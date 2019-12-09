Kış aylarının bilinmeyen çerezi! Üstelik şifa deposu...

"ÖZELLİKLE FİLM İZLERKEN TUZLAYIP YİYEBİLİRSİNİZ" Yaklaşık 20 yıldır pazarda tezgahtarlık yapan Bünyamin Kurucu, termiyenin aslında baklagil olduğunu ancak çiğ tüketilebildiğini söyledi. Kurucu, "Üretimden çıktıktan sonra havuzlarda bekletilir. Önce kuru çıkar. Havuzlarda bekletildikten sonra acısını attıktan sonra böyle tezgahlarımıza gelir. Tuzla yenir, kurusunu yiyenler de var. Ama genelde yaş daha çok tercih edilir. Bu genelde 10. ayda çıkar ve 5. aya kadar tüketilir. Konya’da çok sevilir. Hemen hemen her ev almıştır ve mutlaka termiye yemiştir. Kışın da çok tüketilir. Özellikle film izlerken tuzlayıp yiyebilirsiniz. Herkese de tavsiye ederim. Yesinler gerçekten de şifalı bir üründür" dedi.