşit çeşit yemekleri önünüze getirirken hayır demeniz de zorlaşıyor.

18N/Naka, Los Angeles, Kaliforniya, ABD

N/Naka, Los Angeles, Kaliforniya, ABD

Şef Niki Nakayama ve ekibi, omotenashi denen bir hizmet tarzı uyguluyor. Kapıdan içeri adımınızı attığınızda isminizle karşılanıyorsunuz, yemeğinizin bir noktasında Nakayama masanıza şahsen gelip ziyaret ettiğiniz için içtenlikle teşekkür ediyor. Üstelik yemekler de nefis…

19Sorbillo, Napoli, İtalya

Sorbillo, Napoli, İtalya

Sorbillo’nun önündeki kuyruk da en az pizzası kadar efsanevi. Napoli’nin en iyi pizzacılarından biri olan Sorbillo bizzat kendi adını verdiği mekanda yıllardır mesleğini icra ediyor. İngilizce menü yok, İtalyanca da bilmiyorsanız, sadece tahmin etmeye ve işaret etmeye çalışacaksınız. Her mekanın kendine göre kuralları ve üslubu vardır Sorbillo’nunki ‘Neşeli ol ve pizza ye…’

20Fuunji, Tokyo, Japonya

Fuunji, Tokyo, Japonya

Sıra asla bitmez Fuunji’de çünkü kimileri burada yemek yiyebilmek için çok uzak yollardan geliyor. Bu kadar kalabalık bir kitlesi olmasına rağmen mekanın sessizliği ve rahatlığı hiç bozulmuyor, çalışanlar servisi aksatmadan işlerine devam edebiliyor.

21Antichi Sapori, Montegrosso, İtalya

Antichi Sapori, Montegrosso, İtalya

Zeytin bahçeleri arasında bulunan mekanda isterseniz alakart menüden tercihinizi yapın, isterseniz set menüyle hiç uğraşmadan lezzete doyun. Üzerine peynir eklenmiş bir kase taze baklayla başlayıp, yabani ot püresi ile kızarmış ekmek, pişmiş enginar göbeği ve daha fazlası ile devam edebilirsiniz.

22St. John, Londra, İngiltere

St. John, Londra, İngiltere

Londra’nın mutfak kültürü üzerinde büyük bir etkiye sahip olan St. John tek kelimeyle mükemmel. 25 yıldır kalitesinden ödün vermeyen St. John’da özellikle et yemekleri tam ağzınıza layık.

23VEA, Hong Kong, Çin

VEA, Hong Kong, Çin

Şef Vicky Cheng’in yemeklerinde Fransız şeflerden öğrendiği teknikleri Çin mutfağının malzemeleriyle birleştiriyor. Modern ve gelenekseli bir arada bulunduran VEA, tam da bu nedenle Hong Kong’un ideal bir temsili aslında.

24Samcheongdong Sujebi, Seul, Güney Kore

Samcheongdong Sujebi, Seul, Güney Kore

Mekana adını veren sujebi, hamsi, zencefil, yosun ve istiridyelerden elde edilen bir tür mantı çorbası. Patatesten yapılan bir tür krep olan gamjajeon da dışı çıtır, içi yumuşacık nefis bir lezzet. Garsonlar da etrafınızda koşuşturup, kullanabileceğiniz sosları size anlatıyor. Kendinizi iyi hissetmek için her şey var.

25Swan Oyster Depot, San Francisco, Kaliforniya, ABD

Swan Oyster Depot, San Francisco, Kaliforniya, ABD

Swan Oyster Depot'ta yemek, çok basit olduğu için çok mükemmel. Sancimino ailesi, okyanusun en taze ürünlerini en yüksek tazeliğinde ve tam bir basitlikle sunuyor. Ancak servis ettikleri asıl şey neşe.

26El Soussi, Beyrut, Lübnan

El Soussi, Beyrut, Lübnan

Lübnan’ın pek de lüks olmayan bir semtinde yer alan El Soussi, yıllardır dünyanın en iyi kahvaltıcıları arasında yer alıyor. Lübnan kahvaltısının en nefis örneğini sunan ve aile geleneğini geçmişten bugüne devam ettiren El Soussi’nin lavaşlı, nohutlu, yoğurtlu kahvaltısı ve ocağın arkasındaki Raci Kebbe’nin sohbeti dillere destan.

27Le Wine Chambre, Johannesburg, Güney Afrika

Le Wine Chambre, Johannesburg, Güney Afrika

İçeride hafif bir caz müziği çalarken bir yandan da müşterilerin mırıltıları duyuluyor. 2017’de açılan bu restoranın Zimbabveli şefi Harold Saidi’nin menüsünde tapas çeşitlerinin yanı sıra otantik Afrika yemekleri de var.

28The Grey, Savannah, Georgia, ABD

The Grey, Savannah, Georgia, ABD

Savannah'nın 1938'de açılan eski Greyhound İstasyonu özenle restore edildi ve The Grey’e dönüştürüldü. Ön bar ve arka yemek odası, art deco tasarım meraklılarının rüyalarına girebilir: Bütün eşyalar cilalı metalden, geometrik şekillerden ve parlak deriden oluşuyor. Bu son derece ilgi çekici mekanın lezzetleri de adından söz ettiriyor.

29The Ruined Garden, Fez, Fas

The Ruined Garden, Fez, Fas

Restoranın içinde bulunduğu avluya girer girmez büyüleyici bir his etrafınızı sarıyor. Yıpranmış döşeme zeminine ve uyumsuz masalara yemyeşil bitkiler eşlik ediyor. Açık mutfaktan da safran, tarçın ve etli pilavların kokusu geliyor. Daha ne olsun?

30Attica, Melbourne, Avustralya

Attica, Melbourne, Avustralya

Düşündürücü ve lezzetli menüleri sayesinde Attica Avusturalya’nın en iyi restoranlarının başında geliyor. Attica ülkenin nostaljisine uygun tasarımı, güler yüzlü ekibi ve leziz mutfağı ile dünyanın dört bir yerinden lezzet avcılarını çekmeyi başarıyor.

31Sushi Yoshitake, Tokyo, Japonya

Sushi Yoshitake, Tokyo, Japonya

Tezgahın üzerine telefon koyma yasağı buranın temel ve tek kuralı. Eğer sizin için güzel bir suşi hazırlanmasını istiyorsanız telefonunuzu çantanızdan çıkaramazsınız. Şefler bu durumdan o kadar rahatsız olmuş ki mekanın girişinde dahi telefonları kapatın yazıyor.

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