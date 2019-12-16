Kapısının önünden kuyruk hiç eksik olmuyor... Yılbaşından önce mutlaka uğrayın

2019'un son günlerini yaşıyoruz artık, yeni yıla sayılı günler kaldı yani... Birçok kişi yeni yıla ailesi ve dostlarıyla keyif dolu sofralarda girmeyi tercih ediyor. Bu sofraların olmazsa olmazlarından biri de tatlılar ve çikolatalar. Sizin için yeni yıla ağız tadıyla girmenizi sağlayacak enfes tatlıcıların birkaçının adresini derledik. Bu arada Antepli baklavacıların yılbaşı için baklava alacaklara yönelik bazı uyarıları da var. O haberimize de aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...
Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan Hafız Mustafa'da baklava çeşitleriyle lokum çeşitlerini aynı tezgahta bulabilir, yılbaşı sohbetlerinizi tatlandırabilirsiniz. Sirkeci, Eminönü, Sultanahmet ve Taksim’de bulunan mağazalarından birine uğramadan geçmeyin.
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PELİT
Bir başka lezzet klasiği de 1957'den bu yana çikolataları ve pastalarıyla Türkiye'nin ağzını tatlandıran Pelit. İstanbul'un çeşitli yerlerinde ve Ankara'da şubeleri bulunan Pelit'in özellikle madleni geleneksel lezzetleri sevenlere ilaç gibi gelecek.
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ALİ MUHİDDİN HACI BEKİR
Ali Muhiddin, 18’inci yüzyıldan günümüze İstanbulluların ağzını tatlandırıyor. Rengarenk şekerlerin, tazecik lokumların adresi Ali Muhiddin Hacı Bekir geleneksel lezzetlerden hoşlananlar için. İstanbul’daki çok sayıdaki mağazasının yanında internet satışıyla da tatlıyı ayağınıza getiriyor.
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FISTIKZADE
“Orijinal Antep baklavası” sloganı ve internet sipariş seçeneğiyle Antep baklavasının en iyi örneklerinden birini Türkiye’nin dört bir yanına ulaştıran Fıstıkzade’nin bol fıstıklı çıtır çıtır tatlıları, tatlı sevmeyenlerin bile gönlünü çelebilecek lezzette. Gaziantep dışında İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Trabzon, Manisa ve Diyarbakır’da da konsept mağazaları bulunuyor.
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MELODİ ÇİKOLATA
Çocukluğumuzdan bugüne çikolatalarıyla gönülleri çelen Melodi, yılbaşında da yüzünüzü kara çıkarmıyor. Butik mağazalarında drajelerden trüflere birçok çeşit bulabilirsiniz. Merkezi Esenyurt’ta olan Melodi’nin Göktürk, Etiler, Nişantaşı, Kadıköy ve Erenköy’de mağazaları ve WhatsApp üzerinden erişebileceğiniz bir sipariş hattı bulunuyor.
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TATLICI GÖNÜL KARDEŞLER
Adana’da bulunan küçücük bir tatlı dükkanı burası. 1975’te açılmış ve beş kardeş tarafından işletiliyor. Baklava çeşitleri de sunan Gönül Kardeşler’in en meşhur lezzeti ise Antep fıstıklı sütlü halka tatlısı. Gönül Kardeşler’in yolunu sokaktaki kuyruğu takip ederek bulabilirsiniz.
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MABEL ÇİKOLATA
Bir başka efsane marka olan ve 1947’de Karaköy’de kurulan Mabel, geleneksel lezzetlerin yanı sıra glütensiz çikolata gibi özel lezzetleri de bulabileceğiniz mekanlardan. İstanbul’da Aksaray, Nişantaşı, Karaköy ve Suadiye’de, İzmir’de Alsancak, Göztepe ve Mavişehir’de ayrıca Gaziantep, Ankara ve Bursa’da Mabel mağazalarını bulabilirsiniz.
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EREDEM PASTANESİ
80 yılı aşkın süredir Konya’da hizmet veren pastanenin özellikle cevizli baklavası ve kesme Maraş dondurması için 40 kilometre uzaktan dahi gelenler var. Mekanın son 10 yıldır favori ürünü olan şalgamlı dondurma ise herkesin denenmesi gerekenler listesinde yer almalı.
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FATİH SARMACISI
“Şöyle geleneksel bir tatlı yiyelim ama baklava olmasın” diyenler Fatih sarmasını deneyebilir. Fatih Sultan Mehmet’in en sevdiği tatlı olarak ün yapan Fatih sarması içindeki kayısı marmelatı ve şerbetiyle farklı bir lezzet. Fatih Camii’ne çıkan yokuş üzerindeki küçük ve tarihi binada bulunan Fatih Sarmacısı tam bir tarihi kurum.
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MEŞHUR BEBEK BADEM EZMESİ
Bebek Badem Ezmesi’nin ağızda dağılan nefis ürünleri özellikle hediyelik arayanların gözdesi. Yaptırın bir kutu badem ezmesi, gerisini düşünmeyin bile. Aradan geçen yıllara rağmen elle üretimi sürdüren Bebek Badem Ezmesi’nin Bebek dışında başka şubesi bulunmuyor.
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LOKUM İSTANBUL
Farklı bir tarza ve sunuma sahip olan Lokum İstanbul’un gri ve minimalist tasarımı dahil tüm atmosferi sizi başka bir dünyaya götürüyor. Lokumları olduğu kadar sabun ve kolonyaları da dikkat çekiyor.
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BAYLAN PASTANESİ
Kadıköy ve Bebek’te iki şubesi bulunan Baylan, 1923’te kurulmuş, bir lezzet klasiği. Zamanında Attila İlhan, Behçet Necatigil, Cemal Süreya gibi edebiyatçılarımızın uğrak yeri olan Baylan’ın kup griyesi çok ünlü ama el yapımı çikolatalarını da yabana atmamak lazım. Bu çikolatalar “İçinde katkı maddesi olmadığından 15 günde tüketilmeli” uyarısıyla meraklısına sunuluyor.
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ŞEKERCİ CAFER EROL
Müşterilerine 1800’lerden bu yana lezzetli tatlılar ve şekerlemeler sunan Cafer Erol da yılbaşı öncesi alışveriş duraklarınıza eklemeniz gereken yerlerden. Dördü Anadolu, ikisi Avrupa Yakası’ndaki mağazalarını, özellikle akide şekeri sevenler kaçırmasın.
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ÇINARALTI KÜNEFE YUSUF USTA’NIN YERİ
Künefe Antakya mutfağı denince akla ilk gelen lezzetlerden. Antakyalılara künefe dediğinizde ise akıllarına ilk gelen adreslerden biri Çınaraltı Künefe oluyor. Uzunçarşı’da bir çınar ağacının gölgesinde bulunan bu küçük dükkanda, bol peynirli ve hafif şerbetli künefe odun ateşinde pişiyor, kaymak ya da Maraş dondurmasıyla servis ediliyor. İnternetten de sipariş edebilirsiniz.
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DONDURMACI HALİL
2019 ortalarında coğrafi işaret tescilini alan Mersin’in meşhur tatlısı kerebiç denince akla gelen ilk adres Dondurmacı Halil. Yılbaşında misafirlerinize ikram ya da hediye etmek için alabileceğiniz kerebiçin yanı sıra cezerye ve mamul diye bilinen özel kurabiyelerden de bulabilirsiniz.
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KATMERCİ ZEKERİYA USTA
Katmer demişken Zekeriya Usta’yı anmadan olmaz. Simit katmer, kaymaksız katmer, çift fıstıklı katmer gibi çeşitleriyle geleneklere uygun üretim yapan Katmerci Zekeriya Usta’nın, Gaziantep’teki iki mekanının dışında İstanbul’da Ataşehir’de de bir şubesi bulunuyor. Ama daha da güzeli internet üzerinden sipariş imkanı.
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ÜÇ YILDIZ
Beyoğlu’nda mütevazı bir dükkana sahip olan Üç Yıldız’ın tarihi Osmanlı’ya kadar dayanıyor. O zamanlar Pera’daki iki dükkandan biri olan Üç Yıldız geleneksel lokum ve helva kültürüne halen devam ediyor.
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CEMİLZADE
Bir diğer geleneksel lokumcu da Cemilzade. Şekerci Udi Cemil Bey tarafından kurulan ve Osmanlı sarayından bugüne ezmeleri ve lokumlarıyla ağızları tatlandıran Cemilzade’nin renk renk, çeşit çeşit ürünleri yılbaşında misafirlerinize ikram edilmeyi bekliyor. Cemilzade İstanbul’da Selamiçeşme, Şaşkınbakkal, Etiler ve Nişantaşı’nda.
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MODA ÇİKOLATACISI
Fındıklı ve krokanlı çikolata topları enfes olan şirin Moda Çikolatacısı’nın ürünlerini yılbaşı yemeğine davetliyseniz yanınızda hediye olarak güvenle götürebilirsiniz. Özellikle ünlü Opera kekini mutlaka herkes tatmalı.
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İMAM ÇAĞDAŞ
Gaziantep ve baklava kelimeleri aynı cümle içinde yer alınca akla mutlaka gelenlerden biri İmam Çağdaş oluyor. 1887’den bu yana baklava üreten İmam Çağdaş’ın tek mağazası Şahinbey’de ancak sadece yurt içinden değil yurt dışından da sipariş verebileceğiniz bir altyapıları mevcut. Kurabiye ve kuruyemiş ürünlerini de deneyebilirsiniz.
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CHOCOLATE SHOP
The Marmara Taksim’in girişinde bulunan Chocolate Shop, 30 yılı aşkın süredir İstanbulluları el yapımı çikolatayla buluşturan adreslerden. Chocolate Shop’un şık kutular içindeki rengarenk trüflerinin yanı sıra pastane ürünleri de denenmeli.
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KEÇECİZADE
Ürünlerine internet üzerinden siparişle Türkiye’nin dört bir yanından ulaşabileceğiniz bir diğer lezzet efsanesi de Keçecizade. Edirne merkezli Keçecizade’de nefis badem ezmesinin yanı sıra çeşit çeşit nefis lokumlar ve Kavala kurabiyesi de bulmak mümkün.
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MEŞHUR BALKAN TULUMBA VE DONDURMA
Alibeyköy’de birkaç dükkan arayla iki tane olan Balkan’ın tulumba tatlıları çıtır çıtır ve çok hafif. Hele yanında bir de kaymaklı dondurma oldu mu lezzetine doyum olmayan bu tatlıları misafirlerinize zevkle ikram edebileceğiniz gibi gittiğiniz yere hediye olarak da gönül rahatlığıyla götürebilirsiniz.
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SAVOY PASTANESİ
İstanbul’da 1950’den bu yana hizmet verdiği Sıraselviler Caddesi’ndeki merkezinin yanı sıra Osmanbey’de de bir şubesi olan Savoy’un turtalarının yanı sıra çikolataları da şık bir yılbaşı hediyesi arayanların yardımına koşacak.
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ÇANAKKALE HELVACISI KADİR USTA
Çanakkalelilerin zaten bildiği bir yer Çanakkale Helvacısı ama yılbaşı tatilini uzatıp seyahatle değerlendirecekler için de yol üzerinde uğranabilecek adreslerden. Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde bile bahsi geçen, 665 yıllık peynir helvasını 40 yıldır en iyi yapan yerlerden olan Çanakkale Helvacısı’nın önünde kuyruk hiç bitmiyor. Kargoyla Türkiye’nin başka yerlerine tatlı gönderdiklerini de hatırlatalım.
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HACI ŞERİF LOKUMLARI
Gerek helvalarıyla gerekse lokumlarıyla olsun size her daim leziz hizmetler sunacak yıldızlı bir mekan da Hacı Şerif. Burası gelenekselden vazgeçemeyenler için doğru seçim. Denizli'de doğan markanın bugün 12 ilde şubeleri ve internet satışı var.
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KOÇAK BAKLAVA
Bir başka Gaziantep markası da Koçak Baklava. Kargo ve otobüsle Türkiye’nin dört bir yanına baklava gönderimi yapan Koçak’ın çeşit çeşit baklavalarının yanı sıra burmalı kadayıfı da çok meşhur. Kurabiye ve kuruyemiş ürünleri de sipariş edebileceğiniz Koçak’ın internet sitesine bir göz atmayı ihmal etmeyin.
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KÖŞKEROĞLU BAKLAVA
Karaköy’de yerli yabancı herkesin mutlaka bir kez uğradığı adreslerden biri Köşkeroğlu Baklava’nın iki şubesi. Bunun dışında Yeni Bosna, Merter ve Topçular’da da şubeleri olan Köşkeroğlu’nun baklavası kadar katmeri de biliniyor, seviliyor. Yüzünüzü kara çıkarmayacak adreslerden biri olduğu şüphesiz.
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ASUMAN
Moda’nın sembol tatlıcılarından biri olan Asuman, adını sütlü çikolatalı ve çilekli bir tatlıya da vermiş durumda. Kısa zamanda menüsüne Feride, Oya, Mukaddes ismini taşıyan diğer lezzetli tatlılarını da ekleyen Asuman'ın lezzetleri güzel hediyelikler olabilir.
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COKOLADA
Fırından yeni çıkmış cevizli tarçınlı kurabiyeye kim hayır diyebilir? Çiçeklerle donatılmış ferah bir mekan düşünün ve sizi her geldiğinizde güler yüzleriyle karşılayan çalışanları… Tabii bir de enfes çikolataları! İşte yılbaşı hediyesi için çikolata tercih edenlerin seçimi olabilecek Cokolada…