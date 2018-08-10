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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Lezizz >Lezizz Haberler>Keyifli bir hafta sonu için İstanbul'un en iyi piknik alanları
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Keyifli bir hafta sonu için İstanbul'un en iyi piknik alanları

İstanbul’da yaşamanın zorluklarından biri iş ve okul hayatının getirdiği stresli ve koşuşturmalı hayat tarzıdır. Yoğun geçen bir haftanın ardından hafta sonu yapacağınız faaliyetler hem yorgun düşmüş bedeninize ve zihninize iyi gelir hem de yeni haftaya enerjik başlamanızı sağlar. Hafta sonunuzu eğlenceli ve aynı zamanda sakin geçirmek istiyorsanız İstanbul’un piknik alanlarına göz atabilirsiniz.

Fotoğraflar: Foursquare
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Sarıyer: Belgrad Ormanı

İçinde su kemeri, 6 kilometre yürüyüş parkuru, bent ve çocuk oyun alanları bulunan Belgrad Ormanı, İstanbul’daki piknik alanlarından en sık ziyaretçi alan mesire alanı. Aracınızla gittiğiniz takdirde girişte ücret alınsa da yaya girişinde ücret alınmıyor. Avrupa yakası sakinleri için bol oksijen kaynağı olan Belgrad Ormanı, kolay ulaşımı sayesinde çok popüler.

Fotoğraflar: Foursquare
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Gebze: Ballı Kayalar

Tavşanlı Köyü’nde bulunan Ballı Kayalar, bir tabiat parkı. Derenin kenarında bulunan bu tabiat parkı, isminden de anlaşılacağı gibi aslında kaya tırmanışı yapmak isteyenler için oldukça elverişli. Pikniğiniz için burayı tercih etmeniz durumunda kaya tırmanışını da deneyebilirsiniz.

Fotoğraflar: Foursquare
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Polonezköy: Tabiat Parkı

Polonezköy’de doğal ormanın içinde bulunan bu mesire alanında trekking, koşu, bisiklet gibi etkinlikleri pikniğiniz sırasında uygulayabilirsiniz. Mesire alanında bulunan ücretsiz otoparkı ve ormanın içinde bulunan piknik masalarını dilediğiniz sürece kullanabilirsiniz. Dışarıdan yiyecek içecek getirmenize izin verilmeyen fakat havuzunu kullanabileceğiniz butik oteller de burada mevcut. Beykoz civarlarında ikamet edenler için kaçırılmaz bir hafta sonu etkinliği olacaktır.

Fotoğraflar: Foursquare
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Çekmeköy: Taşdelen Mesire Alanı

Şehrin yoğun noktalarına uzaklığı sayesinde hafta sonu bile çok kalabalık olmayan Taşdelen Mesire Alanı’nda kendi mangalınızı yakmanıza izin veriliyor. Yine doğal yabani ormanın içinde bulunan bu mesire alanı Polonezköy’e kadar devam ediyorr. Yürüyüş, kamp hatta paintball yapabileceğiniz gibi Taşdelen doğal kaynak suyunu gönül rahatlığıyla içebilirsiniz.

Fotoğraflar: Foursquare
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Büyükada: Dilburnu

Ada iskelesine biraz uzakta kalmasına rağmen kiralayacağınız bisikletlerle kolaylıkla ulaşabileceğiniz bu piknik alanı, İstanbul’dan biraz uzaklaşıp deniz ve ormanın keyfini mangal sırasında çıkarmak isteyenlerin gözde mekanı. Yerli turistler kadar yabancı turistlerin de ilgisini çeken Dilburnu, hafta sonu bazen kalabalık olabilir. Dilburnu’na gitmişken yemekten sonra adanın yüksek tepesinde bulunan Aya Yorgi Manastırı’na da uğrayabilirsiniz.

Fotoğraflar: Foursquare
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Kartal: Aydos Mesire Yeri

Kadıköy’e yakınlığıyla sıkça tercih edilen bu mesire alanında Aydos Göleti ve Aydos Ormanları da yer alıyor. Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmış olan Aydos Mesire Yeri’nde bisiklet parkuru ve yürüyüş yolu bulabilirsiniz. İstanbul’un en yüksek tepesi olan Aydos’un 537 metrelik rakımı, size pikniğiniz sırasında eşsiz bir manzara sunacak.

Fotoğraflar: Foursquare
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Tuzla: Hacet Deresi

Diğer mesire alanlarına nazaran biraz daha küçük olan Hacet Deresi, uzun çam ağaçlarının gölgesinde, gölet kenarında piknik yapmanıza olanak sağlıyor. İstanbul'un merkezine biraz uzakta kaldığından ulaşımı sıkıntılı olsa da eğer Anadolu yakasındaysanız sizin için harika bir piknik alanı olacaktır.

Fotoğraflar: Foursquare
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Beykoz: Kaymakdonduran Ormanı

Hazır kullanabileceğiniz ahşap masalarıyla dolu bu mesire alanında özellikle sonbahar aylarında yapacağınız yürüyüşler çok keyifli olacaktır. Yaz mevsiminde kalabalık olacağından, piknik için sabahın erken saatlerinde orada olmanız gerekebilir. Doğayla tamamen iç içe olan Kaymakdonduran Ormanı'ndan Beykoz sahiline 5 kilometre mesafede…

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