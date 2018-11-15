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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA, DHA, İHA
15 Kasım 2018 - 16:53,

Konya'ya rakip oldular... Sivas'ın etli ekmeği tescil yolunda

Sivas'ın en önemli yerel lezzetlerinden etli ekmeğin tescili için Sivas Belediyesi çalışma başlattı. Çalışma kapsamında ilk adım etli ekmeğe bir standart getirilmesi...

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Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, kente özgü lezzetlerden etli ekmeğin tescili noktasında çalışma başlattıklarını söyledi.

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Aydın, kentteki bir lokantada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, etli ekmeğin kente gelen her misafire gönül rahatlığıyla ikram edilebileceğini belirtti.

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Sivas etli ekmeğinin, dananın kaburga eti ve içerisine terbiye edilmiş soğan konularak hazırlandığını ifade eden Aydın, "Mükemmel bir tat ve Sivas'ın önemli yemeklerinden biri" dedi.

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"Etli pide" dendiğinde akıllara Konya'nın geldiğini dile getiren Aydın, Sivas'ın etli ekmeğinin de lezzetli olduğunu vurguladı.

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Sivas etli ekmeğinin bir standarda kavuşması için Lokantacılar Odası ve Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası ile bir çalışma yürüteceklerini dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

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"Bunun bir marka ve standart haline dönüştürülmesi lazım. Yani Sivas'ta etli pideyi yapan her bir işletmecinin o standartlara uygun pide yapması lazım. Eğer o standardı sağlayabilirsek bunun markalaşması noktasında da çok önemli bir adım atmış oluruz. İnşallah önümüzdeki süreçte Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası ve Lokantacılar Odası ile yeni bir çalışma yapacağız. Sivas'ın yemek kültüründe standartlardan taviz vermeyeceğiz. Sivas yemeklerinin standarda kavuşması noktasında önemli bir adım olacak."

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Sivas köftesinin tescilli olduğunu anımsatan Başkan Aydın, etli ekmeğin tescili noktasında da bir adım attıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

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"Sivas'ın çok önemli bir yemek kültürü var, çok çeşitleri var fakat bunların standardını sağlayabilmemiz lazım. Aynı yemeği her yerde aynı şekilde yiyebilmeniz lazım, gittiğiniz bir yerde çok güzel, bir başka yerde o standardı bulamayabiliyorsunuz. İşte onu sağladığımız zaman çok sayıda tescil yapacağımız yemek çeşidimiz var diye düşünüyorum. Sivas, Selçuklular'dan bu yana çok sayıda medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve her medeniyetin de kendine göre bir yemek kültürü olan, birikimi olan bir ilimiz. Biz bunu markalaştırmak durumundayız, inşallah onu da yapacağız."

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