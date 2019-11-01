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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
DHA
01 Kasım 2019 - 15:50,

Kış geldi ama hala hasat ediliyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kış ayları gelmesine rağmen çilek hasadı devam ediyor. Yılın yarısından fazla süre ürün veren albion (yediveren) cinsi çilek üreticisinin yüzünü güldürüyor.

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Yılın 7 ayında çilek hasadının yapılabildiği, ilçeye bağlı Huzurlu yaylası, Tandır, Köklü ve İdilli Mahalleleri’nde organik çilek hasadı devam ediyor.

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Mayıs ayında başlayıp, aralık ayına kadar hasadı süren 100 dekarlık alanda 350 ton rekolteye ulaşılması bekleniliyor.

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Tarlada hasadı yapılan çilekler 1 kiloluk kaplarda perakende olarak İskenderun başta olmak üzere çevre il ve ilçelere kilosu 7 ile 10 lira arasında satılıyor.

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Günlüğü 60 liraya çalışan genç kızlar ve kadın işçiler tarafından toplanan çilek tadı ve lezzetinin yanında rahat pazar bulmasıyla da üreticisini sevindiriyor.

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Çileğin mayıs ayında başlanan hasadı ise aralık ayına kadar yapılıyor.

6TALEBE YETİŞEMİYORUZ

'TALEBE YETİŞEMİYORUZ'

İdilli Mahallesi’nde çilek üreten Bülent Yakar talebin fazla olduğunu ve siparişlere yetişmekte zorluk yaşadıklarını belirterek, "Kırmızı elmas olarak adlandırılan çileğimiz albion (yediveren) çilek cinsidir. Çileğimizin en büyük özelliği hiçbir zirai ilaç kullanmadığımız için yüzde yüz doğal olmasıdır." dedi.

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İlk ürünlerin Mayıs ayında alındığını belirten Yakar, şöyle konuştu: "Mayıs ayında ilk ürün vermeye başlayan çileğimiz havalara bağlı olarak ekim, kasım ve aralık ayına kadar her on günlük ve on beş günlük süreçte kendini yenileyebilen muhteşem bir bitkidir. Ürün hasadının ardında, 'Sattım’ ‘Satamadım’ ya da ‘Pazar bulabilir miyim?' diye bir derdiniz yok. Tat ve lezzetini tadanlar zaten sürekli sipariş veriyor. Peşin para ile satıyoruz."

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Fotoğraf: Ingimage /
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