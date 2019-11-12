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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
DHA
12 Kasım 2019 - 09:46,

Kilosu 500 lira! Artık onlar yetiştirecek

Mersin’in Mezitli ilçesinde kadınlar, son yıllarda bilinçsiz toplanması nedeniyle tükenme aşamasına gelen ve ekonomik değeri son derece yüksek olan salep bitkisini yetiştirecek.

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Mezitli Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen yetiştirme çalışmalarında Akademisyen Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör ve Mezitli Belediyesi Başkan Yardımcısı Vakkas Kılınç, kadınlarla birlikte yeni çıkmaya başlayan salep fidelerinin toprağını kazıyor, zararlı otları temizliyor.

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Bir yandan türkü söyleyip diğer yandan tarlalarının bakımını yapan kadınlar, ürünlerinin olgunlaşmasını bekliyor.

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Dondurmanın katkı maddesi olarak kullanılmasının yanında içecek olarakta tüketilen salebin kilosunun 500 liraya kadar çıkabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Yılgör, "İçecek ve dondurma sektörünün ihtiyacı için salep yetiştiriciliği büyük önem taşıyor. Yüksek fiyatı nedeniyle üreticiye para kazandıracak salep üretiminin devlet tarafından da desteklenmesi gerekiyor. Lezzeti yanında sağlık açısından yararlarıyla da önemli bir ürün olan salebi kadınlarımızla birlikte üreterek tarımsal katkı olmasını hedefledik. Kadınlarımız yeni hedeflerle hemen adapte olacak yapıya ve motivasyona sahip. Kadınlarımızla bir model yaratmak istiyoruz" dedi.

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Tarımsal üretim yapan vatandaşlara destek vermeye özel gayret gösterdiğini dile getiren Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Özellikle üretenler kadın olunca pozitif ayrımcılık yaparak bir kat daha fazla destek sunuyoruz. Geçtiğimiz günlerde enginar üretimi ile gündeme gelen kadınlarımız çok önemli bir çalışma yürütüyorlar." diye konuştu.

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Salebin sağlık ve vitamin deposu olduğunu dikkat çeken Tarhan, sözlerine şunları da ekledi: "Salep üretimi kısa vadede çok büyük ekonomik kazanç sağlayacak. Mezitlide yaşayan kadınlarımızın salep üretimine katkı sağlayacağız."

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