Kanepe nasıl yapılır? Davetleriniz için çeşit çeşit kanepe tarifleri

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Pasta özel günlerden misafir ziyaretlerine birçok ortamda karşımıza çıkan ve çok da sevilen bir tatlı. Pastanelerde çeşit çeşit pastalar bulmak mümkün ancak son dönemde özellikle doğal beslenmeye meraklı olanlar pastalarını da evde yapıyor. Siz de bu ekiptenseniz, mis gibi katkısız pasta kreması tarifimize bir göz atmalısınız. Hijyenik, ekonomik ve katkısız pasta kremasının yapılışı ve püf noktaları hemen aşağıda.
Küresel araştırma şirketi Ipsos, Türkiye dahil 29 ülkeyi kapsayan Ipsos Global @dvisor araştırması kapsamında insanların yemek yeme alışkanlıklarına, gıda tercihlerine, diyet programlarına ve gıdanın geleceğine yönelik görüşlerini derledi. Araştırmanın sonuçlarına göre Türkler et yemekten vazgeçemiyor, evde yemek pişirmeye yönelik eğilim artıyor. İşte araştırmanın çarpıcı sonuçlarından birkaç satırbaşı…