Karda kışta eve gidip sıcak bir şeyler yemek isteyenler için Lezizz günün menüsü

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Aromalı bitkilerin en yaygın olanlarından biri olan rezene, mutfaklarımızda çok farklı şekillerde yer bulabiliyor. Rezenenin tazesinden yemek yapabilir, rezeneyi tavuk ve balık yemeklerinde ya da salatalarda tat verici olarak kullanabilir, rezene tohumlarından çay yapabilirsiniz. Özellikle mide rahatsızlıklarına çok iyi gelen rezene çayının nasıl yapıldığını ve faydalarını öğrenmek istiyorsanız sizi içeriğimize alalım. Bu satırları okuduktan sonra rezeneyi mutfağınızdan eksik edemeyeceksiniz.
Belediye, kooperatif ve özel sektör işbirliğiyle topan karakılçık buğdayı ve mandalinadan "Seferihisar Kurabiyesi" üretildi. Kurabiyenin, AR-GE çalışmalarının tamamlanmasının ardından satışı başlayacak.