Kokoreç değil 'kocco'... Patent başvurusu bile yapıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Nerede Ne Yenir HaberleriKokoreç değil 'kocco'... Patent başvurusu bile yapıldı
GeriNerede Ne Yenir Kokoreç değil 'kocco'... Patent başvurusu bile yapıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Nerede Ne Yenir
İHA
11 Temmuz 2019 - 10:43,

Kokoreç değil 'kocco'... Patent başvurusu bile yapıldı

Kokorecin başkenti Balıkesir'de 'kocco' için patent başvurusu yapıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Kokorecin başkenti Balıkesir'de bir işletme kokorecin adeta özünü çıkartarak “kocco” adı ile üretime başladı. Kokoreçten farklı bir aroma ile hazırlanan ve "kocco" olarak anılan ürün, gerek ızgaradaki hali, gerekse sunumdaki lezzeti ile adeta damak çatlatıyor.

2

Kokorecin adeta özünü çıkaran işletmenin sahibi Erdal Aslanboğa, ürün için patent başvurusunda bulunduklarını kaydetti.

3

Kokoreç ile kocco arasında ciddi farklar olduğunu kaydeden Aslanboğa, "Genelde bir kokoreç en az çift kuzu bağırsağından yapılıyor. Bu 3 veya 4 de olabiliyor. Şiş ve mangalın uzunluğuna göre bu sayı değişebiliyor. Biz kokorecin başkenti Balıkesir derken öylesine söylemiyoruz. Balıkesir'in süt kuzusu meşhurdur. Dolayısı ile kokoreç olan Balıkesir kuzusunun lezzeti diğerlerinden çok farklı. Patent için başvurduğumuz kocco ürünü ise her kuzudan yapılmıyor. Balıkesir yöresine ait olan kuzunun da en iyisini seçiyoruz. Bu kuzu 4 ya da 4 buçuk aylık oluyor. Bunu farklı bir aroma ile işliyoruz. Dolayısıyla aroması oldukça farklı. Balıkesir'in bu anlamda bir artısı var, ürünleri özeldir, alıcısı da ona göre ücret verir" dedi.

4

Pişirdiği ve kocco adı ile adlandırdığı kokoreci kekik, kırmızı biber gibi baharatlarla süsleyen Erdal Aslanboğa, ürünü yakın zamanda İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde de steak restoran tarzı ile vatandaşa sunacaklarını söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Yiyecekleri kışa sağlıklı saklama tüyoları

Sebze ve meyvenin tazesinin bollaştığı yaz mevsimiyle birlikte besinler taze taze tüketilirken bir yandan da kışın da tüketilebilmeleri için uygun koşullarda saklanır. Anadolu’da yüzyıllardır çeşitli yöntemlerle yapılan kışlık yiyecek depolanması, gıdaların uzun süreler korunabilmesine imkân veren bugünün derin dondurma teknolojisiyle daha da kolay. Ancak sağlıklı tüketim için yiyeceklerin kışa saklanmasında nelere dikkat edilmeli? Hangi gıdalar hangi koşullarda ne kadar süreyle tazelik ve besin değerlerini korurlar?

/
Lezizz Öneriler

Şifa dağıtıyor: Çam kozalağı reçeli nasıl yapılır?

Çam ve köknar ağaçlarının meyvesi olan kozalaklardan yapılan reçel, hem ağızları tatlandırıyor hem de soğuk algınlığı ve öksürük gibi sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılıyor. Peki, çam kozalağı reçeli nasıl yapılır, faydaları neler?

/

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git