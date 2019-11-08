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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriMutfak Tüyoları Kandil simidi tarifi! Mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi (Kolay yapım)
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Mutfak Tüyoları
08 Kasım 2019 - 14:51,

Kandil simidi tarifi! Mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi (Kolay yapım)

Kandil simidi tarifi, mahlepli ve mahlepsiz yapılışı ile merak ediliyor. Kolayca temin edilebilen malzemeleri ile kısa sürede hazırlanabilen kandil simidi, lezzetli tadı, mahlepli ve mahlepsiz seçenekleri ile kandil günlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Peki, kandil simidi nasıl yapılır? İşte, evde kolayca yapabileceğiniz pratik kandil simidi tarifi

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Kandil simidi tarifi öncesinde evinizde bulunan malzemeleri gözden geçirmelisiniz. Her ne kadar tarifi kolay olsa da, eksik ve yetersiz malzeme, kandil simidi yapılışını olumsuz yönde etkileyebilir ve lezzetli tat beklentinizi boşa çıkarabilir. İşte, kandil simidi tarifi ve malzeme listesi

MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ

Mahlepli tarif için malzemeler şu şekilde;

4,5 su bardağı un
125 gram eritilmiş tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
1 yumurta
1,5 çay bardağı sulu yoğurt
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı mahlep
1 tatlı kaşığı tuz
2 tatlı kaşığı şeker
Yumurta
Susam

MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ İÇİN MALZEMELER

Malzemeler:
1 yumurta sarısı
2 çorba kaşığı yoğurt
2 çorba kaşığı üzüm sirkesi
1,5 çorba kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
125 gram tereyağı
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 çay kaşığı kabartma tozu
3 su bardağı un

Üzeri için:
1 yumurta beyazı
Susam
Çörek otu

2

Mahlepli Kandil Simidi Yapılışı:

Bir kapta ya da büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri karıştırın.

Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ilave edin ve yoğurun.

Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin.

Yoğurduktan sonra 5 dakika kadar dinlendirin.

Bu arada yumurta ve susamı kaselere alın.

Elinizle hamura simit şekli verin ve önce yumurtaya batırıp sonra da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin.

180 dereceye ayarlanmış ve önceden ısıtılmış fırında pişirin.

Soğuyunca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

3

Mahlepsiz Kandil Simidi Yapılışı:

Oda sıcaklığındaki tereyağı, sıvı yağ, sirke, yoğurt, tuz, şeker ve yumurta sarısını karıştırın.

Ardından un ve kabartma tozu ekleyin ve yoğurmaya başlayın.

Kulak memesi kıvamına geldiğinde hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.

Elle açıp çay bardağının ağzını kullanarak yuvarlaklar kesin.

Yuvarlakların ortalarını da şişe kapağı ile kesin.

Ardından yumurta beyazına ve susama bulayın.

180 derecede 20 dakika pişirin. Afiyet olsun.

4

Mahlepli ve mahlepsiz kandil simitleriniz hazır. Afiyet olsun

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