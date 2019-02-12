Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Sandviç kahvaltıdan akşam yemeğine, piknikten yolculuğa her yerde zevkle tüketilen ve hayat kurtaran bir atıştırmalık. Yapılışı çok kolay ama bir yandan da iki dilim ekmek arasına koyulmuş bir dilim peynire indirgenemeyecek kadar da özel bir lezzet. Siz de farklı ve lezzetli sandviçler yapmak istiyorsanız içeriğimizdeki püf noktalarını ve aşağıda yer alan listedeki tarifleri mutlaka değerlendirin. İşte usta şefleri kıskandıracak sandviçler yapmanın sırları…
Kumpir sokak lezzetlerinin en güzellerinden ve en sevilenlerinden. Fırında ya da közde pişmiş patatesin içine tereyağı ve kaşar ekleniyor, üzerine çeşit çeşit malzemeler ekleniyor. Bu muhteşem lezzeti sevmemek mümkün mü? Adı İstanbul’un Ortaköy semtiyle özdeşleşmiş kumpiri evde de kolayca yapabileceğinizi biliyor musunuz? İşte ihtiyacınız olan tüm püf noktaları ise “Kumpir nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…