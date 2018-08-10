Keyifli bir hafta sonu için İstanbul'un en iyi piknik alanları

Sarıyer: Belgrad Ormanıİçinde su kemeri, 6 kilometre yürüyüş parkuru, bent ve çocuk oyun alanları bulunan Belgrad Ormanı, İstanbul’daki piknik alanlarından en sık ziyaretçi alan mesire alanı. Aracınızla gittiğiniz takdirde girişte ücret alınsa da yaya girişinde ücret alınmıyor. Avrupa yakası sakinleri için bol oksijen kaynağı olan Belgrad Ormanı, kolay ulaşımı sayesinde çok popüler.
Gebze: Ballı KayalarTavşanlı Köyü’nde bulunan Ballı Kayalar, bir tabiat parkı. Derenin kenarında bulunan bu tabiat parkı, isminden de anlaşılacağı gibi aslında kaya tırmanışı yapmak isteyenler için oldukça elverişli. Pikniğiniz için burayı tercih etmeniz durumunda kaya tırmanışını da deneyebilirsiniz.
Polonezköy: Tabiat ParkıPolonezköy’de doğal ormanın içinde bulunan bu mesire alanında trekking, koşu, bisiklet gibi etkinlikleri pikniğiniz sırasında uygulayabilirsiniz. Mesire alanında bulunan ücretsiz otoparkı ve ormanın içinde bulunan piknik masalarını dilediğiniz sürece kullanabilirsiniz. Dışarıdan yiyecek içecek getirmenize izin verilmeyen fakat havuzunu kullanabileceğiniz butik oteller de burada mevcut. Beykoz civarlarında ikamet edenler için kaçırılmaz bir hafta sonu etkinliği olacaktır.
Çekmeköy: Taşdelen Mesire AlanıŞehrin yoğun noktalarına uzaklığı sayesinde hafta sonu bile çok kalabalık olmayan Taşdelen Mesire Alanı’nda kendi mangalınızı yakmanıza izin veriliyor. Yine doğal yabani ormanın içinde bulunan bu mesire alanı Polonezköy’e kadar devam ediyorr. Yürüyüş, kamp hatta paintball yapabileceğiniz gibi Taşdelen doğal kaynak suyunu gönül rahatlığıyla içebilirsiniz.
Büyükada: DilburnuAda iskelesine biraz uzakta kalmasına rağmen kiralayacağınız bisikletlerle kolaylıkla ulaşabileceğiniz bu piknik alanı, İstanbul’dan biraz uzaklaşıp deniz ve ormanın keyfini mangal sırasında çıkarmak isteyenlerin gözde mekanı. Yerli turistler kadar yabancı turistlerin de ilgisini çeken Dilburnu, hafta sonu bazen kalabalık olabilir. Dilburnu’na gitmişken yemekten sonra adanın yüksek tepesinde bulunan Aya Yorgi Manastırı’na da uğrayabilirsiniz.
Kartal: Aydos Mesire YeriKadıköy’e yakınlığıyla sıkça tercih edilen bu mesire alanında Aydos Göleti ve Aydos Ormanları da yer alıyor. Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmış olan Aydos Mesire Yeri’nde bisiklet parkuru ve yürüyüş yolu bulabilirsiniz. İstanbul’un en yüksek tepesi olan Aydos’un 537 metrelik rakımı, size pikniğiniz sırasında eşsiz bir manzara sunacak.
Tuzla: Hacet DeresiDiğer mesire alanlarına nazaran biraz daha küçük olan Hacet Deresi, uzun çam ağaçlarının gölgesinde, gölet kenarında piknik yapmanıza olanak sağlıyor. İstanbul'un merkezine biraz uzakta kaldığından ulaşımı sıkıntılı olsa da eğer Anadolu yakasındaysanız sizin için harika bir piknik alanı olacaktır.
Beykoz: Kaymakdonduran OrmanıHazır kullanabileceğiniz ahşap masalarıyla dolu bu mesire alanında özellikle sonbahar aylarında yapacağınız yürüyüşler çok keyifli olacaktır. Yaz mevsiminde kalabalık olacağından, piknik için sabahın erken saatlerinde orada olmanız gerekebilir. Doğayla tamamen iç içe olan Kaymakdonduran Ormanı'ndan Beykoz sahiline 5 kilometre mesafede…