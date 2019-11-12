Kilosu 500 lira! Artık onlar yetiştirecek

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Orijinal tadıyla farklı lezzetler deneyimlemek isteyenlerin tercihi Pınar Labne, düzenlediği Pınar Chef Yarışması ile yemek tutkunlarını bir araya getirdi. Pınar Labne’nin reklam yüzü İtalyan Şef Danilo Zanna’nın moderatörlüğündeki yarışmada heyecanlı anlar yaşandı.
Havalar henüz çok fazla soğumadı ancak kış aylarının en sevilen atıştırmalığı kestane şimdiden sokakların köşelerindeki yerini aldı. Soğuk günlerde insanın hem elini hem de içini ısıtan enerji deposu kestaneyi evde yapıp gönül rahatlığıyla ve zevkle tüketmek de mümkün. Peki ama nasıl? Tavada, fırında ya da suda pişmiş kestane için size çeşit çeşit püf noktaları derledik. Tavada kestane nasıl yapılır? Fırında kestane nasıl pişirilir? Haşlama kestanenin püf noktaları nelerdir? Evde közde kestane nasıl yapılır? İşte merak ettiğiniz bütün kestane pişirme teknikleri…