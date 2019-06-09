Katkısız peynirden alabilmek için Türkiye'nin dört bir yanından bu ilçeye geliyorlar

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Karadeniz Bölgesi'nde her yıl yaz mevsimi öncesi yüksek kesimlerde yetişen dağ çileğine vatandaşlar büyük ilgi gösterirken kilosu ise 120 TL’den satılıyor.
Gaziantep mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer tutan bayran çorbası, lezzeti kadar faydaları ile de sofralardan eksik olmuyor. Kuzu eti ile hazırlanan beyran, baharat ve bol sarımsakla grip ve nezle gibi hastalıklara da şifa kaynağı oluyor. Peki, pek çok kişinin severek tükettiği beyran çorbası nasıl yapılır? İşte, yapımı kolay beyran çorbası tarifi.