Kar tatiline renk katmak isteyen ebeveynler için çocuklarla birlikte yapılabilecek tarifler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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GeriLezizz Anlar Kar tatiline renk katmak isteyen ebeveynler için çocuklarla birlikte yapılabilecek tarifler
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Lezizz Anlar
08 Ocak 2019 - 13:28,

Kar tatiline renk katmak isteyen ebeveynler için çocuklarla birlikte yapılabilecek tarifler

Türkiye karlı havanın etkisine girince birçok il ve ilçede beklenen oldu: Okullar tatil! Böyle zamanlarda evde sıkılan çocuklarınızın hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlamak için birlikte yemek yapmaya ne dersiniz? Kulağa iyi bir fikir gibi geliyor değil mi? Cevabınız ‘evet’se tariflerimize bir göz atmalısınız. İşte kar tatilini bir eğlenceye çevirmek isteyen ebeveynler ve çocuklarının birlikte yapabilecekleri enfes tarifler…

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Çocukların yemek yapma becerisini geliştirebilmeleri için sizin desteğiniz çok önemli. Mesela tüm aile renkli ve leziz bir pasta yaparak işe başlayabilirsiniz… İşin sırrı birkaç damla gıda boyası. Bu pastanın yapılışı biraz uzun sürüyor ancak iyi tarafından bakın: Çocuğunuzla birlikte bütün güne yayılan bir eğlence. Daha ne istersiniz ki?

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Krep, pancake, akıtma gibi lezzetler, kahvaltılarda çok seviliyor ve çok sık tüketiliyor. Şimdi bu ekibe bir de kaşık dökmesi katılıyor. Her zaman dolabınızda bulunan malzemelerle, birkaç dakika içinde hazırlayabileceğiniz bu kahvaltılık herkesi mutlu edecek. Kahvaltı dediysek, akşamüstü kahvaltısına da çok leziz olur. Afiyet olsun!

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Muffin, kekin yağlı kağıtlara ya da özel kalıplara dökülüp küçük porsiyonlar halinde pişirilmesine deniyor. Dilimlemeye gerek olmayan, saklanması da gayet kolay bu kekleri kısa sürede hazırlayıp uzun sürede tüketmek mümkün. Görüntüsüyle de çok beğenilen kolay muffin, acil durumlar için vazgeçilmez tariflerinizden olacak.

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Mahlep Türk mutfağında özellikle hamur işlerinde çok sık kullanılan hoş kokulu bir bitki. Hani pastaneye girdiğinizde burnunuza derinden tatlı tatlı bir koku gelir ya, işte o kokuya kaynaklık eden bitkiden ve baharattan bahsediyoruz. Bu tarifimizde biz de mahleple poğaça yaptık, üstelik bayatlamayan poğaça. O kadar lezzetli ki içine bir şey koymanıza bile gerek yok...

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Görüntüsüyle de lezzetiyle de küçük büyük herkesin sevgilisi olan mantar kurabiyenin tarifini mi aramıştınız? O halde sizi Lezizz'e alalım. Kısa sürede hazırlayıp pişirebileceğiniz bu kurabiyeleri çay saatlerinde misafirlerinize de zevkle ikram edebilirsiniz. İşte tüm detaylarıyla mantar kurabiye tarifi...

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Börek, kahvaltıdan akşam yemeğine, 5 çayından şölen sofralarına her yemeğe yakışır. Hele ki böyle tavuklu ve bol peynirli bir börekten söz ediyorsak... Lezzeti muhteşem olan bu böreği en özel günlerde yemek masanızda misafir etmek isteyeceksiniz ki haksız da değilsiniz. Mutlaka deneyin!

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Çatlak kurabiye sevimli görüntüsü ve lezzetiyle çay saatlerinin favori lezzetlerinden. Üstelik önceden yapıp yeme zamanı gelince kısa sürede pişirip yemeye de çok uygun. Maksimum lezzet için dikkat etmeniz gereken püf noktaları 2 bardaktan fazla un kullanmamak ve kurabiye hamurunuzu buzdolabında mümkün olduğu müddetçe bekletmek. Afiyet olsun!

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Gözleme denince akla uzun uzun açılan yufkalar gelir genellikle ama biz sizi bu zahmetten kurtardık. Patatesi püre haline getirip hamura ekledik ve tavada pişiriverdik. Yanında çayla da ayranla da çok nefis olan bu tarifi, kahvaltıda yiyebileceğiniz gibi günün diğer öğünlerinde de zevkle tüketebilirsiniz. Afiyet olsun!

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Rezene çayı nasıl yapılır? Rezene çayı tarifi

Aromalı bitkilerin en yaygın olanlarından biri olan rezene, mutfaklarımızda çok farklı şekillerde yer bulabiliyor. Rezenenin tazesinden yemek yapabilir, rezeneyi tavuk ve balık yemeklerinde ya da salatalarda tat verici olarak kullanabilir, rezene tohumlarından çay yapabilirsiniz. Özellikle mide rahatsızlıklarına çok iyi gelen rezene çayının nasıl yapıldığını ve faydalarını öğrenmek istiyorsanız sizi içeriğimize alalım. Bu satırları okuduktan sonra rezeneyi mutfağınızdan eksik edemeyeceksiniz.

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Seferihisar'ın yerel ürünlerinden 'Seferihisar Kurabiyesi' ürettiler

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İHA /

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