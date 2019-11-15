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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
15 Kasım 2019 - 15:58,

Kayısıyla sınırlı kalmayın! İşte Malatya'nın birbirinden lezzetli yemekleri

Malatya denince aklınıza sadece kayısı geliyorsa çok şey kaçırıyorsunuz. Zira bu şehrimizin mutfağı çok sayıda leziz yemeğe ev sahipliği yapıyor. Sizin için Malatya'nın en ünlü ve en nefis yemeklerinin tariflerini araştırdık. Çok beğeneceğinize eminiz...

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1Malatya kömbesi tarifi

Malatya kömbesi tarifi

Malatya yöresinin meşhur hamur işi tariflerinden olan kömbe günün her saati yenebilen harika bir börek. İç harcını ister kavurmalı isterseniz de sadece kıymalı olarak hazırlayabilirsiniz. Diğer böreklerden ayrılan yanı sadece iki kat şeklinde yapılıyor olması yani sizi fazla yormayacak bir tarif aynı zamanda. Çayın yanında harika gidecek Malatya kömbesini mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...

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2İçli köfte tarifi

İçli köfte tarifi

İçli köfteyi sevmeyen yoktur. Bu tarifimiz ise Malatya usulü bir içli köfte tarifi. İçli köfte kimi yerlerde kızartılıp kimi yerlerde haşlansa da Malatya'da genellikle haşlanmış olarak tüketilir. Sizin de sevebileceğinizi düşünerek hazırladığımız içli köftenin malzemelerini ve yapılış adımlarını aşağıda bulabilirsiniz. Canınızı daha fazla çektirmeden tarife geçelim. Şimdiden afiyet olsun.

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3Acılı ayran tarifi

Acılı ayran tarifi

Türkler olarak milli içeceklerimizden ayranı çok seviyoruz ama bu demek değil ki ayranı farklı malzemelerle renklendirip lezzetini farklılaştırmayacağız. Malatya'da sıklıkla yapılan acılı ayran da bu farklı lezzetlerden biri. Özellikle ramazanlarda vazgeçilmez bir hale gelen acılı ayranı merak ediyorsanız siz de mutlaka denemelisiniz.

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4Kayısı kavurması tarifi

Kayısı kavurması tarifi

Harika ve pratik bir tatlı tarifimiz var: Kayısı kavurması... Eskilerin uzun kış gecelerinde yedikleri bu tatlı Malatya mutfağının olmazsa olmazlarındandır. Kayısı kavurması şekerin az olduğu zamanlarda üzerine pekmez dökülerek pişirilirmiş, Arzuya göre şekersiz de hazırlayabileceğiniz bu lezzet, tatlı krizleriniz tuttuğunda da pratikliğiyle yardımınıza koşacaktır. Afiyet olsun.

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5Lahana sarması tarifi

Lahana sarması tarifi

İçindeki kıyma miktarının fazlalığından lahana köftesi olarak da anılan lahana sarması Malatya mutfağında sıklıkla yapılan bir yemek. Yapımı biraz meşakkatli ancak içinde bulgur oluşuyla da gayet doyurucu. Malzemelerimiz ve tarifimiz aşağıda sizler için hazır. Şimdiden afiyet olsun.

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6Analı kızlı köfte tarifi

Analı kızlı köfte tarifi

Analı kızlı köfteyi duymayan yoktur herhalde. Malaya yöresine has bu yemek, yapımı biraz zahmetli olsa da buna değecek lezzette. Yapım aşaması içli köfteye oldukça benziyor. Ondan farkı büyük ve küçük köftelerin olması ve büyüklüklerine göre de isim almaları yemeğin adı da buradan geliyor zaten. Şunu belirtmekte fayda var bu tarif çorba değildir. Onun için ayrı bir tarifimiz vardır.

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7Çelem yahnisi tarifi

Çelem yahnisi tarifi

Malatya yöresine ait çelem yahnisi etli bir harç hazırlanıp çelemlerin üzerine dökülmesiyle yapılan oldukça pratik bir yemek. Bu tarif, farklı tatlar arayanlar için güzel bir seçenek haline gelebilir. Hiç denememiş olanlar için çelem yahnisinin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Mutlaka denemelisiniz...

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8Kabaklı Şam kebabı tarifi

Kabaklı Şam kebabı tarifi

Adını okuduğunuzda aklınızda klasik bir kebap canlanmasın çünkü bu yemeğin içinde et yok. Kabaklı Şam kebabı derken ana malzemesi kabak olan bir yemekten bahsediyoruz. Mücvere çok benzeyen bir yemek olan kabaklı Şam kebabı Malatya yöresine ait bir yemek. Ana yemek olarak da yardımcı olarak da tüketebileceğiniz bu tarifi pratik mezeler listenize de ekleyebilirsiniz.

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9Kağıt kebabı tarifi

Kağıt kebabı tarifi

Malatya mutfağının vazgeçilmezi kağıt kebabını evde yapmayı hiç denediniz mi? Yapımı oldukça basit olan hem göze hemde midenize hitap edecek bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Yapmanız gereken etleri sebzelerle sotelemek ve yağlı kağıdın içine koyup fırına vermek işte hepsi bu kadar kolay.

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10Kara çorba tarifi

Kara çorba tarifi

Kara çorba adını içinde bulunan ve Malatya'ya özgü bir ürün olan kara nohuttan alıyor alıyor. İçindeki malzemenin çeşitliliğinden ötürü aşure çorbası olarak da anılan kara çorba çok lezzetli ve besleyici bir çorba. Birçok hastalığa da birebir olan kara çorba kış kapıdayken güzel bir tercih olabilir. Malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda...

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11Arapgir peynir helvası tarifi

Arapgir peynir helvası tarifi

Peynir helvasını bilmeyeniniz yoktur. Bu tarifte ise Malatya usulü Arapgir peynir helvası yaptık. Malzemelerde dikkat etmeniz gereken en önemli nokta peynirin tuzsuz olması. Evinizde kolayca yapıp misafirlerinize ikram edebileceğiniz bu lezzetli tatlının tarifini sizler için aşağıda yazdık. Şimdiden afiyet olsun.

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12Sıkma köfte tarifi

Sıkma köfte tarifi

Sıka köfte Malatya mutfağına has bir lezzet. Adının köfte olduğuna bakmayın içinde kıyma yok, onun yerine bulgurdan yapılan bir köfteden bahsediyoruz. Yapımı zor gibi görünse de tarifte anlattığımız aşamaları adım adım uyguladığınız takdirde işler oldukça kolaylaşıyor. Şimdiden kolay gelsin...

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13Geleli kebabı tarifi

Geleli kebabı tarifi

Yöresel lezzetleri, özellikle de kebapları seviyorsanız enfes geleli kebabı tam size göre. Malatya mutfağına ait bir et yemeği olan nefis geleli kebabı kuşbaşı et ve patlıcan bir araya geldiğinde ortaya kötü bir şey çıkmayacağının göstergesi adeta. İşte sofralarınızdan eksik edemeyeceğiniz geleli kebabı tarifi…

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14Kiraz yaprağı sarması tarifi

Kiraz yaprağı sarması tarifi

Asma, pazı, lahana gibi sebzelerle yapılan sarmaları bilmeyen yoktur. Peki ya kiraz yaprağı sarmasını duymuş muydunuz? Malatya yöresine ait bir tarif olan kiraz yaprağı sarması, yöresel lezzetleri sevenler, sofrası için farklı yemekler arayanlar için. Bu yemeğin dut, fasulye gibi başka bitkilerin yapraklarıyla yapılabildiğini de hatırlatalım.

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15Fellah köftesi tarifi

Fellah köftesi tarifi

Malatya yöremize ait fellah köftesi, aslında Anadolu'nun çeşitli yerlerinde küçük farklılıklarla da olsa sık sık karşımıza çıkıyor. Çok doyurucu olan bu etsiz köfteyi, buzlukta dondurup yiyeceğiniz zaman pişirebilir, dar zamanda kurduğunuz mükellef sofralarla takdir toplayabilirsiniz. Tarifi hemen aşağıda...

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16Şam köftesi tarifi

Şam köftesi tarifi

Şam tatlısını bilmeyen yoktur. Peki Şam köftesini duymuş muydunuz? Malatya mutfağına ait bu yöresel lezzetin tarifini merak ediyorsanız, içeriğimiz size çok yardımcı olacak. İşte tam tutan ölçüleriyle nefis Şam köftesi tarifi…

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