Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti "arabaşı"

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Her ne kadar kahvaltılarda tüketilse de zamansız bir lezzet olan mıhlamanın (muhlama), şöhreti Karadeniz Bölgesi’nden sonra tüm Türkiye’ye yayıldı. Bölge illerinde kuymak olarak da bilinen mıhlamanın ana malzemelerinden biri Trabzon peyniridir ancak yerine çeçil peyniri de kullanabilirsiniz. Peki, mıhlama nasıl yapılır? İşte, adım adım mıhlama tarifi
Antalya’da bir diyetisyen, soğuk kış günlerinde grip, nezle ve soğuk algınlığından korunmak için kış sebzeleriyle hazırlanmış çorba içilmesini tavsiye etti. Bir restoranın mutfağında içinde kereviz, zeytinyağı, portakal, limon, soğan, havuç, patates, zencefil, zerdeçal, brokoli, maydanoz, tuz ve karabiber bulunan ’kış çorbası’ hazırlayan diyetisyen Nafikar Turan, müşterilere ikram etti.