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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA ve İHA
14 Ocak 2019 - 09:57,

Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti "arabaşı"

Yozgat'ta kış mevsiminin vazgeçilmez yöresel yemeklerinden arabaşı, tarihi konaklarda yaşatılıyor.

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Av hayvanlarının, hindi, kaz veya tavuğun etiyle pişirilen sıcak çorba ile soğuk hamurun buluştuğu "arabaşı", Yozgat'ta kış mevsiminin vazgeçilmez yöresel lezzeti olarak tarihi konaklarda ikram ediliyor.

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Yozgat Belediyesi’nce 2012'de TSE'ye tescil ettirilen arabaşı, restore edilerek kültür hizmetlerinde kullanılan tarihi konaklardaki programlarda yaşatılıyor.

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Eskiden kış mevsiminde özellikle av hayvanlarının etiyle pişirilen çorba, bugün ise tavuk, kaz ve hindi etiyle yapılıyor. Küçük gruplara konaklarda, kalabalık gruplara ise belediye aşevinde hazırlanan arabaşı ikram ediliyor.

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Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, tarihi Hayri İnal Konağı'nda kentte görev yapan gazetecilere arabaşı ikramında bulundu.

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Arslan, yaptığı açıklamada, arabaşının Yozgat'ın önemli gelenekleri arasında yer aldığını söyledi. Arabaşının bir araya toplanma vesilesi olduğunu anlatan Arslan, "Arabaşı, konuşup, muhabbet etme vesilesidir. Tabii ki toplumlar gelenekleriyle, kültürleriyle yaşar. Gelenekler, geçmişi geleceğe taşıyan önemli unsurlardır. Bu manada da Yozgat'ın arabaşı sohbetlerini çok önemsiyoruz" dedi.

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Gazetecilerden Oğuz Bahçeli de "Gayet güzel bir etkinlik oldu. Kış günlerinin vazgeçilmezi arabaşını bugün yine tatmış olduk" dedi.

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Abdullah Doğan ise kültürel mirasların yaşatılması için yapılan tüm etkinleri önemsediğini dile getirerek, "Arabaşının aslında Yozgat sınırlarını aşan, Yozgatlının yaşadığı her yerde yapılan kültürel bir lezzet olduğunu biliyorum" diye konuştu.

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Arabaşı çorbası, kavrulmuş un, acı biber, tavuk, kaz, hindi gibi kanatlı hayvan etiyle pişiriliyor.

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Arabaşının hamuru ise un, su ve tuzla hazırlanıyor. Kaynayan suyun içine atılan un, karıştırılarak bulamaç kıvamına getiriliyor. Daha sonra bir tepsiye dökülen hamur soğutuluyor. Soğuyan hamur, baklava dilimi şeklinde kesiliyor.

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Kaşığa önce soğuk hamur, ardından çorba alınıyor ve çiğnenmeden yutuluyor.

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