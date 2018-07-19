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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Lezizz >Haberler>Konya mutfağının enfes lezzeti etli ekmek yiyebileceğiniz mekanlar
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Konya mutfağının enfes lezzeti etli ekmek yiyebileceğiniz mekanlar

Konya mutfağı denince akla gelen ilk lezzet şüphesiz etli ekmek. İşte en lezzetli etli ekmeği yiyebileceğiniz mekanlar...

Fotoğraflar: Zomato, Foursquare
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Etli ekmek, Konya deyince akla ilk gelen yemeklerden. İncecik hamuru ve çeşitli malzemelerle harmanlanmış kıyması ile kendisine hayran bırakıyor. Peki, bu enfes lezzet nerelerde yenir?

Fotoğraflar: Zomato, Foursquare
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Konyalılar Etli Ekmek - İstanbul

Konyalılar Etli Ekmek, Kadıköy'de bulunuyor. Etli ekmeğin şehirdeki en iyi adreslerinden olan mekanda iki çeşit etli ekmek bulunuyor: İri kıymalı ve yumurtalı. Mekanın müdavimi oldukça fazla, Vedat Milor'da onlardan biri. Üstelik sadece etli ekmek değil, Konya mutfağının enfes lezzetlerini de menüsünde barındırıyor.

Fotoğraflar: Zomato, Foursquare
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Konyalı Etli Ekmek - İzmir

Karabağlar'da bulunan bu nezih mekan, Konya mutfağını İzmirliler’in ayağına getirmiş. Enfes etli ekmeği dillere destan olan Konyalı Etli Ekmek'te, çorbalar ve içli köfte gibi lezzetler de bulunuyor.

Fotoğraflar: Zomato, Foursquare
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Konya Evi - Ankara

Konya Evi, Ankara'da etli ekmek yenebilecek en iyi yer olarak tanımlanıyor. Samimi ve sıcak bir ortamı olan Konya Evi, Söğütözü'nde bulunuyor. Çok uzun yıllardır hizmet veren mekanda etli ekmek dışında kebap ve bamya çorbası da bulunuyor.

Fotoğraflar: Zomato, Foursquare
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Bolu Lokantası - Konya

Konya'da etli ekmek deyince akla ilk gelen yer kesinlikle Bolu Lokantası, adındaki Bolu kelimesi sizi şaşırtmasın çünkü 1960'lı yıllardan beri Konya'da etli ekmeğin en iyisi olarak biliniyor. Menüde sadece etli ekmek ve börek bulunuyor. Selçuklu'daki bu mekanı Vedat Milor 'etli ekmeğin Konya'daki en iyi adresi' diye tanımlıyor.

Fotoğraflar: Zomato, Foursquare
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Konya Mevlana Lokantası - İstanbul

1993'ten beri Konya mutfağını İstanbul'a tanıtan mekanda tüm malzemeler Konya'dan geliyor. Hem malzemeler Konya'dan, hem de ustası Konyalı olunca her yemeğin lezzetli olması kaçınılmaz. Mekan Bahçelievler'de bulunuyor. Menüde en çok satan yiyecek ise incecik ve çıtır çıtır olan etli ekmek.

Fotoğraflar: Zomato, Foursquare
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Selçuklu Konya Mutfağı - İstanbul

Çekmeköy'de bulunan bu mekan, Konya yemek kültürünü bütün gelenekleriyle yaşatıyor. Etli ekmeğin dört çeşidi bulunuyor: Kıymalı, peynirli, yumurtalı, peynirli yumurtalı. Çok şık servis edilen etli ekmeğin en çok tercih edilen çeşidi kıymalı. Ayrıca fırın kebabı ve bamya çorbası da oldukça beğeniliyor.

Fotoğraflar: Zomato, Foursquare
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Erkonyalılar - İstanbul

1988'den beri Kadıköy'de bulunan mekanda, bazı malzemeler yalnızca Konya'dan temin ediliyor. Menünün en popüler seçeneği olan etli ekmek, incecik ve çıtır çıtır yapılıyor. Ayrıca Konya'nın diğer lezzetleri de bulunuyor.

Fotoğraflar: Zomato, Foursquare
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Serenade Etli Ekmek - Konya

Mekan merkeze uzak kalan sanayi bölgesinde bulunmasına rağmen Konya içinden ve şehrin dışından birçok ziyaretçi ağırlıyor. Meşhur etli ekmeğin ve böreğin en iyilerinden olan Serenade Etli Ekmek'e muhakkak uğrayın.

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