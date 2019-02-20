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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
20 Şubat 2019 - 12:29,

Kanepe nasıl yapılır? Davetleriniz için çeşit çeşit kanepe tarifleri

Kanepe kolayca yapılabilmesi ve lezzetiyle davet sofralarının olmazsa olmazlarındandır. Birkaç basit malzeme, biraz da yaratıcılıkla ortaya çıkarabileceğiniz nefis kanepeler misafirlerinizin gözdesi olabilir. Etli, balıklı, peynirli, zeytinli çeşit çeşit kanepe tariflerimiz hemen aşağıda…

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Vazgeçilmez et ürünleri arasında olan pastırma, kanepeleriniz için de farklı ve lezzetli bir seçenek. Üzerine eklediğiniz kaşar ve turşu ile özel misafirlerinize benzersiz bir keyif yaşatabilirsiniz. Hardal da yanına çok yakışıyor...

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Baharat sevenlerin çok beğeneceği enfes bir kanepe tarifimiz var. Özellikle tuzlu bisküvilerle yaptığınızda enfes bir lezzet elde etmeniz mümkün. Ancak bisküvi bulamazsanız taze ekmekle de nefis bir kanepe yapabilirsiniz.

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Ekmek yemek istemeyen, glutensiz beslenenler için enfes bir kanepe tarifimiz var. Gayet hafif olan bu atıştırmalık çok da lezzetli. Üzerine somon füme eklediğinizde de bambaşka bir lezzete kavuşan bu kanepeyi mutlaka deneyin.

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Yaz aylarında canı yemek yapmak istemeyenlerin kurtarıcısıdır karpuz-peynir-ekmek üçlüsü. Peki bu muhteşem üçlüyü daha şık bir sunumla misafirlerinize ikram etmeye ne dersiniz? Karşınızda karpuzlu kanepeler...

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Pratik tarifiyle kolayca hazırlanan, damağınızda eşsiz bir tat bırakacak harika bir tarif ton balıklı kanepe. Mayonez ve turşunun lezzetlendirdiği ton balıklı kanepeler hem çok kolay hem de gayet doyurucu.

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Kahvaltı sofralarına farklı bir şeyler koymak, özellikle misafir geldiğinde sofranızı renklendirmek istiyorsanız kahvaltılık kanepeyi mutlaka deneyin. Basit malzemelerle yapacağınız bu kanepeyi 5 çayının yanında da servis edebilirsiniz.

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Füme somon kanepe yaparken en sık kullanılan malzemelerden. Bu tarifimizde biz de somon ve peynirle şahane kanepeler yaptık. Kanepenin tabanını tahıllı krakerlerle de yapıp farklı lezzetler elde edebilirsiniz.

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Özel günlerde sofralarda yer alacak, herkesin zevkle tüketeceği nefis bir atıştırmalık jambonlu kanepe. Kısa sürede yapılmasıyla da favoriniz olacak jambonlu kanepeyi kutlamalarda sofranızdan eksik etmeyin.

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Pasta kreması nasıl yapılır? Pasta kremasının tarifi ve püf noktaları

Pasta özel günlerden misafir ziyaretlerine birçok ortamda karşımıza çıkan ve çok da sevilen bir tatlı. Pastanelerde çeşit çeşit pastalar bulmak mümkün ancak son dönemde özellikle doğal beslenmeye meraklı olanlar pastalarını da evde yapıyor. Siz de bu ekiptenseniz, mis gibi katkısız pasta kreması tarifimize bir göz atmalısınız. Hijyenik, ekonomik ve katkısız pasta kremasının yapılışı ve püf noktaları hemen aşağıda.

Fotoğraf: Alamy /
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Etten vazgeçemiyoruz, evde daha sık yemek yapıyoruz

Küresel araştırma şirketi Ipsos, Türkiye dahil 29 ülkeyi kapsayan Ipsos Global @dvisor araştırması kapsamında insanların yemek yeme alışkanlıklarına, gıda tercihlerine, diyet programlarına ve gıdanın geleceğine yönelik görüşlerini derledi. Araştırmanın sonuçlarına göre Türkler et yemekten vazgeçemiyor, evde yemek pişirmeye yönelik eğilim artıyor. İşte araştırmanın çarpıcı sonuçlarından birkaç satırbaşı…

Fotoğraflar: Ingimage /

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