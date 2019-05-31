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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
İHA
31 Mayıs 2019 - 10:04,

Kayısının başkenti Malatya'da bayram şekerleri de kayısıdan

Kayısının başkenti Malatya’da ramazan bayramında misafirlere çikolata kaplamalı kayısı şekeri ikram ediliyor.

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Ramazan bayramına sayılı günler kalırken gözler bayramın olmazsa olmazı şekerlere çevrildi. Birbirinden lezzetli şekerler bayramda ziyaret faslında ağızları tatlandırırken bayrama da renk katıyor.

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Bayramda misafirlerine en güzel ve en özel şekerlerden ikram etmek isteyen vatandaşlar şimdiden şeker alışverişine çıkmaya başladı. Dünya kayısı başkenti olarak bilinen Malatya’da da şeker almak isteyenlerin durağı Şire Pazarı oluyor.

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Vatandaşlar normal şeker yerine içinde çekirdekli gün kurusu bulunan ve üzeri çikolata ile kaplı şekeri tercih ediyor. Lezzeti ve doğallığıyla Malatya’da bayramın vazgeçilmezi haline gelen kayısılı ve kayısı çekirdekli şekerler fiyatıyla da tam bir aile dostu.

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Kilosu 40-45 TL arasında satılan şekerlerin çok beğenildiğini söyleyen esnaf Erdal Doğan, "Kayısıyı farklı alternatiflerle sunuyoruz. Mesela bir tanesinde kayısı çekirdeğini çikolatayla buluşturduk ve bunu bitter, sütlü beyaz şeklinde satışa sunduk. Bir diğer çeşidimizin içinde sadece kayısı ve gün kurusu var. Şekerlerimiz hem organik hem lezzetli olduğu hem de fiyatı makul olduğu için çok beğeniliyor" diye konuştu.

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