Kırmızı etten vazgeçemeyenler için Lezizz yılbaşı menüsü

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Aslen Arap mutfağına ait bir yemek olan içli köfte, büyük küçük herkesin severek tükettiği lezzetlerden biri. Haşlaması ve kızartması yapılan içli köftenin en pratik hali ise tepside yapılanı. Peki, tepside içli köfte nasıl yapılır? İşte, adım adım tepsi içli köfte tarifi
Balıkesir’in Gömeç ilçesi Hacıhüseyinler Mahallesi'nde yaklaşık bir asırdır devam eden Gezek geleneği ile köyde yaşayan aileler, sırayla her gün 3 öğün yemek yapıyor. Geçmişte köyden geçen yolcular için yapılan yemek, şimdilerde ise yaşlı ve muhtaçlara dağıtılıyor.