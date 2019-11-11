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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
11 Kasım 2019 - 13:34,

Karaağaç kabağı festivalle tanıtılacak

Edirne'de sonbaharda yapılan hasat sonrası tezgahları süsleyen Karaağaç kabağı adına festival düzenlenecek.

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Karaağaç Mahallesi, kentin sayfiye alanı olmasının yanında tarım ürünleriyle dikkati çekiyor. Mahallede, Ayşekadın fasulyesi, ciğerin garnitürü Karaağaç biberinin yanı sıra İstanbul'un ünlü lokantaları ve tatlıcıları tarafından özellikle tercih edilen kabaklar yetişiyor.

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Kentte, sonbahardaki hasat döneminde tezgahları Karaağaç kabağı süslüyor. Edirne Tanıtım ve Turizm Derneğince, "kestane" ve "bal kabağı" cinslerinde üretilen kabağın daha fazla tanıtılması için "Karaağaç Kabak Festivali" düzenlenmesi planlanıyor.

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Dernek Başkanı Bülent Bacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meşhur Karaağaç kabağının tanıtılmasına yönelik çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi. Kabağı "turistik değer" olarak daha fazla öne çıkaracaklarını anlatan Bacıoğlu, "Kasımda kabak hasadının olduğu dönemde kabak lezzetlerinin ön plana çıkarıldığı, kabağın görsel figür olarak sanatsal boyutunun da sergilendiği bir kabak festivali düzenlemek için çalışmalara başladık." dedi.

4HAKİKİ, YERLİ TOHUM KULLANIYORUZ

"HAKİKİ, YERLİ TOHUM KULLANIYORUZ"

Üreticilerden Recep Atik ise 25 yıldır Karaağaç'ta kabak yetiştirdiğini belirtti. Hakiki, yerli tohum kullandıklarını dile getiren Atik, şunları kaydetti: "Karaağaç kabağına Yunan ve Bulgarlar yoğun talep gösteriyor. Bulgaristan'da düzenlenen yemek yarışmasına katıldım. Yetiştirdiğim kabaklar birinci oldu. Bölgede diğer çiftçi arkadaşlarımızla toplam 150 dönümde kabak yetiştiriyoruz. Lezzeti çok iyi. Türkiye'nin birçok yerinde kabak yetişiyor ama Karaağaç kabağının tadı farklı. Çünkü topraklarımız mil, yumuşak toprak. Dönümü en az 2-2,5 ton veriyor. Bugüne kadar yetiştirdiğim en büyük kabak 45 kilogramdı."

5TURİSTLERİN İLGİSİ ÇOK

"TURİSTLERİN İLGİSİ ÇOK"

Sınır kapısı yolunda tezgahta satış yapan Hüseyin Kurulu da 50 yıldır Karaağaç'ta ürettiği kabakları sattığını söyledi.

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Kabak yetiştiriciliğiyle evlatlarını okuttuğunu, evini geçindirdiğini anlatan Kurulu, "Kabaklarımızın farkı, yerli tohum. Neneden, dededen sonra bizler devam ettirdik. Bizden sonra yerli tohumla üretimi çocuklarımız sürdürecek. Yunan turistler ve günübirlik İstanbul'dan Edirne'ye gezmeye gelenler ilgi gösteriyor. Çorbası, yemeği, tatlısı, böreği her şeyi olur. Tezgaha uğrayan kabağını alıp evine öyle dönüyor." dedi.

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