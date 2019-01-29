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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
29 Ocak 2019 - 14:15,

Kış aylarının vazgeçilmezi salep

Havaların soğumasıyla birlikte, sıcak içecekler daha fazla tüketiliyor. Kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden olan salep bu listenin başında geliyor.

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Osmanlı’dan günümüze kadar uzanan ve geleneksel damak tadına hitap eden salep, vücut sıcaklığını artırması, hoş kokusu ve hastalıklara şifa olma özelliğiyle soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

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Havaların soğumasıyla birlikte, sıcak içecekler daha fazla tüketilmeye başlanıyor.

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Kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden olan salep bu listenin başında geliyor.

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Yumuşatıcı etkisi ve soğuk algınlığı gibi mevsimsel hastalıklara iyi gelmesi sebebiyle yoğun talep görüyor.

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Salep bitkisi, çam çiçeği, salep orkidesi veya sadece orkide gibi isimlerle bilinen bitkinin toz haline gelmesi ile hazırlanan salep süt ile pişiriliyor.

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Faydaları saymakla bitmeyen salep, üzerine ekilen toz tarçınla içilmeye hazır hale geliyor.

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