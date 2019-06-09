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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
İHA
09 Haziran 2019 - 00:00,

Katkısız peynirden alabilmek için Türkiye'nin dört bir yanından bu ilçeye geliyorlar

Keles ilçesinin Sorgun köyünde yaşayan vatandaşlar zengin bitki örtüsünde otlattıkları hayvanlarından sağdıkları sütlerle doğal peynir üretiyor.

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Bursa'nın bitki örtüsü zengin yaylarında otlayan hayvanların sütüyle yapılan doğal peynirden almak isteyenler sıraya giriyor.

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Keles ilçesinin Sorgun köyünde yaşayan vatandaşlar zengin bitki örtüsünde otlattıkları hayvanlarından sağdıkları sütlerle doğal peynir üretiyor.

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Doğal peynirler o kadar lezzetli oluyor ki birçok ilden peynir almak için bu köye geliyorlar. Mevsimine göre inek ve keçi sütünün karışımıyla peynir üreten Sorgun köylülerinin peynirleri anında tükeniyor.

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Sınırlı sayıda üretilen bu lezzetli ve doğal peynirden almak isteyenler önceden sipariş vermek zorunda kalıyor. Köylünün işlettiği mandırada 140 kilo inek sütünden 18 kilo peynir elde edilirken, 70 kilo koyun sütünden de 18 kilo peynir çıkıyor.

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Üretilen bu peynirler 1 yıl boyunca soğuk hava depolarında olgunlaşmaları için bekletildikten sonra müşterilere satılıyor.

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Sorgun Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hüseyin Yavuz, "Köyümüzde yaylalarda otlayan hayvanlardan elde ettiğimiz sütleri köyümüzün mandırasında işleyerek peynir yapıyoruz. İki çeşit peynir üretiyoruz; inek ve koyun peyniri. Bu peynirleri 1 yıl beklettikten sonra olgunlaşınca satıyoruz. Vatandaşlar büyük rağbet gösteriyor" dedi.

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Sorgun Köyü Derneği Başkanı Muharrem Ulutaş, "Mandıramız 4 dağ ilçesinde bulunan tek köy mandırası. 69 yıldır peynir üretiyoruz. Burada organik peynir imalatı yapıyoruz. Türkiye'nin her vilayetine buradan peynir gidiyor. Peynirimiz organik, tadı ve lezzeti mükemmel olduğu için çok tercih ediliyor. Diğer illerden köyümüze peynir almak için gelenler var" şeklinde konuştu.

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