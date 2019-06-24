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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
24 Haziran 2019 - 14:20,

Kokusu bile iştah açmaya yetecek çıtır çıtır yazlık kızartma tarifleri

Yaz aylarını en iyi sembolize edebilecek yiyeceklerin başında kızartmalar gelir. Patlıcan, biber, kabak, patates hepsi bir kasede toplanır. Üzerine isteyen domates sosu ekler, isteyen sarımsaklı yoğurt. Sadece evi doldurmakla kalmayıp sokaklara taşan kokusu bile yeter iştahları açmaya. Sizin için nefis yazlık kızartma tarifleri derledik, mutlaka deneyin…

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1/9Yoğurtlu biber kızartması tarifi

Yoğurtlu biber kızartması tarifi

Strese ve yorgunluğa iyi gelen yoğurt ile lezzetlendirilen bu kızartma tarifini çok seveceksiniz. Üstelik yapılışı da çok kolay. Tek ihtiyacınız biraz biber, biraz da sıvı yağ. Biz tarifimizi yoğurtla birleştirdik ama domates sosunun da bu kızartmaya çok yakıştığını söylemeden geçmek olmaz.

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2/9Çıtır kabak kızartması tarifi

Çıtır kabak kızartması tarifi

Yaz aylarının en sevilen kokularındandır akşam üstleri mutfaklardan gelen mis gibi kızartma kokuları. Patlıcan biber de çok güzeldir ama çıtır çıtır kabak kızartmasının tadı da başka hiçbir şeyde bulunmaz. Siz de aynı fikirdeyseniz kabak kızartması tarifimizi mutlaka denemelisiniz.

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3/9Şakşuka tarifi

Şakşuka tarifi

Şarkılara bile konu olmuş şakşukayı sevmeyen yoktur. Patlıcan, biber ve patatesin domates sosuyla benzersiz bir birleşimi olan şakşuka yapılışının kolaylığına kıyasla orantısız bir lezzet kaynağıdır. Sizin de çok zorlanmadan yapabileceğiniz şakşuka tarifi sofranızı şenlendirmeyi bekliyor…

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4/9Bamya kızartması tarifi

Bamya kızartması tarifi

Bamya mutfağımızda genellikle sulu yemek olarak yenen bir sebze; tabii bir de Konya'nın meşhur bamya çorbası var. Peki bamyayı kızartıp çıtır çıtır cips gibi yiyebileceğinizi söylesek ne düşünürsünüz? İşte ABD'nin güney eyaletlerinden sofranıza misafir olacak kolay ve farklı bir tarif.

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5/9Kabak çiçeği kızartması tarifi

Kabak çiçeği kızartması tarifi

Kabak çiçeği dolması tadan herkesin bayıldığı bir Ege lezzeti. Ancak bu narin ve leziz malzemeyle yapabilecekleriniz bununla sınırlı değil. Örneğin kabak çiçeklerini un ve yumurtaya bulayıp kızartarak, cips tadında çıtır çıtır bir atıştırmalık elde edebilirsiniz. Denediğinize pişman olmayacaksınız.

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6/9Soslu sebze kızartması tarifi

Soslu sebze kızartması tarifi

Değişik ve lezzetli bu yemeği siz de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Birçok sebzenin bir araya gelmesiyle oluşan soslu sebze kızartmasının püf noktası sebzeleri pişirmeden önce sütte bekletip una bulamak. Çıtır çıtır olan soslu sebze kızartması, sebze sevmeyenler için bile müthiş bir lezzet. Şimdiden afiyet olsun!

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7/9Altın sarısı patates tarifi

Altın sarısı patates tarifi

Patates kızartmak çok kolay görünmekle birlikte bazı püf noktalarına dikkat etmeyi gerektirir. Örneğin yağın sıcaklığı, patateslerin boyutları ve pişirme süresi çok önemlidir. Altın rengi patatesler elde edeceğiniz bu tarifin püf noktası ise patatesleri iki kez kızartmak. İşte tarifi...

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8/9Patlıcan kızartması tarifi

Patlıcan kızartması tarifi

Yazın bazen sokakta dolaşırken önünden geçtiğiniz evlerden birinin mutfağından nefis bir koku gelir ve aklınızı başından alır. Evet doğru tahmin ettiniz, patlıcan kızartmasından bahsediyoruz. İster domates sosuyla ister yoğurtla yiyebileceğiniz bu pratik yemeği patlıcan mevsimi bitmeden mutlaka sofranıza misafir edin.

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9/9Kurutulmuş biber kızartması tarifi

Kurutulmuş biber kızartması tarifi

Edirne'nin tava ciğeri dillere destandır. Bu ciğere lezzetini veren pişirme tekniği kadar yanında servis edilen kızarmış kırmızı biberdir. Peki bu kızartmayı evinizde yapmaya ne dersiniz? Sadece iki malzemeyle enfes bir yemek elde edebilirsiniz. Özellikle acı sevenlere çok uygun bir tarif...

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Şekerlenmeyen, tane tane reçellerin sırrını açıklıyoruz

Rengarenk reçeller kahvaltı sofralarımızın tat kaynağı. Kimi zaman ekmeğin üzerine sürülen, kimi zaman kreple yenen ya da tatlı tariflerine malzeme olan reçelleri her mevsim yapmak mümkün. Ancak özellikle yaz aylarında çilek, vişne, kayısı, incir, üzüm, karpuz gibi meyvelerin bollaşmasıyla mutfaklardan da tatlı tatlı kokular gelmeye başlıyor. Peki iyi bir reçel yapmak için nelere dikkat edilmeli? Reçelin rengini, lezzetini, kıvamını uzun süre koruması, şekerlenmemesi için neler yapılmalı? İşte reçel yapmak isteyenler için başlangıç seviyesinden ileri seviyeye birkaç püf noktası…

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Hindistan cevizi sütü nasıl yapılır? Hindistan cevizi sütünün tarifi ve püf noktaları

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