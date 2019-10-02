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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
02 Ekim 2019 - 13:36,

Karacadağ pirincinin tarladan sofraya yolculuğu

Güneydoğu'da vazgeçilmez tatların başında gelen Karacadağ pirinci, uzun ve zahmetli bir sürecin ardından tarlalardan sofralara ulaşıyor. Düz arazilerde biçerdöver, eğimli alanlarda ise işçiler tarafından orakla toplanan Karacadağ pirinci, güneşte kurutulduktan sonra fabrikada işlenerek tüketilmeye hazır hale getiriliyor.

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğal kaynak suyuyla yetiştirilen, rengi, aroması ve lezzetiyle bölge halkının damak tadına hitap eden Karacadağ pirincinde hasat başladı.

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Kış aylarında Karacadağ'a yağan karların erimesiyle beslenen derelerle sulanan ve mayıs ayında çoğunlukla taşlık arazilere ekilen pirinç, düz arazilerde biçerdöver, eğimli alanlarda ise işçiler tarafından orakla toplanıyor.

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Güneydoğu'nun pirinç ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Karacadağ'ın eteklerindeki tarlalara erken saatlerde giden işçiler tarafından toplanan çeltik halindeki Karacadağ pirinci, boş arazilere serilerek güneş altında kurutulmaya bırakılıyor.

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Kuruduktan sonra kabuklarının soyulması için fabrikalara gönderilen çeltikler, buradaki işlemlerin ardından tüketime hazır hale getiriliyor.

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Rengi, aroması ve lezzetiyle bölge halkının vazgeçilmezlerinden olan Karacadağ pirinci zahmetli yolculuğunun ardından sofralarla buluşuyor.

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Karacadağ eteklerinde pirinç yetiştiren çiftçi Mehmet Fırat Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pirinç tohumlarının mayıs ayında tarlayla buluştuğunu hatırlattı.

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Tohum ekme sürecinin de zahmetli olduğunu aktaran Ay, "Öncelikle arazi hazır hale getirilir ve tohum ekilir, suyu getirip sulamaya başlıyoruz. Çeltik yeşerdikten sonra gübre ve haşereye karşı ilaçlaması yapılır. 5-6 ay sonra ise hasada hazır hale geliyor" dedi.

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Ay, 5 ay sonunda ürünleri toplamak için tarlaya girdiklerini anlatarak şöyle devam etti:

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"İşçiler orakla biçerek deste haline getiriyor, bu desteler 2-3 gün güneşte bekleyecek. Daha sonra bunları toplayarak harman haline getireceğiz. Ardından biçerdövere atıp pirinci römorka toplayacağız ve boş bir araziye serip kurumaya bırakıyoruz. Kuruduktan sonra da toplayıp kamyonlarla fabrikaya gönderiyoruz."

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Ay, bir yandan ekonomiye katkı sunduklarını diğer taraftan da sofralara lezzet kattıklarını kaydetti.

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Ziraat mühendisi Tevfik Alak da Karacadağ pirincinin yöreye özgü bir ürün olduğunu belirterek lezzetini de bölgenin toprak yapısı ve ikliminden aldığını ifade etti. Karacadağ pirincinin diğer ürünlere göre daha esmer olduğunu aktaran Alak, "Karacadağ pirinci biraz daha esmerdir ve vitaminlerini ve lezzetini ondan alır" dedi.

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Alak, volkanik taşlardan oluşan arazinin kışın yağan karla sulandığı için pirince ayrı bir tat ve lezzet kattığını dile getirdi.

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Esnaf Mehmet Ali Koyuncu ise yeni mahsul ürünün satışına başladıklarına işaret ederek bölgede Karacadağ pirincinin diğer türlere göre daha fazla tercih edildiğini söyledi. Koyuncu, Karacadağ pirincini kilogramını 8 liradan satışa sunduklarını kaydetti.

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