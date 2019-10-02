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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
02 Ekim 2019 - 13:00,

Karadeniz'in iki güzel şehri Samsun ve Sinop'tan tadına doyum olmaz lezzetler

Türkiye'nin en yaşanılası şehirlerindendir Sinop ve Samsun. Huzurlu, sakin, havası suyu güzel, doğası güzel... Tabii bu kadar güzellik bir araya geldiğinde, yemekleri de çok güzel olur. Sizin için Samsun ve Sinop'tan birkaç enfes yöresel lezzet derledik. Çorbadan hamur işine çok beğeneceğiniz Sinop ve Samsun lezzetlerimiz aşağıda...

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1Çakallı menemeni tarifi

Çakallı menemeni tarifi

Menemeni sevmeyen az insan vardır. Acıktığınızda pratik bir şekilde yapıp yiyebileceğiniz tariflerden bir tanesidir. Bu tarif ise Samsun-Çorum Karayolu üzerinde Çakallı mevkiinde yer alan büyüklü küçüklü lokantalarda sunulan yörenin özel bir lezzetidir. Fırsatınız varsa gidip yerinde de denemelisiniz. İşte evde yapmak isteyenler için enfes Çakallı menemeni tarifi...

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2İçli tava tarifi

İçli tava tarifi

Tam da balık sezonu açılmışken harika bir tarifle karşınızdayız. Hamsiyi sevmeyeniniz yoktur, bir de tavada olunca ve içine pilav konunca tadından yenmez hale gelir. Bu yemek birçok yörede ufak değişikliklerle yapılıyor olsa da buradaki tarif Sinop yöresine ait. Yapımı biraz zahmetli olsa da buna değecektir.

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3Hamursuz tatlısı tarifi

Hamursuz tatlısı tarifi

Tatlıya kimse hayır diyemez herhalde. Bir de bu tatlı ev yapımıysa tadından yenmez. Size hem yapımı kolay hem de lezzeti harika bir tatlı tarifi vereceğiz. Sinop yöresine ait hamursuz tatlısı kesinlikle denenmesi gereken bir tatlı. Malzemelerini Sinoplular göz kararı ölçtüğü için biz de tarifimizi buna göre hazırladık. Sütlü sevenler süt miktarını artırabilir, ancak ne kadar süt eklerseniz o kadar gevrek olacaktır. Şimdiden elinize sağlık...

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4İşkembe çorbası tarifi

İşkembe çorbası tarifi

İşkembe çorbası özellikle evde pişirildiğinde herkese göre olmayabilir ama hem çok lezzetli hem de tam bir şifa deposu olan bir çorbadır aslında. İşkembe çorbasını evde yapmak isteyenler için Samsun mutfağına ait işkembe çorbasının tarifini derledik. Özellikle soğuk kış günlerinde hastalıklarla mücadele için bu çorbayı kesinlikle içmelisiniz.

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5Kaz tiridi tarifi

Kaz tiridi tarifi

Samsun'a özgü kaz tiridi tarifi yapımı zor olsa da mutlaka denenmesi gereken bir tarif. Çok doyurucu aynı zamanda da çok lezzetli bir tarif olan kaz tiridini, kaz eti bulamadığınız takdirde tavukla da deneyebilirsiniz. Afiyet olsun...

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6Palüze tarifi

Palüze tarifi

Herkesin evinde bulunan malzemelerle yapılabilecek ve mutfağınızı da fazla dağıtmayacak bir tatlı tarifimiz var. Samsun mutfağına ait palüze tarifi. Şekeriniz düştüğünde 5 dakika yapılabilecek bu tatlıyı siz de mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...

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7Çarşamba kıvratması tarifi

Çarşamba kıvratması tarifi

Burma tatlısına benzer bir tatlı tarifimiz var. Samsun yöresine ait Çarşamba kıvratması tatlısı. Adını Samsun'un Çarşamba ilçesinden alan bu tatlının yapımı çok basit. Misafirlerinizin de bayılarak yiyeceği bir tatlı olan Çarşamba kıvratmasını kesinlikle denemelisiniz. Afiyet olsun...

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8Cevizli ve yoğurtlu Sinop mantısı tarifi

Cevizli ve yoğurtlu Sinop mantısı tarifi

Mantı denince birçoğumuz için akan sular duruyor. Ancak mantı her haliyle çok lezzetli olsa da yapılışıyla yöreden yöreye farklılık gösteriyor. Farklı sunumu ve lezzetiyle beğeneceğinizden emin olduğumuz Sinop’un meşhur yemeği cevizli mantının tarifini sizler için hazırladık. Mutlaka denemelisiniz…

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9Haluçka tarifi

Haluçka tarifi

Haluçka, tavuk, nohut ve hamurun bir araya gelmesiyle oluşan leziz bir çorba. Kastamonu'dan Samsun'a yörelerimiz arasında paylaşılamasa da bir göçmen yemeği olduğu söylenebilir. Çok da doyurucu bir çorba olan haluçkayı tek başına yiyip gayet güzel doyabilirsiniz. İşte nefis haluçka tarifi...

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10Bafra nokulu tarifi

Bafra nokulu tarifi

Çayın yanında harika giden bir tarifimiz var. Samsun'a özgü Bafra nokulu. Görüntüsü ve yapılışı haşhaşlı ekmeğe benzeyebilir ama bu tarifin içinde ceviz var. Günün her saati iyi gidecek bu kurabiye benzeri hamur işini siz de denemelisiniz. Afiyet olsun...

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Haşhaşlı revani nasıl yapılır? Adım adım haşhaşlı revani tarifi

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Arnavut böreği nasıl yapılır?

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Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

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