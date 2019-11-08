Kandil simidi tarifi! Mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi (Kolay yapım)

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Nevzine, şerbetli tatlılardandır. Kayseri yöresine ait olan tatlılardan nevzine, dilimlenerek soğuk olarak servis yapılır. Şerbetinde şeker ve üzüm pekmezinin birlikte kullanılması, bu tatlıyı diğer şuruplu tatlılardan ayıran en önemli özelliklerinden biridir. Peki, nevzine tatlısı nasıl yapılır? İşte, Nevzine tatlısı nasıl yapılır? Nevzine tatlısı malzemeleri ve tarifi...
Kokoreç, en sevilen sokak lezzetlerinden biri. Garnitür olarak domates, biber turşusu ve salatalık turşusuyla tüketilen kokoreçte en kritik konu ise hijyendir. İşinizi şansa bırakmak istemeyen kokoreçi evde de yapabilir. Peki, nasıl? İşte, ‘kokoreç neyden ve nasıl yapılıyor?’ sorularının yanıtı