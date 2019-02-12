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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
12 Şubat 2019 - 11:50,

Karadeniz'in meşhur "Laz böreği"ne tescil sevinci

Karadeniz sofralarının vazgeçilmez tatlılarından Laz böreğinin Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillenerek coğrafi işaret belgesi alması sevinçle karşılandı.

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Karadeniz sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında önemli yere sahip "Laz böreği"nin Hopa Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillenerek coğrafi işaret belgesi alması sevinçle karşılandı.

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Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Laz böreğinin coğrafi işaret tescilini almak için yaklaşık 2 yıl önce çalışma başlattıklarını söyledi.

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Çalışmaların tamamlanmasının ardından Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurduklarını belirten Akyürek, bir süre önce de tatlının "Hopa Laz böreği" adı altında tescillenerek coğrafi işaret belgesi aldığını ifade etti.

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Ülke genelinde Laz böreği olarak bilinen tatlının Hopa yöresine ait olduğunu vurgulayan Akyürek, "Araştırmalarımız sırasında Laz böreğinin geçmişinin 200 yıl öncesine dayandığını öğrendik. Kayıtlarda, daha çok özel günlerde misafirler için hazırlanan tatlı olduğu bilgisi de yer alıyor. Tüm bu bilgilerden yola çıkarak tatlımızı ilçemizin ismiyle tescil ettirdik" dedi.

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Akyürek, Laz böreğine ilginin her geçen gün arttığını, geçmiş yıllarda evlerde daha çok bayram, düğün gibi özel günlerde hazırlanan tatlıya artık bölgedeki hemen her pastane ve lokantada kolaylıkla ulaşılabildiğini anlattı.

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Tatlıyı daha geniş kitlelere ulaştırmak istediklerini dile getiren Akyürek, şu değerlendirmede bulundu: "Bu ürün üzerinden istihdama, ekonomiye daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ürünün paketlenmesinden pazarlamasına, lojistiğinden satışına kadar olan süreçlerde Hopa Ticaret ve Sanayi Odası olarak işin başında olacağız. Laz böreği ilçemizin ilk tescil belgeli ürünüdür. Bu, bizim açımızdan önemli."

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Yaklaşık 20 yıldır tatlı imalatı ve satışı yapan Nejla Keresteci ise tatlılar arasında en yoğun talebi Laz böreğinin gördüğünü söyledi.

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Laz böreğinin ününün Türkiye'nin tamamına yayıldığına, hatta birçok ülkeye ulaştığına işaret eden Keresteci, tatlının tescillenmesinin kendilerini de sevindirdiğini belirtti.

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Keresteci, bazı kişilerin Laz böreğinin tatlı olduğunu bilmediğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Laz böreğini yediklerinde 'Bu tatlıymış, börek zannediyordum' diyenler oluyor. Bazen kahvaltıda Laz böreği yemek isteyenler oluyor, onlara da adının börek ama aslında içinde muhallebi olan şerbetli bir tatlı çeşidi olduğunu anlatıyoruz. Adı börek, kendisi tatlı olan değişik bir ürün."

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Laz böreğine talebin geçmiş yıllara göre önemli oranda arttığını ifade eden Keresteci, özelikle yaz sezonunda Körfez ülkelerinden gelen turistlerin bu tatlıya yoğun ilgi gösterdiğini, talebi karşılamakta zaman zaman zorlandıklarını bildirdi.

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Keresteci, Laz böreğinin yapımının ustalık gerektirdiğini dile getirerek, "Laz böreği çok kolay görünen ancak içerik olarak zor bir tatlıdır. Hamurunun, muhallebisinin ve şerbetinin birbirine uyumlu olması lazım. Birinin tadı ağır basarsa güzel olmaz. Hazırlanma aşaması çok önemli, malzemesi de kaliteli olmalı" dedi.

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