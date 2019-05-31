Kayısının başkenti Malatya'da bayram şekerleri de kayısıdan

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Bayramların geleneksel lezzeti baklava, bu bayram da tarifi en çok araştırılan tatlı oldu. Baklavanın hamurunun hazırlanması, yufkasının açılması iç harcının ayarlanması, şerbet hazırlığı gibi pek çok aşaması var ancak hepimizin bu aşamaları gerçekleştireceği zamanı yok. Peki, yufkayla kolay baklava nasıl yapılır? Şerbet ne kadar nasıl dökülür?
Bayramların en güzel geleneklerinden biridir tatlılar, hem eve gelen misafire ikram edilir hem de bayram hediyesi olarak götürülür. Peki, bayramda hangi tatlılar yapılır? İşte, bayram tatlısını en evde yapmak isteyenler için Türk mutfağının geleneksel tatlılarını bir araya getirdik.