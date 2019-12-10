Kırmızı et sevenler için Lezizz yılbaşı menüsü

Yılbaşında her ne kadar pek çok mekanda çeşitli eğlece organizasyonları mevcut olsa da kimimiz yeni yılı evde sevdiklerimizle birlikte karşılamaya tercih ediyoruz. Bu yüzden şahane lezzetlerin yer aldığı muhteşem bir sofra gecenin yıldızı olacaktır. Yılbaşı sofralarında genelde hindiye yer verilir ama klasiğin dışına çıkarak kırmızı etle de güzel bir sofra hazırlayabilirsiniz. Çorbadan tatlıya sizi asla pişman etmeyecek tarifler Lezizz yılbaşı menüsünde. Mutlaka bir göz atın...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Kırmızı salçalık biberlerle yapılan köz biber çorbası, farklı bir lezzet arayanların imdadına koşacak. Mis gibi biber kokusuyla herkesin çok beğeneceği köz biber çorbasının lezzeti, üzerindeki yağda kızdırılmış nanesiyle de katlanıyor. İşte sofranıza renk katacak nefis köz biber çorbası tarifi…
Fransız mutfağının bu müthiş lezzetine sofranızda yer açın! Lezzeti öyle nefis ki özel günlerde güzel bir sofra kurmak isteyenlerin tam da aradığı gibi. Görüntüsüyle bile iştah kabartan bu enfes yemek sizi asla pişman etmeyecek. Öyleyse gelsin ballı kuzu fileminyon tarifi...
İspanyolların tapas olarak bilinen meze-atıştırmalık türevi lezzetleri hepimizin malumu. Bu lezzetlerin en güzellerinden biri de adı “cesur patatesler” anlamına gelen patatas bravas. Domates sosunda servis edilen kızarmış patatesler olarak özetlenebilecek patatas bravas, sizin de vazgeçilmez parti tariflerinizden biri olacak. İşte bayılacağınız patatas bravas’ın malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir meze arıyorsanız havuçlu yoğurt salatası çok doğru bir seçim. Birkaç basit malzemeyle hazırlanan bu mezeyi herkes çok beğenecek ve zevkle tüketecek. Üstelik sağlıklı beslenmeyi de hedefliyorsanız, havuç taratorla hedefi 12'den vurabilirsiniz. Mutlaka deneyin...
Kashmiri pulao yani Keşmir pilavı diye de bilinen Hint pilavı, farklı bir yemek tarifi arayanların imdadına yetişebilir. İçindeki baharatları, kuru yemişleri ve meyveleriyle çok farklı bir lezzeti olan Hint pilavı, dünya mutfağını sevenler için birebir. Siz de sofranızda farklı lezzetlere yer açmak istiyorsanız Hint pilavı tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun…
Rengarenk malzemeleriyle her yemeğin yanında çok iyi gidecek bir salata tarifimiz var. Üstelik içi çeşit çeşit faydalı malzemelerle dolu olduğu için aynı zamanda tam bir vitamin ve mineral deposu. Lezzetini çok beğeneceğinize emin olduğumuz bu salatanın görüntüsü de herkesi büyüleyecek.
Kızarmış dondurma... Hem içi erimeden kalacak hem de dışı çıtır çıtır olacak. Bu nefis tatlıyı hazırlamak ne kadar zahmetli olsa da lezzetiyle sizi asla pişman etmeyecek. Denemek isteyenler için işte kızarmış dondurmanın malzemeleri ve yapımı... Şimdiden afiyet olsun...