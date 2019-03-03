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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriNerede Ne Yenir Kariyerini bıraktı tostçu oldu... Tanesi 30 TL'den günde 100 adet satıyor
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Nerede Ne Yenir
DHA
03 Mart 2019 - 11:21,

Kariyerini bıraktı tostçu oldu... Tanesi 30 TL'den günde 100 adet satıyor

Adana'da bir girişimci özel hastane yöneticiliğini bırakıp eşiyle birlikte tostçu dükkanı açtı. 72 farklı malzemeyle onlarca çeşit tost yapılan mekanda günde en az 100 adet tost satılıyor.

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Adana’da hastane yöneticiliğini bırakıp eşiyle birlikte tost dükkanı açan Önder Özel (36), "Günde ortalama 100 tost satıyoruz. Ispanaktan avokadoya farklı malzemeler kullanıyoruz. Adana gibi bir kentte kebaba karşı biz de farklı bir tat sunuyoruz" dedi.

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Merkez Seyhan ilçesi Toros Caddesi’nde geçen yıl hastane yöneticiliğini bırakarak tostçu dükkanı açan Önder Özel, hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirtti.

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Eşiyle birlikte çalıştıklarını belirten Özel, onlarca çeşit tost yaptıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

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"Sağlık sektörünün içinden geldiğimiz için A’dan Z’ye her şeyi düzenleyerek yapıyoruz. Tamamen sağlıklı tostlar üretiyoruz. Aslında evde sürekli eşimle birlikte tost yapıyorduk. Yaparken hem eğleniyor hem de mutlu oluyorduk. Sonra bunun üzerinden neden para kazanmayalım diye düşündük."

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"Çeşit konusunda İstanbul’daki arkadaşımız bize yardımcı oldu. Oradaki denediği tecrübe ettiği şeyleri biz de deneyimleyip üstüne katıp çoğalttık. Ispanaklı tosttan avokadolu tosta farklı malzemeleri tekrar tekrar deneyerek yaptık. Sonrasında zaten malzemeler çoğaldıkça ürün de çoğaldı. 72 farklı ham maddeyle tost üretiyoruz."

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Müşterilerinin avokadolu, muzlu, ıspanaklı tost çeşitlerini duyunca şaşırdıklarını belirten Özel, müşterilerin bu tür tostları yedikten sonra tadından çok memnun kaldığını söyledi.

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Adana insanın lezzetin güzel olduğu her ürüne hakkını verdiğini dile getiren Özel, şöyle konuştu:

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"Önemli olan onların damak tadını yakalamak. Sucuğu, kavurmayı biraz daha Adanalılaştırdık. Şu an inanın öğle ve akşam öğününde tost yemeye gelen insanlar var. Gününe göre değişse de günde ortalama 100 tost satıyoruz."

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"Tabii Adanalı güneşli havayı gördüğü anda bu rakamlar çok daha yukarı çıkabiliyor."

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"Tost fiyatlarımız 30 TL’ye kadar çıkıyor. İnsanlar ilk etapta biraz pahalı bulsa da yedikten sonra çok memnun ayrılıyorlar. Aslında ana amacımız sağlıklı tostlar yapılabildiğini göstermek. İnsanlar bizi 3’üncü nesil tostçu olarak değerlendiriyor. Bunun sebebi sağlıklı ve zengin içerikli tostlar üretmemiz. Adana gibi bir kentte kebaba karşı biz de farklı bir tat sunuyoruz."

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Haftanın 4 günü mutlaka Özel’in iş yerinde tost yediğini söyleyen Aydan Karaman adlı vatandaş ise "Özellikle avokadolu tostu denediğimde çok beğenmiştim" dedi.

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Karaman, "Kesinlikle tavsiye ediyorum çünkü çok farklı tostlar var" diye konuştu.

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