Karpuz yerken suyunun akmasını istemiyorsanız bu şekilde kesmelisiniz

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Çorbalar, et yemekleri, hamur işleri ve tatlılarıyla ilgi çeken Türk mutfağının, dünyada hak ettiği yerde olmadığını ifade eden İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İlkay Gök, Türk şeflerin de yabancı mutfaklar üzerinde yoğunlaştığını söyledi. Gök, şef adaylarına verilecek eğitimle Türk mutfağını birinci lige çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.
Beyaz çay özellikle son dönemde sağlığa faydaları nedeniyle sıklıkla tüketilen içecekler arasına girdi. Kökenleri Çin’de 600’lü yıllarda hüküm süren Song Hanedanı’na dayanan beyaz çay, en yüksek düzeyde antioksidan içerdiği için yeşil çaydan da siyah çaydan da daha fazla dikkat çekiyor. Çok az üretilmesi nedeniyle nadir bulunan bir ürün olan beyaz çayı evinizde de tüketmek isterseniz demleme önerilerimize ve püf noktalarımıza bir göz atmalısınız. Afiyet şifa olsun…