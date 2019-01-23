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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Profiller
23 Ocak 2019 - 12:56,

Kısa sürede yapılabilecek nefis yemek tarifleriyle Lezizz günün menüsü çalışanlar için

Özellikle çalışanlar için akşamlar iş çıkışı eve gidince kısa süre yapılabilecek kolay ve pratik yemek tarifleri çok değerli. Ancak hepimizin belli bir tarif dağarcığı var ve bir süre sonra sürekli aynı yemekleri yapıp yemeye başlıyoruz. Bu da haliyle sıkıcı olmaya başlıyor. O nedenle sizin için kısa sürede yapabileceğiniz kolay ve lezzetli yemek tariflerini derledik. “Bugün ne pişirsem?” derdinize derman olacak bu tarifleri bir kenara kaydedin…

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Mısır, denince aklımıza genelde süt mısır, patlamış mısır ya da mısır ekmeği gibi lezzetler geliyor. Peki bu besleyici tahılı çorba yapımında da kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Eğer farklı bir çorba denemek isterseniz mısır çorbası tarifimiz sizin için geliyor...

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2/5

Tadı damağınızda kalacak, farklı ve pratik bir tarif mi aramıştınız? O zaman Meksika mutfağının geleneksel tariflerinden fajita'yı mutlaka denemelisiniz. Kısa süre içinde yapıp yiyebileceğiniz fajita'yı avokadodan yapacağınız guacamole sosu ve tortilla ekmekleri ile servis edebilirsiniz.

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3/5

Mor lahana ya da kırmızı lahana, dört mevsim sofralarımızdan eksik etmememiz gereken antioksidan deposu mor renkli yiyeceklerden. Mor lahanayla yapacağınız salatanın içine elma da eklediğinizde çok daha farklı ve doyumsuz bir lezzet elde edeceğinizi biliyor musunuz? İşte herkesin bayılacağı elmalı kırmızı lahana salatası tarifi...

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4/5

En fazla 20 dakikada hazır olacak nefis bir yemek tarifimiz var sizin için. İçinde protein de var, vitamin de, karbonhidrat da... Yani tek başına bütün beslenme ihtiyaçlarınızı karşılayacak kadar çok çeşitli malzemeyi bir arada bulunduruyor. Özellikle yemek yapmak için çok fazla zamanınızın olmadığı günler için tam bir kurtarıcı tarif, tavuklu ve brokolilili makarna...

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5/5

"Şekersiz bir tatlı yapsak, hafif hafif yesek ne güzel olur" diyorsanız doğru tariftesiniz. Biz de sizle aynı şeyi düşünüyoruz ve bu tarifte irmik helvamızı pekmezle yapıyor, afiyetle yiyoruz. Üstelik bol sütlü olduğu için çok da besleyici bir tatlı.

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Fotoğraf: Alamy /

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

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