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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
DHA
21 Mayıs 2019 - 13:28,

Konya'da ramazan denince akla ilk o geliyor: Tahinli pide

Konya’ya özgü tahinli pide, ramazan ayında vatandaşların vazgeçilmezi oldu.

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Konya’ya özgü tahinli pide, ramazan ayında vatandaşların vazgeçilmezi oldu.

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Sade, kaymaklı, cevizli, fıstıklı gibi çeşitleri bulunan, isteğe göre farklı malzemelerle de yapılabilen pideye olan ilgi, üreticiyi de memnun ediyor.

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50 yıldır tahinli pide yaptıklarını belirten Fatih Yemenici, ”Tahinli pide ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında. Hem Konyamız'dan, hem de il dışından yoğun talep alıyoruz” dedi.

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Hamur ve tahinden yapılan pide, Konya’nın Kadınhanı ilçesine özgü bir lezzet.

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Ramazan ayında üzerine şerbet dökülerek tatlı olarak yenilebilen veya çayın yanında pide olarak tüketilen tahinle pideye olan ilgi oldukça yüksek.

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Baba mesleğini sürdüren pideci Fatih Yemenici ise her çeşit tahinli pide yapabildiklerini söyledi. Yemenici, "Tahinli pide Konyamız'a, Kadınhanı ilçemize has bir lezzettir. Özellikle ramazan ayında tüketilen bir gıdadır" dedi.

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Yemenci, "Tahinle ve hamurla yapılan pidemiz; ramazan ayında, sahurda pide olarak, iftarlarda ise çok güzel bir tatlı olarak tüketilen bir lezzettir. Sade olarak yapılan orijinal tahinli pidemizin yanı sıra, cevizli, cevizli-kaymaklı, cevizli-tereyağlı, Antep fıstıklı gibi çeşitleri vardır. Bunun yanında müşterilerimizin istekleri doğrultusunda daha başka çeşitlerde yapıyoruz. Üzümlü, çikolatalı, şekerli isteyen müşterilerimiz var" diye konuştu.

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Tahinli pideye il dışından da yoğun talep aldıklarını belirten Yemenici, "Tahin, normalde insanı yorar ve susatır diye düşünüyorlar, ama ne hikmetse tahinli pide hem susatmıyor, hem de tok tutuyor. İlgiden oldukça memnunuz" dedi.

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Yemenici, "Bu meslek, baba mesleğidir. 50 yıldır bu işle uğraşıyoruz. İl dışından çok fazla talep var. Türkiye’nin tüm vilayetlerine kargoyla sipariş gönderiyoruz. Yurt dışından Konya’ya gelenler ise giderken yanlarında çokça götürüyor" dedi.

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