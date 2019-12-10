Lezizz Menüler 10 Aralık 2019 - 17:49, 10 Aralık 2019 - 17:52

Kırmızı et sevenler için Lezizz yılbaşı menüsü

Yılbaşında her ne kadar pek çok mekanda çeşitli eğlece organizasyonları mevcut olsa da kimimiz yeni yılı evde sevdiklerimizle birlikte karşılamaya tercih ediyoruz. Bu yüzden şahane lezzetlerin yer aldığı muhteşem bir sofra gecenin yıldızı olacaktır. Yılbaşı sofralarında genelde hindiye yer verilir ama klasiğin dışına çıkarak kırmızı etle de güzel bir sofra hazırlayabilirsiniz. Çorbadan tatlıya sizi asla pişman etmeyecek tarifler Lezizz yılbaşı menüsünde. Mutlaka bir göz atın...