Kokoreç değil 'kocco'... Patent başvurusu bile yapıldı

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Sebze ve meyvenin tazesinin bollaştığı yaz mevsimiyle birlikte besinler taze taze tüketilirken bir yandan da kışın da tüketilebilmeleri için uygun koşullarda saklanır. Anadolu’da yüzyıllardır çeşitli yöntemlerle yapılan kışlık yiyecek depolanması, gıdaların uzun süreler korunabilmesine imkân veren bugünün derin dondurma teknolojisiyle daha da kolay. Ancak sağlıklı tüketim için yiyeceklerin kışa saklanmasında nelere dikkat edilmeli? Hangi gıdalar hangi koşullarda ne kadar süreyle tazelik ve besin değerlerini korurlar?
Çam ve köknar ağaçlarının meyvesi olan kozalaklardan yapılan reçel, hem ağızları tatlandırıyor hem de soğuk algınlığı ve öksürük gibi sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılıyor. Peki, çam kozalağı reçeli nasıl yapılır, faydaları neler?