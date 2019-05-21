Konya'da ramazan denince akla ilk o geliyor: Tahinli pide

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Bu yıl 14–16 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan Sirha İstanbul, dünyanın en önemli gastronomi yarışmalarından Bocuse d’Or’un Türkiye seçmelerine de ev sahipliği yapacak. Seçmelerde dereceye giren şefler, Estonya Talin Avrupa finallerinde yarışacak. Burada da dereceye girenler 2021 yılında Fransa Lyon’da düzenlenecek Bocuse d’Or Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanacak.
Uzmanlar, doğal probiyotik kaynağı olma ve yağ azaltıcı gibi özelliklerinin yanı sıra yüksek antioksidan kapasitesine sahip enginarın, iftarda sofradan eksik edilmemesini öneriyor.