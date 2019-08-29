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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
DHA
29 Ağustos 2019 - 11:43,

Köfteci Nezahat Usta Sivas'ta bir ilk oldu

Sivas’ta yaşayan Nezahat Mazman, 7 yıl önce katıldığı girişimcilik kursunda, kentin meşhur köftesi için proje hazırladı. Köfteye kadın elinin değmesini amaçlayan Mazman’ın projesi kabul görünce aldığı destekle kendi iş yerini açtı.

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Sivas’ta yaşayan Nezahat Mazman, 7 yıl önce katıldığı girişimcilik kursunda, kentin meşhur köftesi için proje hazırladı. Köfteye kadın elinin değmesini amaçlayan Mazman’ın projesi kabul görünce aldığı destekle kendi iş yerini açtı.

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‘Köfteci Nezahat Usta’ olarak tanınan Mazman, bu alanda kadın olarak kentte bir ilki gerçekleştirdi.

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Sivas’ta yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Nezahat Mazman (38), 7 yıl önce maddi imkansızlıklar nedeniyle Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) Kadın Girişimci Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Hibe Desteği Programı’na başvurdu.

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Girişimcilik kursunda iş fikri olarak önce lokanta ve ev yemekleri üzerine bir iş yeri açmayı planlayan Mazman, daha sonra kentin yöresel lezzetlerinden olan Sivas köftesi yaparak para kazanmak istedi. Kurstan mezun olan Mazman aldığı hibe desteği ile Eskikale Mahallesi Ulu Cami Sokak’ta açtığı iş yerinde başta Sivas Köftesi olmak üzere ızgara çeşitleri satarak evinin geçimini sağlıyor.

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Nezahat Usta’ya eşi Alparslan Mazman da yardım ediyor.

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Maddi sıkıntılar nedeniyle girişimcilik kursuna başvurduğunu söyleyen Mazman, "Bu iş yerini destekli açmamın sebebi budur. İşsizliktir. Çok şükür Rabbim rızkımızı veriyor. 7 yıldır da buranın ekmeğini yiyoruz. Kadınlar girişimcilik kurslarından her şey yapabilirler ama bir erkek işini kadının yapması çok zor. Ben de çok zorlanıyorum. Kursa gittiğimde bana iş fikri sundular. Ben de iş fikri olarak önce lokanta ve ev yemekleri olarak düşündüm. Daha sonra düşündüm ve ‘Sivas’ta bir kadın köfteci yoktur’ dedim. Bu fikir sonrası ‘Neden ben olmayayım’ dedim ve karar verip işyerimi açtım. Destek aldım ve işime başladım" dedi.

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Müşterilerinin kadın elinden Sivas köftesi yemekten memnun olduklarını belirten Mazman, "Sivas köftesinin özelliği sadece et ve tuz olmasıdır. Başka hiçbir katkı maddesi olmadan yapılır. Benim müşterilerimin hepsi memnun. Bir kadın elinden köfte yemekten çok memnunlar. Temiz olmasını istiyorlar. Kadın eli değdiği için temiz ve titiz olunduğunu düşünüyorlar. Onun için yoğun bir istek var. Dükkanda da ailecek çalışıyoruz. Eşimle birlikte çalışıyoruz. Eti ben pişiriyorum. Ayrıca kızım garsonluk yapıyor. Aile lokantası gibi oldu, hep beraber çalışıyoruz. Ama usta benim" diye konuştu.

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Nezahat Usta’nın daimi müşterileri ise ilk defa Sivas’ta bir kadın köfteci gördüklerini ve ızgara çeşitlerine kadın eli değdiğinde daha lezzetli olduğunu söyledi.

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