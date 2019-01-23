Kısa sürede yapılabilecek nefis yemek tarifleriyle Lezizz günün menüsü çalışanlar için

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Tarihi çok eskilere dayanan salep, kış mevsiminde her zamankinden çok daha fazla rağbet görüyor. Evde yapılan salebin yerini ise hiçbir şey tutmuyor. Peki, salep hangi bitkiden, nasıl yapılıyor? İşte, salebin nereden geldiğini merak edenler için detaylı bilgi…
Nar kış aylarının en lezzetli ve faydalı meyvelerinin başında geliyor. Özellikle aralık ve ocak aylarında bol bol tüketilmesi gereken narın sofralarımızda nar ekşisi olarak da çok önemli bir yeri var. Kısırdan salataya birçok tarife lezzet katan nar ekşisini, marketlerden almak yerine evinizde yapmak istiyorsanız size çok uygun bir tarifimiz var. Püf noktalarıyla da desteklediğimiz nar ekşisi tarifi hemen aşağıda…