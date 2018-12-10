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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
10 Aralık 2018 - 09:26,

Kozalağın reçelini, mandalinanın turşusunu yaptılar

İzmir’in Çeşme ilçesinde yaşayan kadınlar, burada yetişen meyve ve sebzelerden farklı lezzetlerde 60’a yakın reçel ve turşu yapıyor. Acı biberin ve kozalağın reçelini, mandalinanın turşusunu yapan kadınlar, hem üretip ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de bölgede yetişen ürünlerini değerlendiriyor.

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İzmir’in Çeşme ilçesi Ildır mahallesinde yaşayan ev kadınları, hem üretiyor hem de ev ekonomilerine katkı sunuyor. Kadınlar, mahallelerinde yetişen her meyve ve sebzenin reçelini, turşusunu yapıyor.

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Özgün Işık (38) ile Fatma Yavuz (35), 60’a yakın reçel ve turşu yaptı. Farklı lezzetleri tezgaha koyarak müşterinin beğenisine sunan kadınlar, bu lezzetlerle şifa da dağıtıyor. Özgün Işık, bölgeye ait dağ çileği, mandalina, bardacık inciri, kavun, karpuz, hurma reçelleri, gelincik çiçeği reçeli, yaban mersini sirkesi yaptı. Işık ayrıca mandalina turşusu kurdu, ebegümeci çiçeğinin reçelini yaptı. Işık, "Bu reçel çok faydalı. Grip, nezle ve öksürüğe iyi geliyor" dedi.

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Ev kadını Özgün Işık, KOAH hastaları ile nefes darlığı yaşayanlar için kozalak reçeli yaptıklarını belirterek, ilkbaharda yeşilken topladıkları kozalakları, bir kap içerisinde limonlu suda beklettiklerini, bir ay boyunca her akşam kozalakların suyunu değiştirdiklerini belirterek, zahmetli reçelin yapımını şöyle anlattı: "Bu işlem ile kozalak içerisindeki reçinenin bir kısmı dışarı atılmış oluyor. 1 ayın sonunda kozalakları 15 dakika boyunca bir kez kaynatıyoruz ve kozalaklar böylece yumuşuyor. Ardından da şekerli su ile hazırladığımız şerbet ile 45 dakika boyunca bir kez daha kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra üzerine limon sıkıyoruz, bir süre de bu şekilde kaynatıyoruz. Yıkayıp kuruladığımız kavanozlara reçeli koyuyoruz. Daha sonra soğuyan kavanozları ters çeviriyoruz. Raf ömrü 6 ay olan reçeli, istediğimiz zaman tüketebiliyoruz."

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Özgün Işık, hem damakları şenlendiren hem de vücuda şifa veren reçel ve turşu yapımında doğal ürünler kullandıklarını ifade etti. Fatma Yavuz da acı biber reçelinin tarifini şöyle verdi: "Yaz aylarında kırmızı biberleri topluyoruz, bunu küçük dilimler halinde kesiyoruz daha sonra da şeker ve limon suyu ile iki saat boyunca kaynatıyoruz. Kavanozlara koyup ters çeviriyoruz. Bu şekilde bir süre bekletiyoruz. Muhteşem bir tadı var. Bu reçel damak tadı konusunda ezber bozdurur."

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Kavanozlara konularak, mahallede kurulan stantlarda satışa sunulan reçel ve turşuların fiyatları, 10 ila 30 lira arasında değişiyor.

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