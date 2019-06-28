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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
İHA
28 Haziran 2019 - 11:20,

Karslı kadınların kış hazırlığı başladı

Karslı kadınlar aldıkları tereyağını, eriterek sarıyağa dönüştürüyor.

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Karslı kadınlar, kışa hazırlık kapsamında tereyağını, sarıyağa dönüştürmeye başladı.

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Özellikle mayıs yağı olarak bilinen ve haziran ayında eritilmeye başlayan tereyağı, eritildikten sonra çinko kovalara doldurularak muhafaza ediliyor.

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Yemeklerde kullanılan sarıyağ, bazı vatandaşlar tarafından da yurt içinde ve yurt dışında bulunan akrabalara gönderiliyor.

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İnek sütünden elde edilen ve kış mutfaklarının olmazsa olmazı olan tereyağını, ev hanımları ocaklarda eriterek sarıyağa dönüştürüyor.

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Eritilen yağlar daha sonra çinko kovalara dolduruyor. Serin yerlerde muhafaza edilen sarıyağ, kışın da yemeklerde kullanılıyor.

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Evinin önünde kışlık yağını hazırlayan Fatma Erkoç, “Tereyağını alıyoruz. Altıncı ayın sonunda mayıs yağı diye, eritip kışın da güzel güzel kullanıyoruz. Bu yağın diğer yağlara göre farkı sağlıklı olması. Yeşil dağlarda otlayan ineklerimizin, hayvanlarımızın yedikleri kekiklerin, otların, çiçeklerin kokusu ve lezzeti bu yağda. Sağlık açısından en iyi yağımız bu yağ. Sarıyağımızı, tereyağı olarak alıyoruz. Güzel güzel eritip, kışın da lezzetli lezzetli yiyoruz” dedi.

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Aldığı tereyağını ocakta eriterek sarıyağa dönüştüren Fatma Erkoç, daha sonra erimiş yağı çinko kovalara doldurarak soğuk depoda muhafaza altına aldı. Erkoç, erittiği yağın bir kısmını il dışında bulunan akrabalarına gönderecek.

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