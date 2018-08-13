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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Lezizz >Lezizz Anlar>Keyifli bayram sohbetlerinin olmazsa olmazı birbirinden lezzetli börek tarifleri
Lezizz Anlar

Keyifli bayram sohbetlerinin olmazsa olmazı birbirinden lezzetli börek tarifleri

Bayramda misafirler için ikramlık hazırlamadan olmaz. İkramlıklar içinde de börek vazgeçilmez lezzetler arasında yer alıyor. Türk mutfağının birbirinden lezzetli ve çeşitli börek tariflerini sizin için derledik.

Fotoğraflar: Alamy ve Hürriyet Aile
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Börek sevmeyenle biz bugüne kadar henüz karşılaşmadık. Üstelik doyurucu olmasıyla da kalabalık sofraların favori yemeklerinin başında geliyor. Sizin için hemen herkesin zevkle yiyeceği bir peynirli kalem börek tarifimiz var. İsterseniz bu böreği önceden hazırlayıp buzlukta saklayabilir ihtiyacınız olunca pişirip birkaç dakikada servis edebilirsiniz.

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Fotoğraflar: Alamy ve Hürriyet Aile
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Çi börek Tatar mutfağının en bilinen ve en sevilen lezzetlerinin başında geliyor. Yanında bol köpüklü buz gibi bir ayran da olunca kaç tane yediğinizin hesabını bilemediğiniz bu enfes böreği evde yapmaya ne dersiniz? İşte tarifi...

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Fotoğraflar: Alamy ve Hürriyet Aile
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Baklavalık yufka özellikle bayram öncesi zamanlarda marketlerde kolayca bulabildiğimiz çok pratik bir malzeme. Adı 'baklavalık' olsa da başka tariflerde de çok işe yarıyor. İşte size bir örnek: Baklavalık yufkadan patatesli börek tarifi...

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Fotoğraflar: Alamy ve Hürriyet Aile
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Sebzeler inanılmaz faydalarına ve vazgeçilmez lezzetlerine karşın herkesin, özellikle de çocukların kolay kolay tükettikleri şeyler değiller. Ama bunu değiştirmek elinizde. Başlangıç noktası ise sebzeyi makarna, börek gibi tariflerde kullanmak. İşte buna en güzel örnek: Sebzeli tepsi böreği...

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Fotoğraflar: Alamy ve Hürriyet Aile
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Kıymalı kol böreği denince akan sular durur, biliyorsunuz. "Sarıyer böreği" olarak da bilinen bu lezzeti evde kendiniz de kolayca yapabilirsiniz. İhtiyacınız olan şey çıtır çıtır yapısıyla baklavalık yufka...

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Fotoğraflar: Alamy ve Hürriyet Aile
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Bu börek hazırlandıktan sonra önce maden suyuna sonra da galeta ununa bulanıyor ve ardından fırında kızartılıyor. İddia ediyoruz hiç böyle çıtır bir börek yemediniz...

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Fotoğraflar: Alamy ve Hürriyet Aile
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Milföy hamuru börekçilerin en can arkadaşı, her durumda kurtarıcısı. İçi bol malzemeli bu milföy börekler o kadar leziz ki bundan sonra başka börek tariflerine pek yüz vermeyebilirsiniz.

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Fotoğraflar: Alamy ve Hürriyet Aile
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Üzerine yoğurtlu sos dökülerek servis edilen Rumeli böreği, biraz tavuklu mantıyı da hatırlatmıyor değil. Yani bir taşla iki kuş vuruyor, aynı anda iki lezzeti birden tadıyorsunuz.

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Fotoğraflar: Alamy ve Hürriyet Aile
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Özellikle meze olarak çok sık tüketilen paçanga böreği genelde pastırmayla yapılır ama biz bu kez sucukla yaptık ve o da çok güzel oldu. Görüntüsünden de bellidir zaten...

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Fotoğraflar: Alamy ve Hürriyet Aile
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Protein ve demir zengini mantarı börek malzemesi olarak kullanıyor musunuz? Bizce mutlaka kullanmalısınız. Başlangıç noktası olarak bu tarifi deneyebilirsiniz.

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