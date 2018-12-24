Kokusu 1 kilometre öteden alınıyor! Odun ateşinde salep lezzeti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz HaberleriKokusu 1 kilometre öteden alınıyor! Odun ateşinde salep lezzeti
GeriLezizz Haberler Kokusu 1 kilometre öteden alınıyor! Odun ateşinde salep lezzeti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Lezizz Haberler
DHA
24 Aralık 2018 - 09:40,

Kokusu 1 kilometre öteden alınıyor! Odun ateşinde salep lezzeti

Kahramanmaraş’ta bir dondurmacı kış mevsiminin sıcak içeceklerinden olan salebi, bakır kazanda, odun ateşinde pişirip müşterilerine ikram ediyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/6

Kahramanmaraş’ta bir dondurmacı kış mevsiminin sıcak içeceklerinden olan salebi, bakır kazanda, odun ateşinde pişirip müşterilerine ikram ediyor. Odun ateşinde pişen salebin makinelerde hazırlanandan çok daha lezzetli olduğu belirtiliyor.

2/6

Tescilli Maraş dondurmasına tat ve kıvam veren Ahir Dağı’nın eteklerinde yetişen orkideden elde edilen salep, aynı zamanda kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden. İnsan sağlığına da çok faydalı olan salep, Kervanhan’da eski usullerle pişirilip ikram ediliyor. Salep, iş yerinin bahçesine kurulan bakır kazanda odun ateşinde pişirilip, müşterilere ikram ediliyor.

3/6

Kervanhan Alpedo Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, odun ateşinde pişen salebin, makinelerde hazırlananlara göre çok daha farklı ve güzel olduğunu söyledi.

4/6

Kervancıoğlu, Ahir Dağı eteklerinde toplanan orkide yumrularının sütte pişirildikten sonra ipe dizilerek 1 sene bekletildiğini, daha sonra öğütülüp kullanıma hazır hale getirildiğini söyledi. Sıcak salebin lezzetli olmasının yanında sağlığa faydalı bir içecek olduğunu ifade eden Kervancıoğlu şunları söyledi:

5/6

"Salebimizi yaparken doğal salep, keçi sütü ve şeker kullanıyoruz. Kesinlikle katkı maddesi yok. Ayrıca sütümüzü pişirirken bakır kazanlarda altında odun yakarak pişiriyoruz. Çünkü odun ateşi ve bakır kazanlarda pişen salep, çok daha lezzetli oluyor. Bu nedenle biz de hep eskiyi yad ederek bu işe başladık. Çünkü bu meslek bizim ata ve dede mesleğimiz, biz böyle gördük ve şu anda da bu geleneğimizi Kahramanmaraş’ta sürdürüyoruz. Bunu böyle pişirdiğimiz zaman 1 kilometre öteden kokusunu alıyoruz. Salep, insana güç ve kuvvet veriyor, kendinizi dinç hissediyorsunuz. Bu salebi Kahramanmaraş’ın dışında hiçbir yerde bulamazsınız."

6/6

Müşteriler, bakır kazanda pişen, üzerine tarçın ve Antep fıstığı dökülerek servis edilen salebin çok daha lezzetli olduğunu söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Yılbaşı hindisine talep her geçen gün artıyor

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Ergün, Türkiye'de kişi başı yıllık ortalama hindi eti tüketiminin 600 gram olduğunu belirterek, "Özellikle yılın son haftasında yılbaşı spesiyali hindiye talep artıyor. Yılbaşı haftasında hindi eti üretimi, toplam üretimin yaklaşık yüzde 15'ini içeriyor" dedi.

AA /
Lezizz Öneriler

Organik Ağrı turşusu raflardaki yerini aldı

Ağrı'da açılan turşu yapım kursuna katılan kadınların tamamen organik malzemelerle ürettiği turşular, açılışı yapılan fabrika satış mağazasında satışa sunuldu.

AA /

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git