Kızı süt içsin diye kurduğu çiftlikle zincir marketlere girdi

Amacının hayvan sayısını binlerin üzerine çıkarmak ve günlük 4 ton süt üretimine ulaşmak olduğunu ifade eden Orpak, "Bunu yakaladığımızda ciddi bir üretim olacak. Yurt dışından talep var ama kapasitemiz yeterli değil daha. Talebe yetişemiyoruz" diye konuştu. Anne Sevinç Orpak ise işi severek yaptığı için hiç zorlanmadığını dile getirdi. Tam bir aile şirketi olarak çalıştıklarına işaret eden Orpak, 18 yaşındaki oğulları Oğuzhan ve 8 yaşındaki kızları Naz'ın da kendilerine destek verdiğini, ailece çalışmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Ailenin en küçük üyesi Naz Orpak ise keçi sütünü çok sevdiğini, anne ve babasına yardım ettiğini söyledi.