Küçücük bir dükkan ama en iyiler arasında... En güzeli de Raci Amca'nın sohbeti

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
İngilizcede bitter melon (acı kavun) ya da bitter gourd (acı kabak) olarak geçen bu meyvenin vitamin ve mineraller açısından zenginliğinin yanında birçok cilt ve mide hastalığına da yararı bulunmaktadır. Zeytinyağlı ve ballı olarak iki türlü kudret narı macunu yapılabilir. Kan şekerinin düşürülmesi ve hipertansiyona da iyi geldiği söylenen kudret narını tüketmeden önce mutlaka uzman bir doktora danışmanızı tavsiye ederek kudret narı macunu yapılışını ve püf noktalarını sizin için derledik…
Testi kebabı Yozgat ilinin tescilli yemeğidir. Bir özelliği de, resmi davetlerde testiyi kıracak olan kişinin kırmadan önce, yapacağı bir işe dair bir söz vermesinin gelenek haline gelmiş olmasıdır. Peki, ismini yapılış şeklinden alan testi kebabı nasıl yapılır? İşte, adım adım testi kebabı tarifi…