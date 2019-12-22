Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti! Haftada 3-4 kez tüketiyorlar

"Adıyaman, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir memlekettir. Kentimize has olan kavurmalı hıtap, hem damaklara hitap ediyor hem de bir beyin cerrahi uzmanı olarak sağlık açısından baktığımda, çok faydalı olduğunu söyleyebilirim. Soğan, sarımsak, kavurma, biber ve çeşitli baharatlar ile harmanlanan bu kış yemeği, sağlık açısından da oldukça faydalı. Fırında piştikten sonra diğer güne de sıcak yenilebilen bu yemeğimiz, gençler ve Adıyamanlı vatandaşlar tarafından da oldukça rağbet görüyor. Özellikle gençlerimiz obezite denilen hastalıktan korunmak için bu tür yöresel yemeklerimizi daha çok tüketmelidir. Çünkü fastfood tarzı yiyecekler sağlık açısından oldukça zararlı."