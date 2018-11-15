Konya'ya rakip oldular... Sivas'ın etli ekmeği tescil yolunda

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Patates kızartması dünyanın her yerinde bulabileceğiniz ve neredeyse tüm kültürlerde aynı şekilde zevkle tüketilen bir atıştırmalık. Günün her öğününde sofralarda yer alabilecek patates kızartmasının makbulü çıtır çıtır olmalı ama patates lezzetini de korumalı. Peki en çıtır ve lezzetli patates kızartması nasıl yapılır? İşte patates kızartmanın püf noktaları…
İstinye Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Aşçılık Programı öğrencileri, "Dünyanın Ekmeği: Tadım ve Sunum" etkinliği düzenledi. İstinye Üniversitesi Mutfağında (MATBAH) hazırlanan dünyanın farklı yerlerinden 53 çeşit ekmek, lezzetleri ve sunumlarıyla büyük beğeni topladı.