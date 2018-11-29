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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
29 Kasım 2018 - 13:50,

Dağların tepelerinde kaya balına ulaşmak için tehlikeyi göze alıyorlar

Van'ın Çatak ilçesinde Aslan Semo ve iki oğlu, yüksek dağlarda uçurumun altındaki kayalıklarda bulunan doğal balı, uzun ve tehlikeli yolculuğun ardından topluyor

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Van'ın Çatak ilçesinde geçimini bal satarak sağlayan Aslan Semo ve oğulları, yüksek dağlarda bulunan doğal bala ulaşmak için zorlu ve tehlikeli bir yolculuk gerçekleştiriyor.

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Karakovan balı, cevizi ve alabalığı ile ünlü Çatak ilçesinde kovanlarda üretilen balın yanı sıra yüksek dağlarda bulunan "kaya balı" da zorlu bir yolculuğun ardından sofralardaki yerini alıyor.

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İlçede geçimini balcılıkla sağlayan Aslan Semo, çocukları Hasan ve Hadi Semo, kanser başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen bal için dağları adım adım geziyor.

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Hasadın başlamasıyla hazırlıklarını tamamlayan baba Semo ve çocukları, sabah erken saatlerde kayalıklara tırmanarak bal arıyor.

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Özellikle uçurum altındaki kayalıklarda bulunan bala zor şartlarda ulaşmaya çalışan balcılar, zaman zaman tehlike atlatıyor.

GERÇEK BALI ANLAMANIN PÜF NOKTALARI İÇİN TIKLAYIN
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Oğullarının yardımıyla beline bağladığı halatla kayalıklardan sarkan Aslan Semo, kayalıklardaki balı kesmeden önce duman tutarak arıların petekten uzaklaşmasını sağlıyor.

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Ardından yuvanın girişini açan Semo, tamamen doğal koşullarda oluşan kaya balını uzun saplı bıçakla ustaca keserek çıkarıyor ve yanında getirdiği kutuya yerleştiriyor.

BALLI CİLT MASKESİ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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Aslan Semo, AA muhabirine, yaban arılarının genellikle dağlık alanlarda bal yaptığını ve bunun da işlerini zorlaştırdığını söyledi.

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Zorlu bal yolculuğunun erken saatlerde başladığını anlatan Semo, "Bala ulaşana kadar büyük tehlike atlatıyoruz. Balı gördüğümüzde de bu tehlikeyi unutuyoruz. Yaşadığımız eziyete değiyor. Herkesin bu balı tatmasını tavsiye ediyoruz. Gerçekten çok güzel" dedi.

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Semo, yüksek kesimlerdeki bala 4 saatlik bir uğraşın ardından ulaştıklarını ifade etti.

BALLI CİLT MASKESİ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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El değmeden üretilen doğal balın birçok hastalığa iyi geldiğinin bilindiğini vurgulayan Semo, "Bu bala el ve göz değmiyor. Çok zor bulunuyor. Kilogramını 300-500 liradan satıyoruz. Bugün bir kayadan yaklaşık 12 kilogram bal çıkardık. İnşallah bu bal bir hastaya şifa olur" diye konuştu.

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Hadi Semo da balın bulunduğu kayalıkları ilkbaharda belirlediklerini, sonbaharda da hazırlıkları yaparak tırmanış gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

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Bu işi meslek haline getirdiklerini anlatan Semo, "Her güzelliğin zorlu bir tarafı var. Kayalıkların arasından zorlukla ilerliyoruz. Bugün de bayağı zorluk çektik. İpleri bağladıktan sonra sarkarak bala ulaşmaya çalışıyoruz. Güvenlik önlemini alıyoruz. Riski minimuma indirmeye çalışıyoruz. Balı kestiğimizde de bu zorluğu unutuyoruz. Nadir bulunan bir bal olduğu için talep çok fazla oluyor. Yurt içi ve yurt dışından hem telefonla hem de internet yoluyla sipariş alıyoruz. Genelde ilaç niyetine alıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

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Bal sağlığa çok sayda faydasının yanı sıra, cilt bakımında da mutlaka yer verilmesi gereken temel malzemelerden. Kolayca yapabileceğiniz ballı maskelerden bir örnek hemen aşağıda...

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