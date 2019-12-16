Kapısının önünden kuyruk hiç eksik olmuyor... Yılbaşından önce mutlaka uğrayın

2019'un son günlerini yaşıyoruz artık, yeni yıla sayılı günler kaldı yani... Birçok kişi yeni yıla ailesi ve dostlarıyla keyif dolu sofralarda girmeyi tercih ediyor. Bu sofraların olmazsa olmazlarından biri de tatlılar ve çikolatalar. Sizin için yeni yıla ağız tadıyla girmenizi sağlayacak enfes tatlıcıların birkaçının adresini derledik. Bu arada Antepli baklavacıların yılbaşı için baklava alacaklara yönelik bazı uyarıları da var. O haberimize de aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...