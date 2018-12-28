Konya'nın patentli lezzeti: "Antep bombası"

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Yeni yıl ruhunu yansıtan yiyeceklerden biri de yılbaşı kurabiyeleri. Kendi ellerinizle yapacağınız yılbaşı kurabiyelerini ister evinize gelen misafirlere ikram edebilir isterseniz de bir kavanoza koyarak sevdiklerinize hediye olarak verebilirsiniz. Hiçbir yılbaşı hediyesi elinizin lezzetini kattığınız bu kurabiyeler kadar tatlı olmayacaktır. Peki, yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? İşte, adım adım tarifi…
Kış mevsimiyle birlikte bal kabakları pazar ve market tezgahlarında yerini aldı, mutfaklardan kabak tatlısı kokuları yayılmaya başladı. İç kısmı bal gibi tatlı olan kabaklar, toz şekerle yumuşayana kadar pişiyor, tahin ve cevizle sunuma hazırlanıp gönülleri fethediyor. İşte, ilk kez deneyecekler için kabak tatlısı tarifi ve püf noktaları