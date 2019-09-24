Kış aylarının vazgeçilmezlerinden ve tamamen doğal

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
İtalyan mutfağının geleneksel lezzetlerinden olan ravioli, son yıllarda Türk mutfağına da girdi. Makarna hamurun dolgusundan olan ravioli aslında bir tür İtalyan mantısıdır. Bu lezzetin sofralarımızdaki normal mantıdan farklı et suyu ya da sosla servis edilmesidir. Peki, ravioli nedir? Evde ravioli nasıl yapılır? İşte, adım adım ravioli tarifi ve malzemeleri.
Son zamanlarda Türkiye'de yaygınlaşan kinoa, formuna dikkat eden kişiler tarafından salata olarak tercih ediliyor. Çorbadan salataya kadar birçok tarifte kullanılan kinoa tok tutması dolayısıyla da popüler hale geldi. İlk defa kinoa salatasını yapacak olanlar ise, internette kinoa salatası tarifini araştırıyor. Peki, kinoa salatası nasıl yapılır? Kinoa salatası malzemeleri neledir? İşte, kinoa salatası tarifi ve yapılışı.