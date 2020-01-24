Halk oyunları gösterisinden sonra bir konuşma yapan İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Cuma Özdemir, Kilis Gastronomisi Dünyaya Açılıyor projesiyle tarihi ve kültürel geçmişe sahip olan Kilis'in bereketli coğrafyasına 14 medeniyete beşiklik ettiğini ifade ederek, “Gastronomi ile tanışması, gastronomisini dünyaya tanıtılması noktasında bir meşale yaktığımızı düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'de zikredilen, bütün yemeklerimize lezzet katan zeytinin şehri Kilis’tir. Kültür ve Turizm Bakanlığının 2020 yılını gastronomi yılı ilan etmesi bütün turları gastronomi güzergahına yönlendirildiğini düşündüğümüzde projemizin zamanlamasının çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bunu fırsata çevirmeyi düşünüyoruz” dedi.