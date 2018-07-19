Konya mutfağının enfes lezzeti etli ekmek yiyebileceğiniz mekanlar

Konyalılar Etli Ekmek, Kadıköy'de bulunuyor. Etli ekmeğin şehirdeki en iyi adreslerinden olan mekanda iki çeşit etli ekmek bulunuyor: İri kıymalı ve yumurtalı. Mekanın müdavimi oldukça fazla, Vedat Milor'da onlardan biri. Üstelik sadece etli ekmek değil, Konya mutfağının enfes lezzetlerini de menüsünde barındırıyor.
Konyalılar Etli Ekmek - İstanbul
Karabağlar'da bulunan bu nezih mekan, Konya mutfağını İzmirliler’in ayağına getirmiş. Enfes etli ekmeği dillere destan olan Konyalı Etli Ekmek'te, çorbalar ve içli köfte gibi lezzetler de bulunuyor.
Konyalı Etli Ekmek - İzmir
Konya Evi, Ankara'da etli ekmek yenebilecek en iyi yer olarak tanımlanıyor. Samimi ve sıcak bir ortamı olan Konya Evi, Söğütözü'nde bulunuyor. Çok uzun yıllardır hizmet veren mekanda etli ekmek dışında kebap ve bamya çorbası da bulunuyor.
Konya Evi - Ankara
Konya'da etli ekmek deyince akla ilk gelen yer kesinlikle Bolu Lokantası, adındaki Bolu kelimesi sizi şaşırtmasın çünkü 1960'lı yıllardan beri Konya'da etli ekmeğin en iyisi olarak biliniyor. Menüde sadece etli ekmek ve börek bulunuyor. Selçuklu'daki bu mekanı Vedat Milor 'etli ekmeğin Konya'daki en iyi adresi' diye tanımlıyor.
Bolu Lokantası - Konya
1993'ten beri Konya mutfağını İstanbul'a tanıtan mekanda tüm malzemeler Konya'dan geliyor. Hem malzemeler Konya'dan, hem de ustası Konyalı olunca her yemeğin lezzetli olması kaçınılmaz. Mekan Bahçelievler'de bulunuyor. Menüde en çok satan yiyecek ise incecik ve çıtır çıtır olan etli ekmek.
Konya Mevlana Lokantası - İstanbul
Çekmeköy'de bulunan bu mekan, Konya yemek kültürünü bütün gelenekleriyle yaşatıyor. Etli ekmeğin dört çeşidi bulunuyor: Kıymalı, peynirli, yumurtalı, peynirli yumurtalı. Çok şık servis edilen etli ekmeğin en çok tercih edilen çeşidi kıymalı. Ayrıca fırın kebabı ve bamya çorbası da oldukça beğeniliyor.
Selçuklu Konya Mutfağı - İstanbul
1988'den beri Kadıköy'de bulunan mekanda, bazı malzemeler yalnızca Konya'dan temin ediliyor. Menünün en popüler seçeneği olan etli ekmek, incecik ve çıtır çıtır yapılıyor. Ayrıca Konya'nın diğer lezzetleri de bulunuyor.
Erkonyalılar - İstanbul