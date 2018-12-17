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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Anlar
17 Aralık 2018 - 15:19,

Kırmızı etten vazgeçemeyenler için Lezizz yılbaşı menüsü

Yılbaşında birçok otel ve restoranda müzikli danslı eğlence organizasyonları mevcut. Dolayısıyla dışarı çıkmayı planlayanlar için çeşit çeşit seçenekler söz konusu. Ancak siz yeni yılı evde sevdiklerinizle birlikte karşılamak istiyor olabilirsiniz. Bu durumda mis gibi yemeklerle donatılmış güzel bir sofra gecenizin merkezini oluşturacak. Yılbaşı sofralarında genellikle hindi bulunur ama siz klişenin dışına çıkmak ve kırmızı et odaklı bir yılbaşı sofrası kurmak istiyorsanız listemize bir göz atın. Çorbadan tatlıya bayılacağınız tarifler Lezizz yılbaşı menüsünde…

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Geleneksel lezzetlerden uzaklaşıp biraz daha farklı bir çorba tarifi arıyorsanız size karamelize soğanlı patates çorbasını önerebiliriz. Bir kere kıvamı muhteşem. Üstelik mis gibi kokusuyla karamelize soğan da bu çorbanın üstüne çok yakışıyor. Özel günlerde misafirlerinize ikram edebileceğiniz bir tarif arıyorsanız doğru yerdesiniz.

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Pişirmesi biraz uzun ve zahmetli, dolayısıyla her gün yapılacak bir yemek değil kuzu rosto. Ancak lezzeti öylesine benzersiz ki özel günlerde mükellef bir sofra kurmak isteyenler için çok uygun. Üstelik görüntüsü de muhteşem. Masaya getirdiğinizde alkışlarla karşılanmamanız için hiçbir sebep yok. Öyleyse gelsin enfes kuzu rosto tarifi...

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Izgarada ya da fırında pişmiş etlerin yanına garnitür olarak eşlik edecek mükemmel bir sebze karışımı hazırladık sizin için. Közlenmiş sebzelerden oluşan bu salatanın üzerine bir de limon, zeytinyağı ve sarımsakla yapılmış enfes bir sos ekleniyor ve ortaya müthiş bir lezzet çıkıyor. Görüntüsü de gayet hoş olan salatanızı misafirlerinize de zevkle ikram edebilirsiniz.

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Görünümü şık, yemesi zevkli salata çeşitleri arıyorsanız mozzarella dilimleri gayet pratik olacaktır. 5 malzemeyle, 15 dakika içinde nefis bir salata elde edebilirsiniz. Üstelik eğer sofrada sunuma önem verenlerdenseniz, peynir ve domates dilimlerini tabağa yerleştirirken tablo gibi bir görüntü elde edebilirsiniz. Tarifi biz aşağı bırakıyoruz, süslemek, sunmak ise size kalmış.

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Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden olan çiğ köftenin aslı yağsız kuzu kıymasıyla olur. Elinizin sıcaklığı, baharatlar ve yoğurma süreci sayesinde o et tabir-i caizse pişer. Bu tarifimizde gelenekselin tadını arayanlar için etli bir çiğ köfte tarifi hazırladık. Çok beğeneceğinizden eminiz. Şimdiden afiyet olsun!

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Pirinç yerine şehriyeden yapılan bu pilav, et yemeklerinin yanına çok yakışıyor. Üstelik içindeki tulum peyniri de lezzetine lezzet katıyor. Pilavda peynir olur mu demeyin? Sonuçta şehriye aslında makarna ailesinden bir malzeme. Velhasıl bu pilavı mutlaka denemelisiniz, çünkü kesinlikle çok beğeneceksiniz.

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Kışın vazgeçilmezi kestaneyi mutfaklarınızdan eksik etmek istemiyorsanız işte size özel kestaneli bir tarif... Üstelik görüntüsü de çok şık. Yılbaşı gibi özel günlerde sofranızı şenlendirecek bu pastayı çocuklar da büyükler de çok beğenecek. İşte çok lezzetli ve pratik kütük pasta tarifi...

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DHA /

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